https://ria.ru/20210113/kompaniya-1592893594.html

Politiken: датская компания ушла из проекта "Северный поток — 2"

Politiken: датская компания ушла из проекта "Северный поток — 2"

Консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства "Северного потока — 2" из-за угроз американских санкций, пишет датская... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:41

2021-01-13T16:41

2021-01-13T18:56

россия

северный поток — 2

балтийское море

германия

сша

экономика

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МУРМАНСК, 13 янв — РИА Новости. Консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства "Северного потока — 2" из-за угроз американских санкций, пишет датская газета Politiken."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.В декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Возведение последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января. Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL уже заявила, что отказывается от участия в проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html

https://ria.ru/20210112/potok-1592713734.html

россия

балтийское море

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, экономика