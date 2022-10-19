https://ria.ru/20221019/orbakayte-1825089499.html

"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева

"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева - РИА Новости, 19.10.2022

"Навестила Бореньку": Орбакайте посетила могилу Моисеева

Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище спустя почти три недели после похорон. Артистка выложила видео в соцсети. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T13:23

2022-10-19T13:23

2022-10-19T13:22

шоубиз

борис моисеев

кристина орбакайте

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте посетила могилу Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище спустя почти три недели после похорон. Артистка выложила видео в соцсети.В день похорон Орбакайте отсутствовала в Москве, поэтому не смогла побывать на церемонии прощания с Моисеевым. Но почтила память певца совместными фото после сообщений о его смерти.Борис Моисеев скончался 27 сентября в 68 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. Причиной смерти певца назвали третий инсульт. Ранее стало известно о смерти экс-участника поп-группы Ricchi e Poveri Франко Гатти. На момент смерти музыканту было 80 лет.

https://ria.ru/20220930/shoubiz-1820548446.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис моисеев, кристина орбакайте