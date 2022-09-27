https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html

Экспрессия Бориса Моисеева: мастер эпатажа и дитя порока

Экспрессия Бориса Моисеева: мастер эпатажа и дитя порока - РИА Новости, 27.09.2022

Экспрессия Бориса Моисеева: мастер эпатажа и дитя порока

В отечественном шоу-бизнесе Борис Моисеев был, бесспорно, заметной фигурой — и своеобразным символом: человеком, умевшим создать из собственной биографии... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:41

2022-09-27T18:41

2022-09-27T19:37

шоубиз

борис моисеев

алла пугачева

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Павел Сурков. В отечественном шоу-бизнесе Борис Моисеев был, бесспорно, заметной фигурой — и своеобразным символом: человеком, умевшим создать из собственной биографии отдельный оригинальный нарратив. Он сложил вокруг себя легенду, превратил публичную жизнь в шоу — и мастерски сыграл в нем главную роль.Рождение в колонии: начало пути и его "Экспрессия"О детстве он рассказывал вещи мрачные и страшные — в это не верилось, некоторые журналисты даже предполагали, что Моисеев выдумал кое-что ради драматичности. Но маленький мальчик, выросший без отца, родившийся в женской исправительной колонии — уже этого было достаточно, чтобы продемонстрировать нереальность столь яркой и искрометной жизни, которая сложилась у артиста.Он был талантливым балетмейстером: эстрадный танец интересовал Моисеева с юности, хотя он и окончил Минское училище по классическому направлению. Его трио "Экспрессия" уже в 1970-е знала вся советская Прибалтика. Молодого артиста заметила Алла Пугачева и пригласила его в свое шоу. За этот карьерный лифт артист был благодарен Примадонне всю жизнь, отзывался о ней всегда с искренним уважением и входил в круг близких друзей певицы."Дитя порока": сольная карьера и дерзкие откровенияНо затем он решил заняться сольной карьерой в рамках возрожденной "Экспрессии": трио активно гастролирует, в том числе по Европе, где Моисеев не только выступает, но и внимательно знакомится с лучшими образцами мирового эстрадного искусства: от кабаре до мюзикла. Он запел, хотя его вокальный стиль — не пение в чистом виде, а манерный речитатив, вроде того, что делал в шведской группе Army Of Lovers Жан-Пьер Барда. Эстетика эстрадного гламура, ярких шоу, вычурных костюмов — и, естественно, провокационного имиджа — вот что Моисеев принес на отечественную сцену. Да и сам он называл себя, как и пел, — "Дитя порока". Он давал откровенные интервью (сам же потом спустя много лет опровергал некоторые), порой вел себя на публике крайне вызывающе — но при этом никогда не переходил грань. Яркий и многогранный: от песен "Кино" до Чебурашки в коробкеОн с удовольствием пускался на неожиданные артистические эксперименты. То снимется в "Самом лучшем фильме" в роли следователя по делам, связанным с идиотизмом. То выйдет на сцену в сопровождении хора солдат с налакированным ирокезом и исполнит "Мама — анархия" Виктора Цоя. А то вообще залезет в ящик с апельсинами и споет знаменитую песню Чебурашки. Он был самоироничен, прекрасно понимал, что забронзоветь и превратиться в памятник самому себе — это вовсе не то, что нужно настоящему артисту.Боря всегда выручит: добрый мастер сценыПри этом он не забывал и о хореографии: весь отечественный шоу-бизнес знал, что у Моисеева — лучший в стране танцевальный коллектив, в который он отбирал лично, работал с каждым артистом. Более того, если кто-то из коллег обращался к нему за помощью, то Борис Михайлович всегда с радостью предоставлял собственный ансамбль для чужих номеров. "Боря всегда выручит", — говорили продюсеры и промоутеры, и это была чистая правда.Шут на сцене и король в душе: его имя стало нарицательным Когда несколько лет назад его постиг тяжкий недуг — инсульт, он и не подумал пожаловаться. Просто тихо ушел со сцены, в редких интервью сообщая, что он "на пенсии". В свой быт не допускал никого, при этом чувства юмора не растерял. Когда артисту несколько раз звонили пранкеры, они нарывались на мастерские ответы и невероятные по силе шутки, а в итоге уходили довольные и оставались с Борисом чуть ли не в приятельских отношениях.Он появлялся на публике редко — и в основном по печальным поводам, как, например, на прощании с Иосифом Кобзоном. Надо сказать, что и пресса относилась к его последним годам с пониманием, не тревожила артиста, который хотел, чтобы зритель не видел его ослабевшим и больным.Он остался в нашей памяти человеком, который сам придумал и сыграл главную роль своей жизни — словно грустный шут из кабаре, чье лицо скрыто гримом, а истинную его жизнь за кулисами не видит никто, поскольку артист этого не хочет.

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819844407.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

борис моисеев, алла пугачева