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Утраты 2022 года - РИА Новости, 24.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221224/nekrolog-1839657683.html
Утраты 2022 года
Утраты 2022 года - РИА Новости, 24.12.2022
Утраты 2022 года
В уходящем году мы простились с большими политиками, известными кинематографистами, музыкантами, общественными деятелями. Люди, чьи имена стали историей, — в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:00
2022-12-24T08:12
фото
елизавета ii
михаил горбачев
умер михаил горбачев
умерла королева елизавета ii
евгения брик
умерла евгения брик
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В уходящем году мы простились с большими политиками, известными кинематографистами, музыкантами, общественными деятелями. Люди, чьи имена стали историей, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
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08:00 24.12.2022 (обновлено: 08:12 24.12.2022)
 

Утраты 2022 года

Читать ria.ru в
В уходящем году мы простились с большими политиками, известными кинематографистами, музыкантами, общественными деятелями. Люди, чьи имена стали историей, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанк

Первый и последний президент СССР, отец перестройки и гласности Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа в возрасте 91 года. Он стал первым секретарем ставропольского крайкома и членом ЦК КПСС в 40, необычно рано для советских руководителей. Энергичный и амбициозный, стремящийся к переменам и без колебаний проводивший их в жизнь генсек быстро превратился в кумира миллионов. Правда, ненадолго. Уже через несколько лет он оказался объектом жгучей ненависти огромной части сограждан, возложивших на него ответственность за уничтоженную страну и кошмар 1990-х. Мнения о политике Горбачева противоречивы: одни упрекают его в медлительности и нерешительности, другие — в поспешности. И все продолжают спорить о ценности результатов перестройки. Сам же он ни разу не пожалел, что решился на реформы, не сомневался в правильности выбранного курса, но спустя годы признался, что многое сделал бы иначе.

Президент СССР, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
1 из 27

Первый и последний президент СССР, отец перестройки и гласности Михаил Горбачев ушел из жизни 30 августа в возрасте 91 года. Он стал первым секретарем ставропольского крайкома и членом ЦК КПСС в 40, необычно рано для советских руководителей. Энергичный и амбициозный, стремящийся к переменам и без колебаний проводивший их в жизнь генсек быстро превратился в кумира миллионов. Правда, ненадолго. Уже через несколько лет он оказался объектом жгучей ненависти огромной части сограждан, возложивших на него ответственность за уничтоженную страну и кошмар 1990-х. Мнения о политике Горбачева противоречивы: одни упрекают его в медлительности и нерешительности, другие — в поспешности. И все продолжают спорить о ценности результатов перестройки. Сам же он ни разу не пожалел, что решился на реформы, не сомневался в правильности выбранного курса, но спустя годы признался, что многое сделал бы иначе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Одна из самых красивых российских актрис Евгения Брик умерла 10 февраля. Ей было всего 40. Она боролась с онкологией и не хотела, чтобы кто-то знал о ее проблемах, поэтому ее смерть шокировала зрителей и многих коллег. Брик известна по ролям в фильмах и сериалах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Марш Турецкого", "Каменская" "Адаптация", "Елки". С 2008 года жила в США с мужем Валерием Тодоровским и дочерью.

Актриса Евгения Брик
2 из 27

Одна из самых красивых российских актрис Евгения Брик умерла 10 февраля. Ей было всего 40. Она боролась с онкологией и не хотела, чтобы кто-то знал о ее проблемах, поэтому ее смерть шокировала зрителей и многих коллег. Брик известна по ролям в фильмах и сериалах "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Марш Турецкого", "Каменская" "Адаптация", "Елки". С 2008 года жила в США с мужем Валерием Тодоровским и дочерью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после долгой болезни. Политика госпитализировали в феврале с коронавирусом, с тех пор он находился в больнице, врачи до последнего боролись за его жизнь. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, Жириновский всегда был в центре событий. После его смерти СМИ еще долго обсуждали поражающие точностью прогнозы. В период выдвижения Кремлем требований по гарантиям безопасности к США и НАТО Жириновский заявил с трибуны нижней палаты парламента: "Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — это будет год немирный, это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот, и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России".

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
3 из 27

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после долгой болезни. Политика госпитализировали в феврале с коронавирусом, с тех пор он находился в больнице, врачи до последнего боролись за его жизнь. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, Жириновский всегда был в центре событий. После его смерти СМИ еще долго обсуждали поражающие точностью прогнозы. В период выдвижения Кремлем требований по гарантиям безопасности к США и НАТО Жириновский заявил с трибуны нижней палаты парламента: "Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду, — это будет год немирный, это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот, и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в Западной России".

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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© AFP 2022 / Odd Andersen

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. Большую часть из своих 96 лет она провела на престоле и стала самым долгоправящим монархом в британской истории. За годы ее правления слово "королева" стало синонимом стабильности. Елизавета была свидетельницей крупнейших событий XX века, на ее памяти были Вторая мировая и "холодная" войны, убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, падение Берлинской стены, перестройка и распад СССР, Афганистан и Ирак, теракт 11 сентября. Она была знакома с президентами, премьерами, вождями, Папами и королями, побывала в более чем 125 странах, первым и единственным из британских монархов посетила Россию. Все 70 лет правления она активно участвовала в жизни англичан, каждый год выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.

Королева Великобритании Елизавета Вторая в карете
4 из 27

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября. Большую часть из своих 96 лет она провела на престоле и стала самым долгоправящим монархом в британской истории. За годы ее правления слово "королева" стало синонимом стабильности. Елизавета была свидетельницей крупнейших событий XX века, на ее памяти были Вторая мировая и "холодная" войны, убийства Джона Кеннеди и Индиры Ганди, падение Берлинской стены, перестройка и распад СССР, Афганистан и Ирак, теракт 11 сентября. Она была знакома с президентами, премьерами, вождями, Папами и королями, побывала в более чем 125 странах, первым и единственным из британских монархов посетила Россию. Все 70 лет правления она активно участвовала в жизни англичан, каждый год выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.

© AFP 2022 / Odd Andersen
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Певец и хореограф Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Более трех десятилетий он не сходил со сцены и сложил вокруг себя легенду. Его танцевальное трио "Экспрессия" в 1970-е знала вся советская Прибалтика. Артиста заметила Алла Пугачева и пригласила в свое шоу, за что он был благодарен ей всю жизнь. Через какое-то время Моисеев запел, причем весьма своеобразно — его стилем стал не вокал в чистом виде, а манерный речитатив. Он принес на отечественную эстраду эстетику гламура, ярких шоу и провокационного имиджа, с удовольствием шел на артистические эксперименты, отличался самоиронией и прекрасно понимал, что превратиться в памятник самому себе — совсем не то, что нужно артисту. Когда его постиг тяжкий недуг — инсульт, он и не подумал пожаловаться. Просто тихо ушел со сцены, в редких интервью сообщая, что он "на пенсии".

Певец Борис Моисеев на презентации своей новой шоу-программы на сцене Дома культуры им. Зуева
5 из 27

Певец и хореограф Борис Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 лет. Более трех десятилетий он не сходил со сцены и сложил вокруг себя легенду. Его танцевальное трио "Экспрессия" в 1970-е знала вся советская Прибалтика. Артиста заметила Алла Пугачева и пригласила в свое шоу, за что он был благодарен ей всю жизнь. Через какое-то время Моисеев запел, причем весьма своеобразно — его стилем стал не вокал в чистом виде, а манерный речитатив. Он принес на отечественную эстраду эстетику гламура, ярких шоу и провокационного имиджа, с удовольствием шел на артистические эксперименты, отличался самоиронией и прекрасно понимал, что превратиться в памятник самому себе — совсем не то, что нужно артисту. Когда его постиг тяжкий недуг — инсульт, он и не подумал пожаловаться. Просто тихо ушел со сцены, в редких интервью сообщая, что он "на пенсии".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2022

Итальянской актрисы Моники Витти не стало 2 февраля. На протяжении двух десятилетий она боролась с болезнью Альцгеймера, из-за чего отказалась от общественной жизни. В кино она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!", однако всемирную известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони. Витти снялась в нескольких его фильмах, в том числе "Приключении", "Ночи" и "Затмении".

Итальянская актриса Моника Витти
6 из 27

Итальянской актрисы Моники Витти не стало 2 февраля. На протяжении двух десятилетий она боролась с болезнью Альцгеймера, из-за чего отказалась от общественной жизни. В кино она дебютировала в 1954 году, появившись в комедии "Смейся! Смейся! Смейся!", однако всемирную известность ей принесло сотрудничество с легендарным режиссером Микеланджело Антониони. Витти снялась в нескольких его фильмах, в том числе "Приключении", "Ночи" и "Затмении".

© AFP 2022
© Warner Bros. Pictures (2004)

Шотландский актер Робби Колтрейн, который больше всего запомнился зрителям по роли Хагрида в "Поттериане", умер 30 марта в возрасте 72 лет. Он принимал участие в фильмах о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", снимался в "Двенадцати друзьях Оушена" и множестве других картин, озвучивал мультфильмы. В 1994—1995 годах артист три раза подряд получил приз Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль в сериале "Метод Крекера".

Актер Робби Колтрейн в образе Хагрида в фильме Гарри Поттер и узник Азкабана
7 из 27

Шотландский актер Робби Колтрейн, который больше всего запомнился зрителям по роли Хагрида в "Поттериане", умер 30 марта в возрасте 72 лет. Он принимал участие в фильмах о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", снимался в "Двенадцати друзьях Оушена" и множестве других картин, озвучивал мультфильмы. В 1994—1995 годах артист три раза подряд получил приз Британской академии кино и телеискусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль в сериале "Метод Крекера".

© Warner Bros. Pictures (2004)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанк

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был одним из наиболее лояльно настроенных к России политиков, трагически погиб 8 июля. Он был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Убийца дважды выстрелил в него со спины из самодельного оружия. Рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Медики шесть часов пытались реанимировать пострадавшего, но, несмотря на все усилия, у него остановилось сердце и отказали легкие.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре
8 из 27

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который был одним из наиболее лояльно настроенных к России политиков, трагически погиб 8 июля. Он был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара. Убийца дважды выстрелил в него со спины из самодельного оружия. Рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Медики шесть часов пытались реанимировать пострадавшего, но, несмотря на все усилия, у него остановилось сердце и отказали легкие.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в медиабанк

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет. Он был героем всех дискотек конца 1980-х — начала 1990-х, под его песни признавались в любви и расставались навсегда. Его голос звучал отовсюду: от телевидения и радио до вокзалов и магазинов, а его песни стали символом эпохи — непонятной, пугающей и одновременно романтичной. Между тем детство Юры не предвещало никакой звездной судьбы: это был классический трудный подросток, рано потерявший мать, оказавшийся в интернате и постоянно оттуда сбегавший. Однако именно в оренбургском детдоме он познакомился с Сергеем Кузнецовым, который руководил музыкальным кружком и писал песни, а у Шатунова оказался звонкий, яркий, но при этом очень доверительный тембр. Кузнецов позвал мальчишку в свой коллектив — так появился культовый поп-коллектив.

Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х
9 из 27

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в машине скорой помощи в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Артисту было 48 лет. Он был героем всех дискотек конца 1980-х — начала 1990-х, под его песни признавались в любви и расставались навсегда. Его голос звучал отовсюду: от телевидения и радио до вокзалов и магазинов, а его песни стали символом эпохи — непонятной, пугающей и одновременно романтичной. Между тем детство Юры не предвещало никакой звездной судьбы: это был классический трудный подросток, рано потерявший мать, оказавшийся в интернате и постоянно оттуда сбегавший. Однако именно в оренбургском детдоме он познакомился с Сергеем Кузнецовым, который руководил музыкальным кружком и писал песни, а у Шатунова оказался звонкий, яркий, но при этом очень доверительный тембр. Кузнецов позвал мальчишку в свой коллектив — так появился культовый поп-коллектив.

© РИА Новости / Антон Белицкий
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© Одесская киностудия (1982)

Звезда фильмов "Экипаж", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Чародеи" Александра Яковлева умерла 1 апреля после продолжительной болезни. Она была ярким явлением в отечественном кино, сильным и неординарным человеком. В кино дебютировала в 1979 году и очень скоро стала одной из самых популярных актрис Советского Союза. В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, выступала депутатом горсовета. В 2016 году возобновила актерскую деятельность и приняла участие в новом российском блокбастере "Экипаже", за основу которого была взята та самая картина, которая ее прославила.

