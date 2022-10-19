Рейтинг@Mail.ru
"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221019/orbakayte-1825089499.html
"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева
"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева - РИА Новости, 19.10.2022
"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева
Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище спустя почти три недели после похорон. Артистка выложила видео в соцсети. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T13:23
2022-10-19T13:22
шоубиз
борис моисеев
кристина орбакайте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978049_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_f84f15afcf61c3e36f8a9294f473228e.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище спустя почти три недели после похорон. Артистка выложила видео в соцсети.В день похорон Орбакайте отсутствовала в Москве, поэтому не смогла побывать на церемонии прощания с Моисеевым. Но почтила память певца совместными фото после сообщений о его смерти.Борис Моисеев скончался 27 сентября в 68 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. Причиной смерти певца назвали третий инсульт. Ранее стало известно о смерти экс-участника поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти. На момент смерти музыканту было 80 лет.
https://ria.ru/20220930/shoubiz-1820548446.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978049_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7461d896bc60b0a2c861ff4fd4915eda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис моисеев, кристина орбакайте
Шоубиз, Борис Моисеев, Кристина Орбакайте
13:23 19.10.2022
 
"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева

Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева спустя почти три недели после похорон

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище спустя почти три недели после похорон. Артистка выложила видео в соцсети.
© @orbakaite_kКристина Орбакайте на могиле Моисеева
Кристина Орбакайте на могиле Моисеева
© @orbakaite_k
Кристина Орбакайте на могиле Моисеева
"Навестила Бореньку", – трогательно подписала пост певица.
В день похорон Орбакайте отсутствовала в Москве, поэтому не смогла побывать на церемонии прощания с Моисеевым. Но почтила память певца совместными фото после сообщений о его смерти.
"Забрали небеса. Улетел от нас самый светлый, жизнелюбивый, талантливый и смелый Боренька. Ты в наших сердцах навсегда", – написала Орбакайте.
Борис Моисеев скончался 27 сентября в 68 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. Причиной смерти певца назвали третий инсульт.
Ранее стало известно о смерти экс-участника поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти. На момент смерти музыканту было 80 лет.
Причины смерти Бориса Моисеева и скандал с песней SHAMAN в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 14:00Роман о шоубизе
Причины смерти Бориса Моисеева и скандал с песней SHAMAN в УзбекистанеБлизкий друг Бориса Моисеева раскрыл обстоятельства его смерти, в Узбекистане случился скандал с патриотической песней SHAMAN "Встанем". Тимати опроверг свою эмиграцию, а фанаты рассекретили дату реальной свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
 
ШоубизБорис МоисеевКристина Орбакайте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала