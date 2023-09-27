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"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву - РИА Новости, 27.09.2023
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Шоубиз
 
15:51 27.09.2023
https://ria.ru/20230927/moiseev-1898973571.html
"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву
"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву - РИА Новости, 27.09.2023
"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву
Памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву открыли в эту среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2023
2023-09-27T15:51
2023-09-27T15:51
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву открыли в эту среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. &quot;В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции &quot;Боль разлуки&quot;. Скульптором является Филипп Трушин&quot;, — сказал РИА Новости директор артиста Сергей Горох.Собеседник агентства отметил, что очень благодарен за участие в создании памятника певице Алле Пугачевой. "Я очень благодарен Алле Борисовне Пугачевой, которая была всегда на связи, и я с ней советовался, показывал ей эскизы. Я принял все ее правки… Алла Борисовна была единственным человеком из коллег, которая была с ним до последнего, она была с ним на связи, она помогала ему, поэтому ее советы были мне очень важны", — отметил Горох. Моисеев скончался 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Причиной смерти артиста стал перенесенный им третий инсульт.Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
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новости шоу-бизнеса, борис моисеев, алла пугачева, россия, москва
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Борис Моисеев, Алла Пугачева, Россия, Москва
"Помогла Пугачева": в Москве открыли памятник Борису Моисееву

На Троекуровском кладбище открыли памятник певцу Борису Моисееву

© РИА Новости / Майя Машатина | Перейти в медиабанкПевец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке
Певец Борис Моисеев в своей квартире на Рублевке - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости / Майя Машатина
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Памятник заслуженному артисту России Борису Моисееву открыли в эту среду на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
«

"В день памяти его, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию. Это фрагмент из его любимой композиции "Боль разлуки". Скульптором является Филипп Трушин", — сказал РИА Новости директор артиста Сергей Горох.

© РИА НовостиПамятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище
Памятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище
© РИА Новости
Памятник Борису Моисееву на Троекуровском кладбище
Собеседник агентства отметил, что очень благодарен за участие в создании памятника певице Алле Пугачевой.
«
"Я очень благодарен Алле Борисовне Пугачевой, которая была всегда на связи, и я с ней советовался, показывал ей эскизы. Я принял все ее правки… Алла Борисовна была единственным человеком из коллег, которая была с ним до последнего, она была с ним на связи, она помогала ему, поэтому ее советы были мне очень важны", — отметил Горох.
Моисеев скончался 27 сентября 2022 года на 69-м году жизни. Причиной смерти артиста стал перенесенный им третий инсульт.
Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает 10 альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел".
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