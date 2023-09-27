https://ria.ru/20230927/moiseev-1898973571.html

"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву

"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву - РИА Новости, 27.09.2023

"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву

Памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву открыли в эту среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2023

2023-09-27T15:51

2023-09-27T15:51

2023-09-27T15:51

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву открыли в эту среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. "В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки". Скульптором является Филипп Трушин", — сказал РИА Новости директор артиста Сергей Горох.Собеседник агентства отметил, что очень благодарен за участие в создании памятника певице Алле Пугачевой. "Я очень благодарен Алле Борисовне Пугачевой, которая была всегда на связи, и я с ней советовался, показывал ей эскизы. Я принял все ее правки… Алла Борисовна была единственным человеком из коллег, которая была с ним до последнего, она была с ним на связи, она помогала ему, поэтому ее советы были мне очень важны", — отметил Горох. Моисеев скончался 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Причиной смерти артиста стал перенесенный им третий инсульт.Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".

https://ria.ru/20230906/pamyatnik-1894467612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, борис моисеев, алла пугачева, россия, москва