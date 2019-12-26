Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить " Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить " Северный поток — 2 ", несмотря на санкции.

"Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не может обозначить предполагаемые сроки завершения работ.

"Чем раньше, тем лучше", — заключил Песков.

В свою очередь, министр энергетики Александр Новак сообщил, что, если компания Allseas в рамках разъяснений Минфина США не сможет достроить трубу, у России есть возможности сделать это собственными силами.

По словам министра, на дополнительные работы "организационного порядка" уйдет несколько месяцев. Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" введут в эксплуатацию в 2020 году.

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.

В свою очередь, официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии.

Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.