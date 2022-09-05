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В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 05.09.2022
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В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"
В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 05.09.2022
В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"
Член баварского земельного парламента от "Альтернативы для Германии" Кристоф Майер потребовал запустить "Северный поток — 2", пишет журнал Stern. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T22:53
2022-09-05T22:55
в мире
германия
россия
северный поток — 2
олаф шольц
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Член баварского земельного парламента от "Альтернативы для Германии" Кристоф Майер потребовал запустить "Северный поток — 2", пишет журнал Stern.Как отмечается в статье, во время политических дебатов в понедельник депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать российский газопровод, который заморозили по инициативе немецкого правительства 22 февраля.Глава баварского отделения партии Стефан Прочка, в свою очередь, заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность "разговаривать на равных" как с Россией, так и с США.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода и тем самым похоронил многомиллиардный проект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220905/gaz-1814665650.html
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в мире, германия, россия, северный поток — 2, олаф шольц
В мире, Германия, Россия, Северный поток — 2, Олаф Шольц
22:53 05.09.2022 (обновлено: 22:55 05.09.2022)
 
В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"

Депутат от АдГ Кристоф Майер потребовал запустить "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Член баварского земельного парламента от "Альтернативы для Германии" Кристоф Майер потребовал запустить "Северный поток — 2", пишет журнал Stern.
Как отмечается в статье, во время политических дебатов в понедельник депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать российский газопровод, который заморозили по инициативе немецкого правительства 22 февраля.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
20:01
В Германии выступили за добычу сланцевого газа в Балтийском море
Глава баварского отделения партии Стефан Прочка, в свою очередь, заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность "разговаривать на равных" как с Россией, так и с США.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода и тем самым похоронил многомиллиардный проект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреГерманияРоссияСеверный поток — 2Олаф Шольц
 
 
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