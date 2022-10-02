00:30 02.10.2022 (обновлено: 00:34 02.10.2022)
Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание с Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища
Певец Борис Моисеев в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым пройдет в воскресенье в траурном зале Троекуровского кладбища, затем состоятся похороны артиста.
Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни.
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"Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня", - говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.
Ранее знакомые, друзья и коллеги Моисеева выразили соболезнования в связи со смертью артиста. В том числе певица Алла Пугачева отметила, что Моисеев был "преданным друзьям и сцене" человеком, а певица Кристина Орбакайте рассказала, что для нее он был "примером артиста, художника своих образов, создателем неповторимого стиля". В свою очередь певец Филипп Киркоров заявил, что дружба с Борисом Моисеевым, длившаяся почти 40 лет, навсегда останется в его памяти.
Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
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