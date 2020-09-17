https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html

"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе

Певец Борис Моисеев прокомментировал "Московскому комсомольцу" сообщения СМИ о его бедности и резком ухудшении состояния здоровья. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:09

2020-09-17T20:09

2020-09-17T23:02

культура

россия

шоу-бизнес

борис моисеев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/41561/65/415616566_0:366:1333:1116_1400x0_80_0_0_0a12b3fd79a84af21c61d93985d580ef.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Певец <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Борис Моисеев</a> прокомментировал <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> сообщения СМИ о его бедности и резком ухудшении состояния здоровья. "Ну опять! Все взорвалось! И мне звонят, пишут, <…> но не дождетесь. "Туда" я пока не собираюсь, у меня совершенно другие планы на будущее — наслаждаться жизнью и радоваться ей", — сказал он.Моисеев подчеркнул, что не прикован к постели, а также поделился распорядком своего дня."Да, тяжеловато иногда бывает. Но я вовсе не прикован к постели. Мой день начинается как у всех. Встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Потом все идут на работу, а у меня своя "работа": телефон, компьютер, телевизор, обязательные прогулки на свежем воздухе, которые я очень люблю", — рассказал он.Также певец заявил, что не испытывает финансовых трудностей. Он поиронизировал над автором слухов: ранее о его <a href="https://ria.ru/20200916/moiseev-1577359811.html" target="_blank">"тяжелейшем состоянии"</a> рассказала <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседнику"</a> адвокат и общественный деятель Тамара Пухова."Кто такая эта Пухова? Я ее знать не знаю — ни Пухову, ни Перинову, ни Подушкину, ни Одеялкину. Не общался, не видел. Мадам с такой фамилией мне не звонила, не писала, хотя я совершенно всем доступен", — отметил певец.Моисеев подчеркнул, что ни в чем не нуждается. Каждый день, по его словам, проходит насыщенно, несмотря на отсутствие "концертов, клубов и тусовок". Певец признался, что больше всего ему не хватает Юрмалы, которую он не смог посетить в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20191015/1559790907.html

https://ria.ru/20200523/1571870038.html

Амур Чанин Здоровья!!! 38

Andrew Sinn Молодец Борюсик! По мужски ответил! Респект! 36

7

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, шоу-бизнес, борис моисеев, общество