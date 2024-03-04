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Трагедия Бориса Моисеева: напутствие матери и смерть в одиночестве - РИА Новости, 04.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 04.03.2024 (обновлено: 12:11 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/moiseev-1930159887.html
Трагедия Бориса Моисеева: напутствие матери и смерть в одиночестве
Трагедия Бориса Моисеева: напутствие матери и смерть в одиночестве - РИА Новости, 04.03.2024
Трагедия Бориса Моисеева: напутствие матери и смерть в одиночестве
Его появление на сцене всегда было провокацией, а каждое выступление — ярким шоу. Сегодня Борису Моисееву исполнилось бы 70 лет. Последние годы жизни артист... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T08:00
2024-03-04T12:11
культура
борис моисеев
алла пугачева
людмила гурченко
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Его появление на сцене всегда было провокацией, а каждое выступление — ярким шоу. Сегодня Борису Моисееву исполнилось бы 70 лет. Последние годы жизни артист провел в одиночестве и болезни. О трагичной судьбе певца и танцора — в материале РИА Новости.Шоу должно продолжатьсяОн не боялся выглядеть смешно или глупо. Главное, по заветам Фредди Меркьюри, "шоу должно продолжаться". Неслучайно в 1993-м Моисеев выпустил одноименный спектакль в честь фронтмена Queen.Творческую карьеру артист начал в танцевальном трио "Экспрессия" — вместе с двумя девушками выступал в варьете в Юрмале. Там их заметила Алла Пугачева и пригласила к себе в труппу. Певица осталась одной из немногих, с кем Моисеев поддерживал связь до самого конца.Номера ставил сам — он окончил Минское хореографическое училище, работал в Харьковском театре оперы и балета хореографом-постановщиком, был балетмейстером оркестра в Литве.Трио гастролировало по Европе и Америке — за рубежом Моисеев высматривал интересные элементы из мюзиклов, кабаре и варьете. В "Экспрессии" у него была запоминающаяся прическа — кучерявые светлые волосы, собранные в длинный хвост. Костюмы — отдельная история. То он с длинными рукавами изображал Пьеро, то в классическом пиджаке танцевал танго, то скакал в гусарской форме, то в обтягивающем трико перевоплощался в кота. Боа, блестки, стразы, кружева, подтяжки, яркий макияж. Трагичная реальностьАртист сам предпочитал создавать о себе легенду, часто опровергал собственные слова в интервью. Может быть, сценический блеск был способом сопротивления трагичной реальности. Он родился в женской исправительной колонии в Могилеве, рос без отца. Мать впоследствии убил глухонемой сосед, который ошибся дверью.Борис Моисеев как-то сказал, что мать учила его ни при каких обстоятельствах не держать зла на людей, не огрызаться в ответ на жестокость. Коллеги по шоу-бизнесу вспоминают его как доброго и светлого человека.&quot;С Борей мы много-много лет работали, еще в &quot;Москонцерте&quot; и &quot;Росконцерте&quot;. Он был прекрасный танцовщик, прекрасный певец и артист, а самое главное — добрый человек&quot;, — говорил Владимир Винокур.Если у артистов или продюсеров возникали проблемы, Моисеев предоставлял собственный ансамбль для чужих номеров. "Боря всегда выручит", — отмечали коллеги.Развратник или джентльменОн был удивительно пластичен. С энтузиазмом вписывался в любую авантюру, будь то лирическое видео с Людмилой Гурченко, хулиганское выступление на премии "Серебряная калоша" или провокационный клип "Я бальник" со Стасом Костюшкиным. Критики обвиняли его в пошлости, шоу Моисеева даже называли развратными."Очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый..." Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, — это факт", — подчеркивал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко.Болезнь и осознанная изоляция от мираВ 2010-м у артиста случился инсульт. Последствия были тяжелыми: обездвижены левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Следующий микроинсульт усугубил состояние. Моисеев почти не появлялся на публике, хоть и давал редкие комментарии по телефону."Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказывал он.Певец не хотел, чтобы публика видела его "не в форме" или, что еще хуже, — жалела. По словам бэк-вокалистки Алсу Копыловой, Моисеев отказался даже от сиделки. Регулярно на связь с ним выходили Алла Пугачева и арт-директор Сергей Горох. Он и обнаружил тело артиста после третьего инсульта.&quot;Я всегда к нему приезжал где-то часа в четыре-пять. А в этот раз мне показалось, что нужно ехать. Я приехал к нему в два часа. И не услышал привычного &quot;Привет&quot;. Вижу Борю лежащим на диване, накрытым одеялом. Голова чуть-чуть приподнята, открытые глаза. Я подумал, может, ему нехорошо стало. Подошел ближе, взял его за руку и понял, что Бори уже нет&quot;, — вспоминал Горох.Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022-го. Его похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле установили скульптуру — фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки".
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борис моисеев, алла пугачева, людмила гурченко, музыка, знаменитости
Культура, Борис Моисеев, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Музыка, Знаменитости

Трагедия Бориса Моисеева: напутствие матери и смерть в одиночестве

© РИА Новости / Майя Машатина | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке
Певец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Майя Машатина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Его появление на сцене всегда было провокацией, а каждое выступление — ярким шоу. Сегодня Борису Моисееву исполнилось бы 70 лет. Последние годы жизни артист провел в одиночестве и болезни. О трагичной судьбе певца и танцора — в материале РИА Новости.

Шоу должно продолжаться

Он не боялся выглядеть смешно или глупо. Главное, по заветам Фредди Меркьюри, "шоу должно продолжаться". Неслучайно в 1993-м Моисеев выпустил одноименный спектакль в честь фронтмена Queen.
Творческую карьеру артист начал в танцевальном трио "Экспрессия" — вместе с двумя девушками выступал в варьете в Юрмале. Там их заметила Алла Пугачева и пригласила к себе в труппу. Певица осталась одной из немногих, с кем Моисеев поддерживал связь до самого конца.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПевец, хореограф, солист танцевального трио "Экспрессия" Борис Михайлович Моисеев.
Певец, хореограф, солист танцевального трио Экспрессия Борис Моисеев
Певец, хореограф, солист танцевального трио "Экспрессия" Борис Михайлович Моисеев.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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1 из 5
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева. Артист во время выступления в киноконцертном зале "Россия".

Юбилейное шоу “Начни сначала”, посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеев

Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева. Артист во время выступления в киноконцертном зале "Россия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 5
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио "Экспрессия" Борис Моисеев на сцене киноконцертного зала "Россия".

Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио Экспрессия Борис Моисеев

Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио "Экспрессия" Борис Моисеев на сцене киноконцертного зала "Россия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 5
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкБорис Моисеев в составе трио "Экспрессия".
Борис Моисеев в составе трио Экспрессия
Борис Моисеев в составе трио "Экспрессия".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 5
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио "Экспрессия".

Борис Моисеев

Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио "Экспрессия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 5
Певец, хореограф, солист танцевального трио "Экспрессия" Борис Михайлович Моисеев.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
1 из 5

Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева. Артист во время выступления в киноконцертном зале "Россия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 5

Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио "Экспрессия" Борис Моисеев на сцене киноконцертного зала "Россия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 5
Борис Моисеев в составе трио "Экспрессия".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
4 из 5

Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио "Экспрессия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
5 из 5
Номера ставил сам — он окончил Минское хореографическое училище, работал в Харьковском театре оперы и балета хореографом-постановщиком, был балетмейстером оркестра в Литве.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТанцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев
Трио гастролировало по Европе и Америке — за рубежом Моисеев высматривал интересные элементы из мюзиклов, кабаре и варьете. В "Экспрессии" у него была запоминающаяся прическа — кучерявые светлые волосы, собранные в длинный хвост. Костюмы — отдельная история. То он с длинными рукавами изображал Пьеро, то в классическом пиджаке танцевал танго, то скакал в гусарской форме, то в обтягивающем трико перевоплощался в кота. Боа, блестки, стразы, кружева, подтяжки, яркий макияж.

