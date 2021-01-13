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Politiken: датская компания ушла из проекта "Северный поток — 2"
Politiken: датская компания ушла из проекта "Северный поток — 2"
Консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства "Северного потока — 2" из-за угроз американских санкций, пишет датская... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T16:41
2021-01-13T18:56
россия
северный поток — 2
балтийское море
германия
сша
экономика
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МУРМАНСК, 13 янв — РИА Новости. Консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства "Северного потока — 2" из-за угроз американских санкций, пишет датская газета Politiken."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.В декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Возведение последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января. Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL уже заявила, что отказывается от участия в проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
https://ria.ru/20201224/potok-1590629376.html
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россия, северный поток — 2, балтийское море, германия, сша, экономика

Politiken: датская компания ушла из проекта "Северный поток — 2"

16:41 13.01.2021 (обновлено: 18:56 13.01.2021)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МУРМАНСК, 13 янв — РИА Новости. Консалтинговой фирме Rambøll пришлось отказаться от участия в завершении строительства "Северного потока — 2" из-за угроз американских санкций, пишет датская газета Politiken.

"Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток — 2", идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон", — уточнили авторы материала.

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 08:00
"Действует напролом": "Северный поток — 2" вышел на финишную прямую
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
В декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна с якорным позиционированием. Возведение последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируют начать с 15 января.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL уже заявила, что отказывается от участия в проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 13:38
Британский депутат назвал "Северный поток — 2" реальной проблемой
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГерманияСШАЭкономика
 
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