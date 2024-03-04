Трагедия Бориса Моисеева: напутствие матери и смерть в одиночестве

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Его появление на сцене всегда было провокацией, а каждое выступление — ярким шоу. Сегодня Борису Моисееву исполнилось бы 70 лет. Последние годы жизни артист провел в одиночестве и болезни. О трагичной судьбе певца и танцора — в материале РИА Новости.Шоу должно продолжатьсяОн не боялся выглядеть смешно или глупо. Главное, по заветам Фредди Меркьюри, "шоу должно продолжаться". Неслучайно в 1993-м Моисеев выпустил одноименный спектакль в честь фронтмена Queen.Творческую карьеру артист начал в танцевальном трио "Экспрессия" — вместе с двумя девушками выступал в варьете в Юрмале. Там их заметила Алла Пугачева и пригласила к себе в труппу. Певица осталась одной из немногих, с кем Моисеев поддерживал связь до самого конца.Номера ставил сам — он окончил Минское хореографическое училище, работал в Харьковском театре оперы и балета хореографом-постановщиком, был балетмейстером оркестра в Литве.Трио гастролировало по Европе и Америке — за рубежом Моисеев высматривал интересные элементы из мюзиклов, кабаре и варьете. В "Экспрессии" у него была запоминающаяся прическа — кучерявые светлые волосы, собранные в длинный хвост. Костюмы — отдельная история. То он с длинными рукавами изображал Пьеро, то в классическом пиджаке танцевал танго, то скакал в гусарской форме, то в обтягивающем трико перевоплощался в кота. Боа, блестки, стразы, кружева, подтяжки, яркий макияж. Трагичная реальностьАртист сам предпочитал создавать о себе легенду, часто опровергал собственные слова в интервью. Может быть, сценический блеск был способом сопротивления трагичной реальности. Он родился в женской исправительной колонии в Могилеве, рос без отца. Мать впоследствии убил глухонемой сосед, который ошибся дверью.Борис Моисеев как-то сказал, что мать учила его ни при каких обстоятельствах не держать зла на людей, не огрызаться в ответ на жестокость. Коллеги по шоу-бизнесу вспоминают его как доброго и светлого человека."С Борей мы много-много лет работали, еще в "Москонцерте" и "Росконцерте". Он был прекрасный танцовщик, прекрасный певец и артист, а самое главное — добрый человек", — говорил Владимир Винокур.Если у артистов или продюсеров возникали проблемы, Моисеев предоставлял собственный ансамбль для чужих номеров. "Боря всегда выручит", — отмечали коллеги.Развратник или джентльменОн был удивительно пластичен. С энтузиазмом вписывался в любую авантюру, будь то лирическое видео с Людмилой Гурченко, хулиганское выступление на премии "Серебряная калоша" или провокационный клип "Я бальник" со Стасом Костюшкиным. Критики обвиняли его в пошлости, шоу Моисеева даже называли развратными."Очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый..." Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, — это факт", — подчеркивал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко.Болезнь и осознанная изоляция от мираВ 2010-м у артиста случился инсульт. Последствия были тяжелыми: обездвижены левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Следующий микроинсульт усугубил состояние. Моисеев почти не появлялся на публике, хоть и давал редкие комментарии по телефону."Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказывал он.Певец не хотел, чтобы публика видела его "не в форме" или, что еще хуже, — жалела. По словам бэк-вокалистки Алсу Копыловой, Моисеев отказался даже от сиделки. Регулярно на связь с ним выходили Алла Пугачева и арт-директор Сергей Горох. Он и обнаружил тело артиста после третьего инсульта."Я всегда к нему приезжал где-то часа в четыре-пять. А в этот раз мне показалось, что нужно ехать. Я приехал к нему в два часа. И не услышал привычного "Привет". Вижу Борю лежащим на диване, накрытым одеялом. Голова чуть-чуть приподнята, открытые глаза. Я подумал, может, ему нехорошо стало. Подошел ближе, взял его за руку и понял, что Бори уже нет", — вспоминал Горох.Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022-го. Его похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле установили скульптуру — фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки".
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Его появление на сцене всегда было провокацией, а каждое выступление — ярким шоу. Сегодня Борису Моисееву исполнилось бы 70 лет. Последние годы жизни артист провел в одиночестве и болезни. О трагичной судьбе певца и танцора — в материале РИА Новости.
Шоу должно продолжаться
Он не боялся выглядеть смешно или глупо. Главное, по заветам Фредди Меркьюри, "шоу должно продолжаться". Неслучайно в 1993-м Моисеев выпустил одноименный спектакль в честь фронтмена Queen.
Творческую карьеру артист начал в танцевальном трио "Экспрессия" — вместе с двумя девушками выступал в варьете в Юрмале. Там их заметила Алла Пугачева и пригласила к себе в труппу. Певица осталась одной из немногих, с кем Моисеев поддерживал связь до самого конца.
Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева. Артист во время выступления в киноконцертном зале "Россия".
Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева. Артист во время выступления в киноконцертном зале "Россия".
Юбилейное шоу "Начни сначала", посвященное 20-летию творческой деятельности эстрадного певца, танцовщика, хореографа, шоумена Бориса Моисеева. Артист во время выступления в киноконцертном зале "Россия".
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев
Трио гастролировало по Европе и Америке — за рубежом Моисеев высматривал интересные элементы из мюзиклов, кабаре и варьете. В "Экспрессии" у него была запоминающаяся прическа — кучерявые светлые волосы, собранные в длинный хвост. Костюмы — отдельная история. То он с длинными рукавами изображал Пьеро, то в классическом пиджаке танцевал танго, то скакал в гусарской форме, то в обтягивающем трико перевоплощался в кота. Боа, блестки, стразы, кружева, подтяжки, яркий макияж.
Трагичная реальность
Артист сам предпочитал создавать о себе легенду, часто опровергал собственные слова в интервью. Может быть, сценический блеск был способом сопротивления трагичной реальности. Он родился в женской исправительной колонии в Могилеве, рос без отца. Мать впоследствии убил глухонемой сосед, который ошибся дверью.
Борис Моисеев как-то сказал, что мать учила его ни при каких обстоятельствах не держать зла на людей, не огрызаться в ответ на жестокость. Коллеги по шоу-бизнесу вспоминают его как доброго и светлого человека.
Стоп-кадр выступления Бориса Моисеева с Людмилой Гурченко
Он был удивительно пластичен. С энтузиазмом вписывался в любую авантюру, будь то лирическое видео с Людмилой Гурченко, хулиганское выступление на премии "Серебряная калоша" или провокационный клип "Я бальник" со Стасом Костюшкиным.
Критики обвиняли его в пошлости, шоу Моисеева даже называли развратными.
Певец Борис Моисеев принял участие в съемках новогоднего шоу "Золотая рыбка" для телеканала "Россия"
"Очень часто ведущие всяких шоу, церемоний говорят: "Дамы и господа, единственный и неповторимый..." Но вот именно к Борису, мне кажется, это относится в самой большой степени, потому что можно по-разному относиться к его музыке, к его эпатажу, но то, что это действительно был единственный и неповторимый артист, который оставил ярчайший след в истории нашей эстрады, — это факт", — подчеркивал юморист и телеведущий Сергей Дроботенко.
Болезнь и осознанная изоляция от мира
В 2010-м у артиста случился инсульт. Последствия были тяжелыми: обездвижены левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Следующий микроинсульт усугубил состояние. Моисеев почти не появлялся на публике, хоть и давал редкие комментарии по телефону.
"Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказывал он.
Певец не хотел, чтобы публика видела его "не в форме" или, что еще хуже, — жалела. По словам бэк-вокалистки Алсу Копыловой, Моисеев отказался даже от сиделки. Регулярно на связь с ним выходили Алла Пугачева и арт-директор Сергей Горох. Он и обнаружил тело артиста после третьего инсульта.
"Я всегда к нему приезжал где-то часа в четыре-пять. А в этот раз мне показалось, что нужно ехать. Я приехал к нему в два часа. И не услышал привычного "Привет". Вижу Борю лежащим на диване, накрытым одеялом. Голова чуть-чуть приподнята, открытые глаза. Я подумал, может, ему нехорошо стало. Подошел ближе, взял его за руку и понял, что Бори уже нет", — вспоминал Горох.
Бориса Моисеева не стало 27 сентября 2022-го. Его похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле установили скульптуру — фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки".
Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище
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