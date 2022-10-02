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В Москве простились с Борисом Моисеевым - РИА Новости, 02.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221002/moiseev-1820973564.html
В Москве простились с Борисом Моисеевым
В Москве простились с Борисом Моисеевым - РИА Новости, 02.10.2022
В Москве простились с Борисом Моисеевым
Церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:15
2022-10-02T15:12
шоубиз
москва
борис моисеев
николай басков
филипп киркоров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Проститься с певцом пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин."Я хочу сказать, что очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый"... Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, - это факт", - сказал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко в ходе церемонии прощания.Он добавил, что при жизни Моисеев "сделал очень много доброго окружающим людям", многим помог.В свою очередь певец Алишер выразил соболезнования в связи со смертью Моисеева и рассказал присутствующим на церемонии о том, как однажды ему удалось записать совместную песню с артистом."Я хочу поблагодарить Борю за то, что в моем творчестве есть его голос. Спасибо, Борь, ты для меня будешь всегда жив", - заключил Алишер со слезами на глазах.Также на прощание с Борисом Моисеевым пришли поклонники артиста. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики.Церемония прощания завершилась отпеванием. Затем гроб с телом артиста вынесли на руках из траурного зала под аплодисменты присутствующих.Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964 году Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
https://ria.ru/20220927/moiseev-1819878269.html
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москва, борис моисеев, николай басков, филипп киркоров
Шоубиз, Москва, Борис Моисеев, Николай Басков, Филипп Киркоров
14:15 02.10.2022 (обновлено: 15:12 02.10.2022)
 
В Москве простились с Борисом Моисеевым

Церемония прощания с Борисом Моисеевым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВынос портрета и гроба с телом артиста Бориса Моисеева после церемонии прощания из траурного зала на Троекуровском кладбище
Вынос портрета и гроба с телом артиста Бориса Моисеева после церемонии прощания из траурного зала на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вынос портрета и гроба с телом артиста Бориса Моисеева после церемонии прощания из траурного зала на Троекуровском кладбище
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым завершилась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Проститься с певцом пришли близкие, друзья и коллеги, в том числе артисты Николай Басков, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Надежда Бабкина и Сергей Пенкин.
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"Я хочу сказать, что очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый"... Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, - это факт", - сказал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко в ходе церемонии прощания.
Он добавил, что при жизни Моисеев "сделал очень много доброго окружающим людям", многим помог.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСергей Дроботенко на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище
Сергей Дроботенко на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Дроботенко на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище
В свою очередь певец Алишер выразил соболезнования в связи со смертью Моисеева и рассказал присутствующим на церемонии о том, как однажды ему удалось записать совместную песню с артистом.
"Я хочу поблагодарить Борю за то, что в моем творчестве есть его голос. Спасибо, Борь, ты для меня будешь всегда жив", - заключил Алишер со слезами на глазах.
Также на прощание с Борисом Моисеевым пришли поклонники артиста. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖенщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище
Женщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина у гроба с телом артиста Бориса Моисеева на церемонии прощания в траурном зале на Троекуровском кладбище
Церемония прощания завершилась отпеванием. Затем гроб с телом артиста вынесли на руках из траурного зала под аплодисменты присутствующих.
Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964 году Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
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Биография Бориса Моисеева
 
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