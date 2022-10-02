В Москве началось прощание с Борисом Моисеевым
Церемония прощания с Борисом Моисеевым началась на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина с цветами на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым
Мужчина с цветами на церемонии прощания с артистом Борисом Моисеевым
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым началась на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Проститься с артистом пришли близкие, друзья и коллеги.
Борис Моисеев – заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф. Родился 4 марта 1954 года в Белорусской ССР. В 1964-м Моисеев поступил в Белорусское хореографическое училище, через 10 лет дебютировал в музыкальной комедии режиссера Юрия Цветкова "Ясь и Янина". В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
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