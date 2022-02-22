https://ria.ru/20220222/sertifikatsiya-1774346003.html
Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2"
Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2"
Министерство экономики Германии отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", заявил глава ведомства Робер Хабек. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:27
2022-02-22T14:27
2022-02-22T18:30
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство экономики Германии отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", заявил глава ведомства Робер Хабек.Он напомнил, что оценка проекта была сделана 26 октября правительством Ангелы Меркель. В заключении говорилось, что "Северный поток — 2" не угрожает безопасности энергоснабжения."Я считаю, что геополитическая ситуация, а также обстановка на рынке газа в последние месяцы требуют новой оценки. Поэтому <…> сегодня этот доклад был отозван. <…> Будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершен или если оценка не будет позитивной, "Северный поток" нельзя будет согласовать", — сказал Хабек.Соответствующее поручение дал Минэкономики федеральный канцлер Олаф Шольц."Звучит технически, но это необходимый административный шаг. <…> Без сертификации "Северный поток — 2" не может быть введен в эксплуатацию", — пояснил в свою очередь Шольц.Позднее в Федеральном сетевом агентстве Германии подтвердили, что Министерство экономики отозвало свое заключение, а для продолжения сертификации требуется позитивная оценка от ведомства. Там подчеркнули, что эксплуатация трубопровода до окончания процедуры нарушила бы закон.После этих заявлений цены на газ в Европе ускорили рост, подскочив выше 900 долларов за тысячу кубометров. Рубль и российский рынок акций, напротив, на это практически не отреагировали. "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года. В ноябре процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая согласно европейскому законодательству должна подать новую заявку на сертификацию.Судьба "Северного потока — 2" активно обсуждалась на фоне ситуации вокруг Украины. Некоторые немецкие политики, в том числе глава МИД Анналена Бербок, призывали к включению газопровода в список антироссийских санкций. Шольц заявлял, что в случае эскалации "ничто не исключено".В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР и ДНР, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.Вечером 21 февраля президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире
14:27 22.02.2022 (обновлено: 18:30 22.02.2022)
Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2"
Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока — 2"
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство экономики Германии отозвало из Федерального сетевого агентства доклад по "Северному потоку — 2", заявил глава ведомства Робер Хабек.
Он напомнил, что оценка проекта была сделана 26 октября правительством Ангелы Меркель. В заключении говорилось, что "Северный поток — 2" не угрожает безопасности энергоснабжения.
"Я считаю, что геополитическая ситуация, а также обстановка на рынке газа в последние месяцы требуют новой оценки. Поэтому <…> сегодня этот доклад был отозван. <…> Будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершен или если оценка не будет позитивной, "Северный поток" нельзя будет согласовать", — сказал Хабек.
Соответствующее поручение дал Минэкономики федеральный канцлер Олаф Шольц
.
"Звучит технически, но это необходимый административный шаг. <…> Без сертификации "Северный поток — 2
" не может быть введен в эксплуатацию", — пояснил в свою очередь Шольц.
Позднее в Федеральном сетевом агентстве Германии подтвердили, что Министерство экономики отозвало свое заключение, а для продолжения сертификации требуется позитивная оценка от ведомства. Там подчеркнули, что эксплуатация трубопровода до окончания процедуры нарушила бы закон.
После этих заявлений цены на газ в Европе ускорили рост, подскочив выше 900 долларов за тысячу кубометров. Рубль и российский рынок акций, напротив, на это практически не отреагировали.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России
через Балтийское море
до Германии
и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года.
В ноябре процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая согласно европейскому законодательству должна подать новую заявку на сертификацию.
Судьба "Северного потока — 2" активно обсуждалась на фоне ситуации вокруг Украины
. Некоторые немецкие политики, в том числе глава МИД Анналена Бербок
, призывали к включению газопровода в список антироссийских санкций. Шольц заявлял, что в случае эскалации "ничто не исключено".
В последние дни обстановка в Донбассе
серьезно обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ЛНР
и ДНР
, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а затем попросили Россию признать их независимость.
Вечером 21 февраля президент Владимир Путин
заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР
и ДНР
, и подписал соответствующие указы. Кроме того, он поручил обеспечить поддержание мира в республиках.