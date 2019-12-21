Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода "Северный поток — 2", приостановила работу над проектом из-за угрозы санкций США, сообщается в пресс-релизе компании.
Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты подпишет, как ожидается, оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает санкции против "Северного потока — 2".
"В преддверии принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) Allseas приостановил свою работу на трубопроводе "Северный поток — 2", — говорится в заявлении компании.
Allseas сообщила, что ожидает от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
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Ранее сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили о риске "сокрушительных и фатальных" санкций против Allseas. Авторы отмечают, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка Соединенных Штатов, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководителям компании запретят въезд в США.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии; участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.
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Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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