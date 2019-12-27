Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"

Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море

Так, достроить газопровод может трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке, отметил глава Минэнерго.

Но, по его словам, потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

Министр также сообщил журналистам, что ожидает запуска газопровода до конца 2020 года.

О том, что у России есть технические возможности достроить трубопровод, накануне сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Не вдаваясь в подробности, он рассказал журналистам, что существуют "определенные мощности", которые дают надежду на окончание строительства "в обозримой перспективе".

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.