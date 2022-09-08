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Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года

Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года - РИА Новости, 08.09.2022

Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года

Процедура банкротства компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" вновь приостановлена, указал Швейцарский официальный бюллетень коммерческой... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T04:37

2022-09-08T04:37

2022-09-08T09:26

экономика

анналена бербок

маттиас варниг

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Процедура банкротства компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" вновь приостановлена, указал Швейцарский официальный бюллетень коммерческой деятельности.В мае суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.Строительство "Северного потока — 2" завершили в сентябре 2021 года. Однако правительство Германии остановило сертификацию газопровода после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Ведомство также предписало завершить все операции с компанией до 2 марта 2022 года.Как сообщал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев, инвесторы проекта — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — вряд ли окупят затраты в случае его отмены. Они наполовину профинансировали строительство газопровода, каждая компания вложила в районе 950 миллионов евро.

https://ria.ru/20220907/gazoprovod-1815064365.html

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