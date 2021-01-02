https://ria.ru/20210102/trump-1591792399.html

Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год

Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021-й финансовый год с санкциями против "Северного потока — 2". РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T00:59

2021-01-02T00:59

2021-01-02T04:30

северный поток — 2

турецкий поток

дональд трамп

с-400 «триумф»

москва

китай

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021-й финансовый год с санкциями против "Северного потока — 2".Ранее американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев наложенное на закон вето главы государства. Документ поддержали более двух третей членов верхней палаты. За время своего президентства Трамп наложил вето на законопроекты девять раз, это стало первым случаем, когда парламентарии преодолели его запрет.На прошлой неделе Трамп заблокировал бюджет, одобренный обеими палатами конгресса. Он отказался подписывать документ, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.Бюджет также предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.В частности, санкции распространяются на организации, "предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации" для проекта "Северный поток — 2", а также на "услуги или мощности для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на судах-укладчиках или их модернизации.Кроме того, максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.Бюджет также продлевает действие запрета на военное сотрудничество с Россией и содержит призыв к Пентагону увеличить количество и масштаб учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии — и нарастить присутствие и активность в Арктике.

https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html

https://ria.ru/20200630/1573655809.html

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северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», москва, китай, турция, сша, в мире