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Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года - РИА Новости, 08.09.2022
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Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года
Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года - РИА Новости, 08.09.2022
Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года
Процедура банкротства компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" вновь приостановлена, указал Швейцарский официальный бюллетень коммерческой... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T04:37
2022-09-08T09:26
экономика
анналена бербок
маттиас варниг
германия
россия
цуг (город)
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Процедура банкротства компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" вновь приостановлена, указал Швейцарский официальный бюллетень коммерческой деятельности.В мае суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.Строительство "Северного потока — 2" завершили в сентябре 2021 года. Однако правительство Германии остановило сертификацию газопровода после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Ведомство также предписало завершить все операции с компанией до 2 марта 2022 года.Как сообщал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев, инвесторы проекта — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — вряд ли окупят затраты в случае его отмены. Они наполовину профинансировали строительство газопровода, каждая компания вложила в районе 950 миллионов евро.
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экономика, анналена бербок, маттиас варниг, германия, россия, цуг (город), nord stream 2 ag, мид германии, министерство финансов сша, северный поток — 2
Экономика, Анналена Бербок, Маттиас Варниг, Германия, Россия, Цуг (город), Nord Stream 2 AG, МИД Германии, Министерство финансов США, Северный поток — 2
04:37 08.09.2022 (обновлено: 09:26 08.09.2022)
 
Банкротство оператора "Северного потока — 2" приостановили до 2023 года

Процедура банкротства оператора "Северного потока — 2" приостановлена до января 2023 года

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Процедура банкротства компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" вновь приостановлена, указал Швейцарский официальный бюллетень коммерческой деятельности.

"Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG <...> Окончание периода продления: 10.01.2023", — говорится на сайте.

В мае суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.
Строительство "Северного потока — 2" завершили в сентябре 2021 года. Однако правительство Германии остановило сертификацию газопровода после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Ведомство также предписало завершить все операции с компанией до 2 марта 2022 года.
Как сообщал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев, инвесторы проекта — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — вряд ли окупят затраты в случае его отмены. Они наполовину профинансировали строительство газопровода, каждая компания вложила в районе 950 миллионов евро.
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Вчера, 11:03
Путин заявил, что "Северный поток — 2" строили не зря
 
ЭкономикаАнналена БербокМаттиас ВарнигГерманияРоссияЦуг (город)Nord Stream 2 AGМИД ГерманииМинистерство финансов СШАСеверный поток — 2
 
 
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