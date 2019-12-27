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2019-12-27T19:12+0300
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Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"

18:54 27.12.2019 (обновлено: 19:12 27.12.2019)
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© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoГлубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Так, достроить газопровод может трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке, отметил глава Минэнерго.
Но, по его словам, потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Министр также сообщил журналистам, что ожидает запуска газопровода до конца 2020 года.
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О том, что у России есть технические возможности достроить трубопровод, накануне сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Не вдаваясь в подробности, он рассказал журналистам, что существуют "определенные мощности", которые дают надежду на окончание строительства "в обозримой перспективе".

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2ГазпромАлександр НовакРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
"Академику Черскому" путь займет 1,5-2 месяца из Японского моря в Балтийское, плюс 1,5 месяца пусконаладочных работ. Еще столько же займет потребуется около 1,5-2 месяца, чтобы закончить укладку труб "Северного потока-2". Таким образом, американские санкции отодвинут сроки запуска СП-2, как минимум, на полгода. Но не остановят же! А вся эта политическая возня вокруг СП-2, утихнет с запуском СП-2.
27 декабря, 19:02
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Лучше бы рассказал о строительстве в 2020-м в Стрельне под Санкт-Петербургом нового гостиничного комплекса с яхт-клубом для «Газпрома» за 27 миллиардов рублей. И что останется от Константиновского дворца неподалеку, памятника VIII века.
27 декабря, 19:19
Кот Скрипаля
48671254
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