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В ФРГ рассказали, что может повлиять на сертификацию "Северного потока — 2"
В ФРГ рассказали, что может повлиять на сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.02.2022
В ФРГ рассказали, что может повлиять на сертификацию "Северного потока — 2"
Геополитическая ситуация может повлиять на запуск газопровода "Северный поток — 2", его сертификация будет проходить исключительно в соответствии с... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:44
2022-02-11T14:51
германия
экономика
россия
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
евросоюз
сша
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Геополитическая ситуация может повлиять на запуск газопровода "Северный поток — 2", его сертификация будет проходить исключительно в соответствии с законодательством ЕС, заявил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек после встречи с вице-премьером правительства Польши Яцеком Сасиным в пятницу в Варшаве."Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода", - сказал Хабек.При этом он пообещал, что сертификация газопровода будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Евросоюза. "Если говорить о разрешениях по "Северному потоку — 2", то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским законодательством. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС. Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться", - сказал Хабек.Его слова даются с перевода на польский язык в эфире польского телевидения.Сасин выразил радость по поводу того, что Хабек готов рассматривать "Северный поток — 2" не только с экономической точки зрения. "Я рад этой декларации со стороны господина вице-канцлера, что этот газопровод не будет рассматриваться исключительно в экономических рамках", - сказал он."Геополитическая оценка необычайно важна. Это очень большое изменение по сравнению с тем, что мы долго слышали долгий период времени, когда этот газопровод представляли как чисто экономическую инвестицию. Мы в Польше знали с начала, что это не так, и убеждали, что это не так", - добавил он.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
https://ria.ru/20220209/gaz-1771797549.html
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германия, экономика, россия, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, евросоюз, сша
14:44 11.02.2022 (обновлено: 14:51 11.02.2022)
 
В ФРГ рассказали, что может повлиять на сертификацию "Северного потока — 2"

Вице-канцлер ФРГ Хабек: на сертификацию "Северного потока — 2" может повлиять геополитика

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Геополитическая ситуация может повлиять на запуск газопровода "Северный поток — 2", его сертификация будет проходить исключительно в соответствии с законодательством ЕС, заявил вице-канцлер, министр экономики и климата Германии Роберт Хабек после встречи с вице-премьером правительства Польши Яцеком Сасиным в пятницу в Варшаве.
"Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2". В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода", - сказал Хабек.
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При этом он пообещал, что сертификация газопровода будет проходить исключительно в соответствии с законодательством Евросоюза. "Если говорить о разрешениях по "Северному потоку — 2", то процесс сертификации проводится в соответствии с европейским законодательством. Технические и юридические проверки будут проводиться в соответствии с нормами ЕС. Мы всегда будем придерживаться этих норм, иначе нам было бы сложно договориться", - сказал Хабек.
Его слова даются с перевода на польский язык в эфире польского телевидения.
Сасин выразил радость по поводу того, что Хабек готов рассматривать "Северный поток — 2" не только с экономической точки зрения. "Я рад этой декларации со стороны господина вице-канцлера, что этот газопровод не будет рассматриваться исключительно в экономических рамках", - сказал он.
"Геополитическая оценка необычайно важна. Это очень большое изменение по сравнению с тем, что мы долго слышали долгий период времени, когда этот газопровод представляли как чисто экономическую инвестицию. Мы в Польше знали с начала, что это не так, и убеждали, что это не так", - добавил он.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Как заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur), сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, при этом точные сроки они назвать затруднились.
 
ГерманияЭкономикаРоссияГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGЕвросоюзСША
 
 
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