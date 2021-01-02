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Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год
Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021-й финансовый год с санкциями против "Северного потока — 2". РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T00:59
2021-01-02T04:30
северный поток — 2
турецкий поток
дональд трамп
с-400 «триумф»
москва
китай
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021-й финансовый год с санкциями против "Северного потока — 2".Ранее американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев наложенное на закон вето главы государства. Документ поддержали более двух третей членов верхней палаты. За время своего президентства Трамп наложил вето на законопроекты девять раз, это стало первым случаем, когда парламентарии преодолели его запрет.На прошлой неделе Трамп заблокировал бюджет, одобренный обеими палатами конгресса. Он отказался подписывать документ, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.Бюджет также предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.В частности, санкции распространяются на организации, "предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации" для проекта "Северный поток — 2", а также на "услуги или мощности для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на судах-укладчиках или их модернизации.Кроме того, максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.Бюджет также продлевает действие запрета на военное сотрудничество с Россией и содержит призыв к Пентагону увеличить количество и масштаб учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии — и нарастить присутствие и активность в Арктике.
https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html
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северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, с-400 «триумф», москва, китай, турция, сша, в мире

Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 год

00:59 02.01.2021 (обновлено: 04:30 02.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенат за решение по оборонному бюджету на 2021-й финансовый год с санкциями против "Северного потока — 2".
Ранее американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, преодолев наложенное на закон вето главы государства. Документ поддержали более двух третей членов верхней палаты. За время своего президентства Трамп наложил вето на законопроекты девять раз, это стало первым случаем, когда парламентарии преодолели его запрет.

"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Позор!!! Сейчас они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, 600 долларов вместо 2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Несправедливо или неумно!" — написал Трамп в Twitter.

На прошлой неделе Трамп заблокировал бюджет, одобренный обеими палатами конгресса. Он отказался подписывать документ, назвав его "подарком" России и Китаю. Основные претензии президента свелись к статьям о переименовании военных баз, названных в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена Гражданской войны в США, а также мерах, вводящих ответственность соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют.
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Бюджет также предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за покупку российских ЗРК С-400.
В частности, санкции распространяются на организации, "предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации" для проекта "Северный поток — 2", а также на "услуги или мощности для модернизации технологий или установки сварочного оборудования" на судах-укладчиках или их модернизации.
Кроме того, максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.
Бюджет также продлевает действие запрета на военное сотрудничество с Россией и содержит призыв к Пентагону увеличить количество и масштаб учений НАТО в районе Черного моря с привлечением Украины и Грузии — и нарастить присутствие и активность в Арктике.
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Северный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампС-400 «Триумф»МоскваКитайТурцияСШАВ мире
 
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