Актриса Александра Яковлева в фильме Чародеи
10 из 27

Звезда фильмов "Экипаж", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Чародеи" Александра Яковлева умерла 1 апреля после продолжительной болезни. Она была ярким явлением в отечественном кино, сильным и неординарным человеком. В кино дебютировала в 1979 году и очень скоро стала одной из самых популярных актрис Советского Союза. В 1993 году приняла решение завершить актерскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, выступала депутатом горсовета. В 2016 году возобновила актерскую деятельность и приняла участие в новом российском блокбастере "Экипаже", за основу которого была взята та самая картина, которая ее прославила.

© Одесская киностудия (1982)
© AFP 2022

Актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян, известный по фильмам "Мужчина и женщина", "Любовь", "И Бог создал женщину", умер 17 июня у себя дома в окружении близких. Ему был 91 год. В 1960-е он воплотил тип нового героя французского кино – обостренно чувствительного молодого человека, пробовал себя в качестве героя политического триллера, а особенно ему удавались характеры сложные характеры, насыщенные психологизмом.

Актер Жан-Луи Трентиньян
11 из 27

Актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян, известный по фильмам "Мужчина и женщина", "Любовь", "И Бог создал женщину", умер 17 июня у себя дома в окружении близких. Ему был 91 год. В 1960-е он воплотил тип нового героя французского кино – обостренно чувствительного молодого человека, пробовал себя в качестве героя политического триллера, а особенно ему удавались характеры сложные характеры, насыщенные психологизмом.

© AFP 2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис попал 20 сентября в смертельное ДТП в Ярославской области. Актер, который помогал жителям Донбасса, погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль. Пускепалис известен ролями в картинах "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Простые вещи". В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018-м стал обладателем "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за сериал "А у нас во дворе…".

Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис
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Худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис попал 20 сентября в смертельное ДТП в Ярославской области. Актер, который помогал жителям Донбасса, погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль. Пускепалис известен ролями в картинах "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Простые вещи". В 2010 году получил премию берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018-м стал обладателем "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за сериал "А у нас во дворе…".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанк

Звезда фильма "Тихий Дон" Зинаида Кириенко умерла 12 февраля. Она была истинной актрисой по призванию, воплотила в кино и театре множество разноплановых образов, каждый из которых отличается искренностью и индивидуальностью, пронесла через годы любовь к своей профессии и зрителям. Коллеги вспоминают о ней как об чистом и честном человеке. "Не надо лукавить, когда говоришь о ее таланте, о ее характере. Никакого лукавства нет. Спасибо ей за эту жизнь, которую она прожила", — отметил актер и режиссер Борис Токарев.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко
13 из 27

Звезда фильма "Тихий Дон" Зинаида Кириенко умерла 12 февраля. Она была истинной актрисой по призванию, воплотила в кино и театре множество разноплановых образов, каждый из которых отличается искренностью и индивидуальностью, пронесла через годы любовь к своей профессии и зрителям. Коллеги вспоминают о ней как об чистом и честном человеке. "Не надо лукавить, когда говоришь о ее таланте, о ее характере. Никакого лукавства нет. Спасибо ей за эту жизнь, которую она прожила", — отметил актер и режиссер Борис Токарев.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в медиабанк

Телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января от инсульта. Журналисту было 46 лет. Он отдыхал в Доминикане, когда почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти его, но не смогли. На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", был обозревателем канала и ведущим "Новостей культуры", работал в эфире "России-24", а до этого работал в новостях на "России-1" и "ТВ Центре".

Российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский
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Телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января от инсульта. Журналисту было 46 лет. Он отдыхал в Доминикане, когда почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти его, но не смогли. На телеканале "Россия-Культура" Зеленский вел программу "Билет в Большой", был обозревателем канала и ведущим "Новостей культуры", работал в эфире "России-24", а до этого работал в новостях на "России-1" и "ТВ Центре".

© РИА Новости / Евгений Самарин
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Пашка Колокольников, Жорж Милославский, Хома Брут, Копченый, Шура Балаганов и Афанасий Борщов — всех их мы знаем благодаря Леониду Куравлеву. Первый успех ему принесла одна из первых же больших киноработ — в фильме "Живет такой парень" Василия Шукшина. Экранная судьба артиста, кажется, точно укладывается в это название. Человек из народа, немного простодушный, иногда трогательно нелепый, но обладающий какой-то собственной и в то же время ясной моралью. Это видели в нем режиссеры и чувствовали зрители. Герои Куравлева моментально становились народными. Он был абсолютным киноактером и профессионалом — отсюда успешная работа с грандами отечественной режиссуры и партнерство практически со всеми знаменитостями. Безусловная звезда, Леонид Вячеславович при этом всегда оставался скромным и тактичным как в общении с журналистами, так и со зрителями. Его не стало 30 января. Он прожил 85 лет.

