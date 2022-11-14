Сергей Горох раскрыл детали будущего памятника Борису Моисееву
Директор Бориса Моисеева Сергей Горох раскрыл детали будущего памятника певцу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВынос портрета и гроба с телом артиста Бориса Моисеева после церемонии прощания из траурного зала на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох сообщил о начале работы над памятником артисту. Он также назвал автора скульптуры.
"Это будет внук великого художника Александра Шилова. Мы над этим работаем, делаем эскизы. Это будет скульптура из его любимого танца "Боль разлуки", – поделился менеджер в интервью передачи "Ты не поверишь!".
Кроме того, он добавил, что идея произведения полностью принадлежит ему. По словам Гороха, близкие звезды восприняли ее хорошо.
"Я ни с кем не совещался, но мое предложение восприняли очень хорошо. Сейчас перед нами стоят две важные задачи: сделать мемориальные доски в Москве и Могилеве. На его домах, где он жил", – рассказал директор.
По предварительным данным СМИ, надгробие для знаменитости будет стоить около пяти миллионов рублей.
Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной назвали третий инсульт. Артиста похоронили второго октября на Троекуровском кладбище в Москве.
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