https://ria.ru/20221002/moiseev-1820924052.html

Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище

Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2022

Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища, затем состоятся похороны артиста. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T00:30

2022-10-02T00:30

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища, затем состоятся похороны артиста.Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни."Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня", - говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.Ранее знакомые, друзья и коллеги Моисеева выразили соболезнования в связи со смертью артиста. В том числе певица Алла Пугачева отметила, что Моисеев был "преданным друзьям и сцене" человеком, а певица Кристина Орбакайте рассказала, что для нее он был "примером артиста, художника своих образов, создателем неповторимого стиля". В свою очередь певец Филипп Киркоров заявил, что дружба с Борисом Моисеевым, длившаяся почти 40 лет, навсегда останется в его памяти.Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".

https://ria.ru/20220927/moiseev-1819908753.html

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борис моисеев, россия, общество, культура