Актер Леонид Куравлев
15 из 27

Пашка Колокольников, Жорж Милославский, Хома Брут, Копченый, Шура Балаганов и Афанасий Борщов — всех их мы знаем благодаря Леониду Куравлеву. Первый успех ему принесла одна из первых же больших киноработ — в фильме "Живет такой парень" Василия Шукшина. Экранная судьба артиста, кажется, точно укладывается в это название. Человек из народа, немного простодушный, иногда трогательно нелепый, но обладающий какой-то собственной и в то же время ясной моралью. Это видели в нем режиссеры и чувствовали зрители. Герои Куравлева моментально становились народными. Он был абсолютным киноактером и профессионалом — отсюда успешная работа с грандами отечественной режиссуры и партнерство практически со всеми знаменитостями. Безусловная звезда, Леонид Вячеславович при этом всегда оставался скромным и тактичным как в общении с журналистами, так и со зрителями. Его не стало 30 января. Он прожил 85 лет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Попцов умер 16 октября в возрасте 88 лет. Когда в 1990 году он возглавил ВГТРК, поставил перед собой и коллегами амбициозные задачи: сделать телевидение, которое работало бы как настоящий информационный — и вместе с тем развлекательный — холдинг. За шесть лет "вторая кнопка" стала обгонять конкурентов, у компании возник определенный стиль, характеризующийся высочайшим качеством и скоростью реакции на события. После ВГТРК Попцов руководил ТВ-Центром, расшифровывая название канала как "телевидение вечных ценностей". Он и был этим человеком вечных ценностей. Оставив руководящие посты, журналистикой заниматься не прекратил. Писал книги и статьи, регулярно публиковался.

Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов
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Экс-председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Попцов умер 16 октября в возрасте 88 лет. Когда в 1990 году он возглавил ВГТРК, поставил перед собой и коллегами амбициозные задачи: сделать телевидение, которое работало бы как настоящий информационный — и вместе с тем развлекательный — холдинг. За шесть лет "вторая кнопка" стала обгонять конкурентов, у компании возник определенный стиль, характеризующийся высочайшим качеством и скоростью реакции на события. После ВГТРК Попцов руководил ТВ-Центром, расшифровывая название канала как "телевидение вечных ценностей". Он и был этим человеком вечных ценностей. Оставив руководящие посты, журналистикой заниматься не прекратил. Писал книги и статьи, регулярно публиковался.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Летчик-космонавт Валерий Рюмин умер 6 июня на 83-м году жизни. Он провел на орбите в общей сложности 371 день, работал в открытом космосе, установил несколько рекордов по продолжительности полетов. Был руководителем миссий на станциях "Салют-7" и "Мир", участвовал в программах "Мир — NASA" и "Мир — Шаттл". Дважды удостоен звания героя Советского Союза.

Валерий Рюмин
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Летчик-космонавт Валерий Рюмин умер 6 июня на 83-м году жизни. Он провел на орбите в общей сложности 371 день, работал в открытом космосе, установил несколько рекордов по продолжительности полетов. Был руководителем миссий на станциях "Салют-7" и "Мир", участвовал в программах "Мир — NASA" и "Мир — Шаттл". Дважды удостоен звания героя Советского Союза.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанк

Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер 20 июня на 86-м году жизни после тяжелой болезни. Знаменитый литовский актер создал множество кино- и театральных ролей, самыми известными среди которых стали работы в фильмах "Никто не хотел умирать", "Американская трагедия", "Трест, который лопнул", "Мираж".

Литовский актер театра и кино Регимантас Адомайтис
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Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер 20 июня на 86-м году жизни после тяжелой болезни. Знаменитый литовский актер создал множество кино- и театральных ролей, самыми известными среди которых стали работы в фильмах "Никто не хотел умирать", "Американская трагедия", "Трест, который лопнул", "Мираж".

