https://ria.ru/20221114/gorokh-1831355849.html

Сергей Горох раскрыл детали будущего памятника Борису Моисееву

Сергей Горох раскрыл детали будущего памятника Борису Моисееву - РИА Новости, 14.11.2022

Сергей Горох раскрыл детали будущего памятника Борису Моисееву

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох сообщил о начале работы над памятником артисту. Он также назвал автора скульптуры. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:11

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2022-11-14T15:11

шоубиз

борис моисеев

сергей горох

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох сообщил о начале работы над памятником артисту. Он также назвал автора скульптуры. Кроме того, он добавил, что идея произведения полностью принадлежит ему. По словам Гороха, близкие звезды восприняли ее хорошо. По предварительным данным СМИ, надгробие для знаменитости будет стоить около пяти миллионов рублей. Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Причиной назвали третий инсульт. Артиста похоронили второго октября на Троекуровском кладбище в Москве.Ранее старший брат артиста Маркс Толкач назвал еще троих его наследников: уборщицу, домработницу и соседа звезды. По его словам, они могли завладеть имуществом незаконно.

https://ria.ru/20220930/shoubiz-1820548446.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис моисеев, сергей горох