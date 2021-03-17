https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601644876.html

Правительство Германии отвергло санкции США против "Северного потока — 2"

Правительство Германии отвергло санкции США против "Северного потока — 2"

Правительство ФРГ подтвердило, что не согласно с позицией США по "Северному потоку — 2". Это следует из ответа немецкого кабмина на депутатский запрос фракции... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:18

2021-03-17T14:18

2021-03-17T16:57

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 17 мар — РИА Новости. Правительство ФРГ подтвердило, что не согласно с позицией США по "Северному потоку — 2". Это следует из ответа немецкого кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии в бундестаге.В феврале США внесли в санкционный список по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Баржа прокладывала участок трубы в Германии и задействована в строительстве в водах Дании. Вашингтон угрожает усилить ограничения, Берлин против. В документе отмечается, что федеральное правительство поддерживает контакт и с Вашингтоном, и с компаниями, участвующими в проекте. Содержание дискуссий конфиденциально.Кабмин напомнил, что Германия ранее участвовала "в демаршах нескольких стран ЕС против американских санкций"."На фоне снижения добычи природного газа в Европе и прекращения использования угля может вырасти в краткосрочной и среднесрочной перспективе потребность в импорте природного газа в Европу, которая, по мнению правительства ФРГ, также может быть удовлетворена за счет завершенного газопровода "Северный поток — 2", — говорится в ответе правительства.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Германия не будет торопиться с разрешением противоречий с США. Утверждается, что Берлин планирует дождаться завершения строительства трубопровода, а потом "поставит Вашингтон перед фактом, что проект уже готов". Немецкая сторона уверена, что американские власти готовы к переговорам."Северный поток — 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.США выступают против и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Позже ограничения расширили.Работы продолжились через год: в декабре 2020-го российская баржа "Фортуна" протянула 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.С датскими властями прокладка согласована с 15 января, строительство на территории королевства планируют завершить до конца апреля. Немецкое разрешение для трубоукладчика действует до конца мая. Строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210313/potok-1601041720.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/sevpotok-1601509998.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

сша

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санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, германия, сша, в мире