© Sputnik / Стрингер
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанк

Режиссер Игорь Масленников ушел из жизни 17 сентября в возрасте 90 лет. Он окончил журналистский факультет ЛГУ и Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме", работал в газете, был редактором, сценаристом, художником и автором-оператором Ленинградского телевидения, был главным редактором литературно-драматического вещания. В 1967 году стал режиссером "Ленфильма". Наибольшую известность ему принесли телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".

Режиссер Игорь Масленников
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Режиссер Игорь Масленников ушел из жизни 17 сентября в возрасте 90 лет. Он окончил журналистский факультет ЛГУ и Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме", работал в газете, был редактором, сценаристом, художником и автором-оператором Ленинградского телевидения, был главным редактором литературно-драматического вещания. В 1967 году стал режиссером "Ленфильма". Наибольшую известность ему принесли телесериал "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогия "Зимняя вишня".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AP Photo / Evan Agostini

Звезда 1990-х Керсти Элли умерла 6 декабря, актриса боролась с онкологией. На большом экране она дебютировала в 1982-м в фильме "Звeздный путь 2: Гнев Хана". Зрители знают ее по ситкому "Салон Вероники", мини-сериалу "Север и Юг", комедии "Принц из Беверли-Хиллз", франшизе "Уж кто бы говорил". Она пять раз номинировалась на "Эмми" за главную женскую роль в сериале "Чирс" и в 1991 году получила статуэтку. Еще одну награду ей вручили за работу в драме "Мать Дэвида".

Керсти Элли
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Звезда 1990-х Керсти Элли умерла 6 декабря, актриса боролась с онкологией. На большом экране она дебютировала в 1982-м в фильме "Звeздный путь 2: Гнев Хана". Зрители знают ее по ситкому "Салон Вероники", мини-сериалу "Север и Юг", комедии "Принц из Беверли-Хиллз", франшизе "Уж кто бы говорил". Она пять раз номинировалась на "Эмми" за главную женскую роль в сериале "Чирс" и в 1991 году получила статуэтку. Еще одну награду ей вручили за работу в драме "Мать Дэвида".

© AP Photo / Evan Agostini
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер 22 июня. Причиной смерти 45-летнего артиста стали осложнения, вызванные подагрой. Пьер Нарцисс прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на шоу "Фабрика звезд". Выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии. Похоронили его в Камеруне, прощальную церемонию провели по местным традициям.

Певец Пьер Нарцисс
21 из 27

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер 22 июня. Причиной смерти 45-летнего артиста стали осложнения, вызванные подагрой. Пьер Нарцисс прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на шоу "Фабрика звезд". Выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии. Похоронили его в Камеруне, прощальную церемонию провели по местным традициям.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля в возрасте 72 лет. За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", "Каменская", "Последний министр". Он состоялся как актер и режиссер и воспитал не одно поколение талантливых людей.

Борис Георгиевич Невзоров
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Народный артист России, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров ушел из жизни 18 февраля в возрасте 72 лет. За свою карьеру он сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов, среди них — "Россия молодая", "Найти и обезвредить", "Говорит Москва", "Майор", "Капабланка", "Сталинград", "Каменская", "Последний министр". Он состоялся как актер и режиссер и воспитал не одно поколение талантливых людей.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Andrea Films (1976)

Актер Мишель Буке умер 13 апреля в одной из парижских больниц. Ему было 96 лет. В России он получил известность благодаря роли миллионера Пьера Рамбаль-Коше в комедийном фильме "Игрушка", где играл вместе с Пьером Ришаром. Буке дважды был удостоен премии "Сезар" как лучший киноактер: за работу в картине "Как я убил своего отца" и за роль бывшего президента Франсуа Миттерана в "Страннике на Марсовом поле".

Актер Мишель Буке в фильме Игрушка
23 из 27

Актер Мишель Буке умер 13 апреля в одной из парижских больниц. Ему было 96 лет. В России он получил известность благодаря роли миллионера Пьера Рамбаль-Коше в комедийном фильме "Игрушка", где играл вместе с Пьером Ришаром. Буке дважды был удостоен премии "Сезар" как лучший киноактер: за работу в картине "Как я убил своего отца" и за роль бывшего президента Франсуа Миттерана в "Страннике на Марсовом поле".

