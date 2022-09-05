https://ria.ru/20220905/gaz-1814690034.html

В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"

В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 05.09.2022

В Германии потребовали запустить "Северный поток — 2"

Член баварского земельного парламента от "Альтернативы для Германии" Кристоф Майер потребовал запустить "Северный поток — 2", пишет журнал Stern. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T22:53

2022-09-05T22:53

2022-09-05T22:55

в мире

германия

россия

северный поток — 2

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_f503de22db7b4fdad9fe59c2b5aa59ff.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Член баварского земельного парламента от "Альтернативы для Германии" Кристоф Майер потребовал запустить "Северный поток — 2", пишет журнал Stern.Как отмечается в статье, во время политических дебатов в понедельник депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать российский газопровод, который заморозили по инициативе немецкого правительства 22 февраля.Глава баварского отделения партии Стефан Прочка, в свою очередь, заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность "разговаривать на равных" как с Россией, так и с США.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре прошлого года, но 22 февраля 2022-го немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода и тем самым похоронил многомиллиардный проект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220905/gaz-1814665650.html

https://ria.ru/20220905/protest-1814686273.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, германия, россия, северный поток — 2, олаф шольц