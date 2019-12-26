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2019-12-26T16:33+0300
https://ria.ru/20191226/1562874888.html
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"

12:26 26.12.2019 (обновлено: 16:33 26.12.2019)
152446
© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что у России есть собственный трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить "Северный поток — 2", несмотря на санкции.

"Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не может обозначить предполагаемые сроки завершения работ.
"Чем раньше, тем лучше", — заключил Песков.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Новак обещал, что "Северный поток-2" будет достроен
В свою очередь, министр энергетики Александр Новак сообщил, что, если компания Allseas в рамках разъяснений Минфина США не сможет достроить трубу, у России есть возможности сделать это собственными силами.
По словам министра, на дополнительные работы "организационного порядка" уйдет несколько месяцев. Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" введут в эксплуатацию в 2020 году.

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
В свою очередь, официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2
25 декабря, 16:35Сказано в эфире
Когда будет "Северный поток-2"? Оптимистичный и пессимистичный прогнозВ российском правительстве рассчитывают на компромисс с Евросоюзом по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец высказал мнение, что завершение строительства газопровода – это лишь вопрос времени.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии.
Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Россия призывает не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому проекту. Кроме того, его активно поддерживают Берлин, Вена и Осло.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Обсудить 210
Турецкий потокГазпромДмитрий ПесковСеверный поток — 2Экономика
Популярные комментарии
"...есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе" - ну и кто понял, что он сказал?
26 декабря, 12:38
uo ou
10028110379
Снова разговоры об ответных наших санкциях, которые сведутся к тому, что нашим дипломатам запретят питаться в ресторане ООН... Такой урон нанесем америкосам, что они опомниться не смогут.
26 декабря, 13:22
barabashkg
1154300242
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