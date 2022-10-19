"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева
Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева спустя почти три недели после похорон
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище спустя почти три недели после похорон. Артистка выложила видео в соцсети.
© @orbakaite_kКристина Орбакайте на могиле Моисеева
© @orbakaite_k
Кристина Орбакайте на могиле Моисеева
"Навестила Бореньку", – трогательно подписала пост певица.
В день похорон Орбакайте отсутствовала в Москве, поэтому не смогла побывать на церемонии прощания с Моисеевым. Но почтила память певца совместными фото после сообщений о его смерти.
"Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька. Ты в наших сердцах навсегда", – написала Орбакайте.
Борис Моисеев скончался 27 сентября в 68 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. Причиной смерти певца назвали третий инсульт.
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