© Andrea Films (1976)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис скончался 19 июня в Баку, куда приехал для участия в конференции. Политику было 76 лет. Он был ближайшим соратником Бориса Ельцина и одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Заседал в Госдуме первых двух созывов. В 2000—2001 годах занимал должность вице-губернатора Новгородской области, следующие несколько лет представлял интересы региона в Совете Федерации.

Российский политик Геннадий Бурбулис
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Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис скончался 19 июня в Баку, куда приехал для участия в конференции. Политику было 76 лет. Он был ближайшим соратником Бориса Ельцина и одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Заседал в Госдуме первых двух созывов. В 2000—2001 годах занимал должность вице-губернатора Новгородской области, следующие несколько лет представлял интересы региона в Совете Федерации.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© AFP 2022 / Derrick Ceyrac

Режиссер, кинокритик, сценарист, монтажер и продюсер Жан-Люк Годар ушел из жизни 13 сентября в возрасте 91 года, прибегнув к эвтаназии. "Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", — рассказал его родственник, а жена добавила, что "он умер мирно, в окружении близких у себя дома в небольшой швейцарской коммуне Роль". Годар стоял у истоков "новой волны", а его раннее творчество оказало большое влияние на мировой кинематограф. Со смертью режиссера Франция потеряла национальное достояние, заявил президент Эммануэль Макрон.

Режиссер Жан-Люк Годар
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Режиссер, кинокритик, сценарист, монтажер и продюсер Жан-Люк Годар ушел из жизни 13 сентября в возрасте 91 года, прибегнув к эвтаназии. "Он не был болен, он просто устал. И поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", — рассказал его родственник, а жена добавила, что "он умер мирно, в окружении близких у себя дома в небольшой швейцарской коммуне Роль". Годар стоял у истоков "новой волны", а его раннее творчество оказало большое влияние на мировой кинематограф. Со смертью режиссера Франция потеряла национальное достояние, заявил президент Эммануэль Макрон.

© AFP 2022 / Derrick Ceyrac
© AFP 2022 / Martin Ouellet-Diotte

Дизайнер Тьерри Мюглер скончался 24 января на 74-м году жизни. Он был одним из первых, кто превратил показы в зрелище, сам делал декорации, режиссировал и ставил свет. Его футуристические и нарочито сексуальные коллекции одежды определили образ 1990-х, а созданный без единой цветочной ноты аромат Angel перевернул мир парфюмерии. В начале 2000-х Мюглер ушел из моды и переключился на фотографию, создание костюмов для шоу и флаконов для духов. "Мода — это красивое трехмерное изображение человека. Но этого было недостаточно, и именно поэтому я продолжал творить другими способами", — говорил он.

Французский модельер Тьерри Мюглер
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Дизайнер Тьерри Мюглер скончался 24 января на 74-м году жизни. Он был одним из первых, кто превратил показы в зрелище, сам делал декорации, режиссировал и ставил свет. Его футуристические и нарочито сексуальные коллекции одежды определили образ 1990-х, а созданный без единой цветочной ноты аромат Angel перевернул мир парфюмерии. В начале 2000-х Мюглер ушел из моды и переключился на фотографию, создание костюмов для шоу и флаконов для духов. "Мода — это красивое трехмерное изображение человека. Но этого было недостаточно, и именно поэтому я продолжал творить другими способами", — говорил он.

© AFP 2022 / Martin Ouellet-Diotte
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Драматург и режиссер Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет от осложнений после COVID-19. В кино он дебютировал еще студентом ВГИКа, его перу принадлежат более 80 сценариев к знаменитым советским фильмам, в том числе "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба". Мережко снял несколько картин как режиссер, вел телевизионные программы "Кинопанорама" и "Мое кино", входил в число создателей "ТВ-6 Москва", был одним из основателей и президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника", одним из учредителей фестиваля "Киношок".

Кинодраматург, режиссер Виктор Мережко
27 из 27

Драматург и режиссер Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет от осложнений после COVID-19. В кино он дебютировал еще студентом ВГИКа, его перу принадлежат более 80 сценариев к знаменитым советским фильмам, в том числе "Здравствуй и прощай", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Курочка Ряба". Мережко снял несколько картин как режиссер, вел телевизионные программы "Кинопанорама" и "Мое кино", входил в число создателей "ТВ-6 Москва", был одним из основателей и президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника", одним из учредителей фестиваля "Киношок".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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