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РИА Новости

Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"

15:35 30.10.2019 (обновлено: 22:40 30.10.2019)
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Копенгаген выдал разрешение на строительство "Северного потока — 2", говорится в сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Речь идет об участке на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Отмечается, что документ выдается в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву — она должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при необходимости обозначить маршрут.
Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ранее разрешение на строительство выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, оставалась только Дания.
Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
14 октября, 08:00РИА Новости
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
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Северный поток-2ДанияВ мире
Популярные комментарии
Ждем санкции Украины против Дании.
30 октября, 15:46
MYMake Yellowstone Great Again
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То же рад за Газпром. Пусть хоть кому то в России будет хорошо.
30 октября, 15:42
НЕНикита Ермаков
1071034138122
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