https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
Певец Борис Моисеев прокомментировал "Московскому комсомольцу" сообщения СМИ о его бедности и резком ухудшении состояния здоровья. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:09
2020-09-17T20:09
2020-09-17T23:02
культура
россия
шоу-бизнес
борис моисеев
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Певец <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Моисеев</a> прокомментировал <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> сообщения СМИ о его бедности и резком ухудшении состояния здоровья. "Ну опять! Все взорвалось! И мне звонят, пишут, <…> но не дождетесь. "Туда" я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал он.Моисеев подчеркнул, что не прикован к постели, а также поделился распорядком своего дня."Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказал он.Также певец заявил, что не испытывает финансовых трудностей. Он поиронизировал над автором слухов: ранее о его <a href="https://ria.ru/20200916/moiseev-1577359811.html" target="_blank">"тяжелейшем состоянии"</a> рассказала <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику"</a> адвокат и общественный деятель Тамара Пухова."Кто такая эта Пухова? Я ее знать не знаю — ни Пухову, ни Перинову, ни Подушкину, ни Одеялкину. Не общался, не видел. Мадам с такой фамилией мне не звонила, не писала, хотя я совершенно всем доступен", — отметил певец.Моисеев подчеркнул, что ни в чем не нуждается. Каждый день, по его словам, проходит насыщенно, несмотря на отсутствие "концертов, клубов и тусовок". Певец признался, что больше всего ему не хватает Юрмалы, которую он не смог посетить в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20191015/1559790907.html
https://ria.ru/20200523/1571870038.html
Andrew Sinn
Молодец Борюсик! По мужски ответил! Респект!
36
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, шоу-бизнес, борис моисеев, общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости
. Певец Борис Моисеев
прокомментировал "Московскому комсомольцу"
сообщения СМИ о его бедности и резком ухудшении состояния здоровья.
"Ну опять! Все взорвалось! И мне звонят, пишут, <…> но не дождетесь. "Туда" я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал он.
Моисеев подчеркнул, что не прикован к постели, а также поделился распорядком своего дня.
"Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказал он.
Также певец заявил, что не испытывает финансовых трудностей.
"Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жутки слухи о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами", — сказал Моисеев.
Он поиронизировал над автором слухов: ранее о его "тяжелейшем состоянии"
рассказала "Собеседнику"
адвокат и общественный деятель Тамара Пухова.
"Кто такая эта Пухова? Я ее знать не знаю — ни Пухову, ни Перинову, ни Подушкину, ни Одеялкину. Не общался, не видел. Мадам с такой фамилией мне не звонила, не писала, хотя я совершенно всем доступен", — отметил певец.
Моисеев подчеркнул, что ни в чем не нуждается. Каждый день, по его словам, проходит насыщенно, несмотря на отсутствие "концертов, клубов и тусовок". Певец признался, что больше всего ему не хватает Юрмалы, которую он не смог посетить в 2020 году из-за пандемии коронавируса.