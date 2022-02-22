https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774353002.html

Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2"

Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.02.2022

Минэкономики Германии заново оценит проект "Северного потока — 2"

Минэкономики ФРГ БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку — 2" из... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:46

2022-02-22T14:46

2022-02-22T15:22

экономика

германия

северный поток — 2

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_4f605bea2afec5a871100b51d918fe07.jpg

Минэкономики ФРГ БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отозвал доклад министерства по "Северному потоку — 2" из Федерального сетевого агентства, сертификации трубопровода не будет, пока не будет готов новый доклад и в том случае, если в докладе будет дана негативная оценка."На этом фоне (признания Россией Донецкой и Луганской народных республик) я сегодня утром, точнее мое министерство, сообщило Федеральному сетевому агентству, что доклад по вопроса безопасности энергоснабжения, который является частью согласования "Северного потока — 2" отозван. Согласование "Северного потока — 2" обусловлено двумя условиями: выдача сертификации BNA, там речь идет экономико-политических вопросах, как анбандлинг, то есть разделение ролей владельца и оператора, а также об оценке безопасности снабжения", - сказал Хабек на пресс-конференции во вторник.Он напомнил, что оценку безопасности энергоснабжения делало правительство Ангелы Меркель, оно было завершено 26 октября прошлого года. Тогда в нем было заключено, что "Северный поток — 2" не угрожает безопасности энергоснабжения."Я считаю, что геополитическая ситуация, а также ситуация на рынке газа в последние месяцы принуждает к новой оценке. Поэтому в следующие недели и месяцы этот шаг будут последовательно готовиться, а сегодня этот доклад был отозван. Он является условием, чтобы осуществилась сертификация. Это будет сделано вновь, будет сделан новый анализ. Пока этот анализ не завершен или не если эта оценка не будет позитивной, то "Северный поток — 2" нельзя будет согласовать", - добавил Хабек.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что попросил во вторник Минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства. По его словам, "это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло". Без сертификации "Северный поток — 2" не может быть введен в эксплуатацию, пояснил канцлер.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774362434.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-02-22T14:46 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, северный поток — 2, роберт хабек