Трагичная реальность

Артист сам предпочитал создавать о себе легенду, часто опровергал собственные слова в интервью. Может быть, сценический блеск был способом сопротивления трагичной реальности. Он родился в женской исправительной колонии в Могилеве, рос без отца. Мать впоследствии убил глухонемой сосед, который ошибся дверью.
Борис Моисеев как-то сказал, что мать учила его ни при каких обстоятельствах не держать зла на людей, не огрызаться в ответ на жестокость. Коллеги по шоу-бизнесу вспоминают его как доброго и светлого человека.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств "Витебск-2014".
Певец Борис Моисеев на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств Витебск-2014
Певец Борис Моисеев на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств "Витебск-2014".
© РИА Новости / Андрей Александров
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1 из 3
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев выступает на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в СК "Олимпийский" в Москве.
Певец Борис Моисеев выступает на Рождественских встречах Аллы Пугачевой в СК Олимпийский в Москве
Певец Борис Моисеев выступает на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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2 из 3
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010".

Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010

Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010".

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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3 из 3
Певец Борис Моисеев на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств "Витебск-2014".
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
1 из 3
Певец Борис Моисеев выступает на "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
2 из 3

Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010".

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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3 из 3
«

"С Борей мы много-много лет работали, еще в "Москонцерте" и "Росконцерте". Он был прекрасный танцовщик, прекрасный певец и артист, а самое главное — добрый человек", — говорил Владимир Винокур.

Если у артистов или продюсеров возникали проблемы, Моисеев предоставлял собственный ансамбль для чужих номеров. "Боря всегда выручит", — отмечали коллеги.

Развратник или джентльмен

© YouTube канал "Борис Моисеев" Стоп-кадр выступления Бориса Моисеева с Людмилой Гурченко
 Стоп-кадр выступления Бориса Моисеева с Людмилой Гурченко
© YouTube канал "Борис Моисеев"
Стоп-кадр выступления Бориса Моисеева с Людмилой Гурченко
Он был удивительно пластичен. С энтузиазмом вписывался в любую авантюру, будь то лирическое видео с Людмилой Гурченко, хулиганское выступление на премии "Серебряная калоша" или провокационный клип "Я бальник" со Стасом Костюшкиным.
Критики обвиняли его в пошлости, шоу Моисеева даже называли развратными.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев принял участие в съемках новогоднего шоу "Золотая рыбка" для телеканала "Россия"
Певец Борис Моисеев принял участие в съемках новогоднего шоу Золотая рыбка для телеканала Россия - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Певец Борис Моисеев принял участие в съемках новогоднего шоу "Золотая рыбка" для телеканала "Россия"
"Очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый..." Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, — это факт", — подчеркивал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко.

Болезнь и осознанная изоляция от мира

В 2010-м у артиста случился инсульт. Последствия были тяжелыми: обездвижены левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Следующий микроинсульт усугубил состояние. Моисеев почти не появлялся на публике, хоть и давал редкие комментарии по телефону.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире в Москве
Певец Борис Моисеев в своей квартире в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Борис Моисеев в своей квартире в Москве
«
"Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказывал он.
Певец не хотел, чтобы публика видела его "не в форме" или, что еще хуже, — жалела. По словам бэк-вокалистки Алсу Копыловой, Моисеев отказался даже от сиделки. Регулярно на связь с ним выходили Алла Пугачева и арт-директор Сергей Горох. Он и обнаружил тело артиста после третьего инсульта.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Борис Моисеев
«

"Я всегда к нему приезжал где-то часа в четыре-пять. А в этот раз мне показалось, что нужно ехать. Я приехал к нему в два часа. И не услышал привычного "Привет". Вижу Борю лежащим на диване, накрытым одеялом. Голова чуть-чуть приподнята, открытые глаза. Я подумал, может, ему нехорошо стало. Подошел ближе, взял его за руку и понял, что Бори уже нет", — вспоминал Горох.

Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022-го. Его похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле установили скульптуру — фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки".
Крест и портрет артиста Бориса Моисеева на церемонии захоронения на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
2 октября 2022, 15:19
 
КультураБорис МоисеевАлла ПугачеваЛюдмила ГурченкоМузыкаЗнаменитости
 
 
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