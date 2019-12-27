Новак озвучил вариант достройки "Северного потока — 2"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска.
Так, достроить газопровод может трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке, отметил глава Минэнерго.
Но, по его словам, потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
Министр также сообщил журналистам, что ожидает запуска газопровода до конца 2020 года.
24 декабря, 08:00Строительство "Северного потока — 2" остановлено. Что будет дальше
О том, что у России есть технические возможности достроить трубопровод, накануне сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Не вдаваясь в подробности, он рассказал журналистам, что существуют "определенные мощности", которые дают надежду на окончание строительства "в обозримой перспективе".
Санкции против трубопроводов
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"