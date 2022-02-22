Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774353002.html
Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2"
Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022
Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2"
Минэкономики ФРГ БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку — 2" из... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:46
2022-02-22T15:22
экономика
германия
северный поток — 2
роберт хабек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_4f605bea2afec5a871100b51d918fe07.jpg
Минэкономики ФРГ БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку — 2" из Федерального сетевого агентства, сертификации трубопровода не будет, пока не будет готов новый доклад и в том случае, если в докладе будет дана негативная оценка."На этом фоне (признания Россией Донецкой и Луганской народных республик) я сегодня утром, точнее мое министерство, сообщило Федеральному сетевому агентству, что доклад по вопроса безопасности энергоснабжения, который является частью согласования "Северного потока — 2" отозван. Согласование "Северного потока — 2" обусловлено двумя условиями: выдача сертификации BNA, там речь идет экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения", - сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.Он напомнил, что оценку безопасности энергоснабжения делало правительство Ангелы Меркель, оно было завершено 26 октября прошлого года. Тогда в нем было заключено, что "Северный поток — 2" не угрожает безопасности энергоснабжения."Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием, чтобы осуществилась сертификация. Это будет сделано вновь, будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершен или не если эта оценка не будет позитивной, то "Северный поток — 2" нельзя будет согласовать", - добавил Хабек.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил во вторник Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства. По его словам, "это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло". Без сертификации "Северный поток — 2" не может быть введен в эксплуатацию, пояснил канцлер.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2022-02-22T14:46
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e63508468d6e88d713ba235ce40c62ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, северный поток — 2, роберт хабек
14:46 22.02.2022 (обновлено: 15:22 22.02.2022)
 
Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2"

Министр экономики ФРГ Хабек: проект "Северного потока — 2" оценят заново

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Минэкономики ФРГ БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку — 2" из Федерального сетевого агентства, сертификации трубопровода не будет, пока не будет готов новый доклад и в том случае, если в докладе будет дана негативная оценка.
"На этом фоне (признания Россией Донецкой и Луганской народных республик) я сегодня утром, точнее мое министерство, сообщило Федеральному сетевому агентству, что доклад по вопроса безопасности энергоснабжения, который является частью согласования "Северного потока — 2" отозван. Согласование "Северного потока — 2" обусловлено двумя условиями: выдача сертификации BNA, там речь идет экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения", - сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
15:19
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"
Он напомнил, что оценку безопасности энергоснабжения делало правительство Ангелы Меркель, оно было завершено 26 октября прошлого года. Тогда в нем было заключено, что "Северный поток — 2" не угрожает безопасности энергоснабжения.
"Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием, чтобы осуществилась сертификация. Это будет сделано вновь, будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершен или не если эта оценка не будет позитивной, то "Северный поток — 2" нельзя будет согласовать", - добавил Хабек.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил во вторник Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства. По его словам, "это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло". Без сертификации "Северный поток — 2" не может быть введен в эксплуатацию, пояснил канцлер.
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ЭкономикаГерманияСеверный поток — 2Роберт Хабек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала