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Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2022
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Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище
Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 02.10.2022
Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища, затем состоятся похороны артиста. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T00:30
2022-10-02T00:34
борис моисеев
россия
общество
культура
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища, затем состоятся похороны артиста.Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни."Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня", - говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.Ранее знакомые, друзья и коллеги Моисеева выразили соболезнования в связи со смертью артиста. В том числе певица Алла Пугачева отметила, что Моисеев был "преданным друзьям и сцене" человеком, а певица Кристина Орбакайте рассказала, что для нее он был "примером артиста, художника своих образов, создателем неповторимого стиля". В свою очередь певец Филипп Киркоров заявил, что дружба с Борисом Моисеевым, длившаяся почти 40 лет, навсегда останется в его памяти.Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
https://ria.ru/20220927/moiseev-1819908753.html
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борис моисеев, россия, общество, культура
Борис Моисеев, Россия, Общество, Культура
00:30 02.10.2022 (обновлено: 00:34 02.10.2022)
 
Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища

© РИА Новости / Майя Машатина / Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире
Певец Борис Моисеев в своей квартире - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Майя Машатина
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Певец Борис Моисеев в своей квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища, затем состоятся похороны артиста.
Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни.
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 19:33Шоубиз
Названа причина смерти Бориса Моисеева
"Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня", - говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.
Ранее знакомые, друзья и коллеги Моисеева выразили соболезнования в связи со смертью артиста. В том числе певица Алла Пугачева отметила, что Моисеев был "преданным друзьям и сцене" человеком, а певица Кристина Орбакайте рассказала, что для нее он был "примером артиста, художника своих образов, создателем неповторимого стиля". В свою очередь певец Филипп Киркоров заявил, что дружба с Борисом Моисеевым, длившаяся почти 40 лет, навсегда останется в его памяти.
Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
Певец Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
27 сентября, 18:18
Биография Бориса Моисеева
 
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