https://ria.ru/20220926/gazoprovod-1819627933.html

Газопровод "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" - РИА Новости, 26.09.2022

Газопровод "Северный поток-2"

"Северный поток-2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точкой входа газопровода в Балтийское море является район Усть-Луги... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:05

2022-09-26T19:05

2022-09-26T19:05

справки

северный поток — 2

экономика

в мире

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"Северный поток-2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Точкой входа газопровода в Балтийское море является район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод проходит по дну моря и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода газопровода "Северный поток", который был введен в эксплуатацию в 2012 году. Протяженность "Северного потока-2" составляет более 1200 километров, а совокупная мощность двух его ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. В октябре 2012 года акционеры "Северного потока" рассмотрели предварительные результаты технико-экономического исследования строительства третьей и четвертой ниток газопровода и приняли решение, что их строительство является экономически целесообразным и технически осуществимым. Позже проект строительства третьей и четвертой ниток получил название "Северный поток-2". Реализацией проекта занимается зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2, 100% дочерняя структура "Газпрома". В апреле 2017 года она подписала с компаниями французской ENGIE, австрийской OMV, британско-нидерландской Royal Dutch Shell, немецкими Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта нового газопровода. Пять европейских компаний решили предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта. Они стали партнерами и со-инвесторами строительства газопровода компании Nord Stream 2, которая взяла на себя все риски, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".В сентябре 2018 года была начата укладка газопровода в Балтийском море. В связи с тем, что газопровод должен был пройти через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, компания Nord Stream 2 в сентябре 2016 года начала масштабный процесс получения национальных разрешений на проведение работ в экономических зонах каждой из пяти стран. 31 января 2018 года правительство Германии одобрило прокладку морской части газопровода и сухопутного участка в районе Любмина. 5 апреля 2018 года строительство участка газопровода в своей исключительной экономической зоне одобрила Финляндия. 7 июня 2018 года проект получил одобрение от правительства Швеции. В августе 2018 года компания Nord Stream 2 AG сообщила, что получила все разрешения на прокладку российского участка газопровода. Долгое время не удавалось получить разрешение только от Дании. В августе 2018 года Nord Stream 2 AG подала в Дании заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2": к северо-западу от острова Борнхольм. Новый маршрут пересекал только исключительную экономическую зону Дании, а первоначальный маршрут пролегал через территориальные воды страны. В апреле 2019 года Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство "Северного потока-2" по третьему маршруту, проходящему юго-восточнее датского острова Борнхольм, в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), которая стала доступной после достигнутой договоренности между Данией и Польшей. 28 июня 2019 года компания отозвала свою первую (основную) заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 разрешение на строительство газопровода по юго-восточному маршруту. Против проекта активно выступали Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривал введение санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока-2", приостановила работу и отозвала специальные суда. К этому времени оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров. Прокладка "Северного потока-2" возобновилась спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля 2021 года к нему присоединилось судно "Газпрома" "Академик Черский" у берегов Дании. В октябре 2020 года США распространили на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Под санкции подпали компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. В январе 2021 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год, предусматривающий расширение санкций против газопровода "Северный поток-2".Ограничения распространялись на компании, которые способствовали "продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства" газопроводов, а также фирмы, предоставляющие услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. Датская консалтинговая фирма Rambøll также сообщила о выходе из проекта. 19 января 2021 года США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца – компании "КВТ-Рус". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону – "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). 20 мая США заявили, что отказались от введения санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG. Это решение Вашингтон объяснил "национальными интересами".Однако затем США ввели санкции против нескольких российских организаций и 13 судов, связанных со строительством газопровода. В список попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Коксохимтранс", а также 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч" и "Умка".С точки зрения Вашингтона, реализация "Северного потока-2" идет вразрез с заявленными Европой целями энергетической безопасности и дает простор для "российских манипуляций". В свою очередь, в Москве отмечают, что санкционными угрозами Вашингтон подрывает принципы свободной торговли и пытается помешать реализации сугубо коммерческого проекта. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подобным поведением США нарушают принцип недопустимости политизации экономики и энергетики. Несмотря на санкции, строительство газопровода "Северный поток-2" продолжилось – в начале июня 2021 года технически завершилась укладка первой нитки газопровода. 4 июня была закончена трубоукладка, 10 июня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С 11 июня начались пусконаладочные работы по заполнению ее газом. 10 сентября 2021 года было завершено строительство "Северного потока-2". Обе нитки заполнили техническим газом.Однако в ноябре 2021 года Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В конце января 2022 года стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Согласование "Северного потока-2" в Германии обусловлено двумя условиями: выдача сертификации Федеральным сетевым агентством (BNA), где речь идет о экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения. 22 февраля 2022 года после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, министерство экономики ФРГ, по поручению канцлера страны, отозвало из Федерального сетевого агентства существующий доклад с анализом энергобезопасности газопровода, который был сделан в октябре 2021 года предыдущим правительством страны. По мнению министра экономики ФРГ Роберта Хабека, геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. По его словам, анализ энергобезопасности является условием, чтобы осуществилась сертификация. Пока новый анализ не будет завершен или если эта оценка будет не позитивной, то "Северный поток-2" нельзя будет согласовать. В результате была остановлена сертификация трубопровода и тем самым похоронен многомиллиардный проект. Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Ведомство также предписало завершить все операции с компанией до 2 марта 2022 года. В мае 2022 года суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября, а затем продлил приостановку до 10 января 2023 года. 26 сентября 2022 года на нитке А "Северного потока-2", заполненной техническим газом, резко упало давление. При этом Морское управление Дании распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, северный поток — 2, экономика, в мире