Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока — 2".

"В преддверии принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе "Северный поток — 2", — говорится в заявлении компании.

Allseas сообщила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о риске "сокрушительных и фатальных" санкций против Allseas. Авторы отмечают, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка Соединенных Штатов, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководителям компании запретят въезд в США.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии; участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.

Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.