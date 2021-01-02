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Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток — 2"
Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток — 2"
Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за введенных против проекта со стороны США... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T23:27
2021-01-02T23:27
россия
северный поток — 2
турецкий поток
дональд трамп
северный поток
владимир путин
сша
экономика
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за введенных против проекта со стороны США санкций."DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", — приводит РБК выдержку из ее заявления.Также в документе указывается, что DNV GL уже начала реализацию плана по сворачиванию поддержки проекта.DNV GL является партнером "Северного потока" и "Северного потока — 2". Компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта с 2012 года. Ее проверки призваны минимизировать риски для окружающей природы, жизни людей и имущества.Отмечается, что сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.Санкции против "Северного потока — 2"США, продвигающие в Европе поставки своего сжиженного природного газа, активно выступают против реализации проекта. Помимо этого, Прибалтика и Украина обвиняют Россию в том, что "Северный поток — 2" преследует политические цели. В конце 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas была вынуждена приостановить прокладку.При этом в середине прошлого месяца в Госдепартаменте заявили о намерении вводить ограничения против "Северного потока — 2" до тех пор, пока он не будет остановлен.В свою очередь российская сторона неоднократно утверждала, что проект направлен на реализацию экономических целей всех участвующих сторон. Также в Москве подчеркивали, что в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода.Американский оборонный бюджетВ декабре сенат США принял оборонный бюджет на следующий год. Действующий президент Дональд Трамп наложил на него вето, однако сенату удалось преодолеть его при поддержке двух третей членов верхней палаты Конгресса. За все время своего правления Трамп девять раз ветировал законопроекты, но этот случай стал единственным, когда парламентариям удалось обойти его решение.Действующий президент отказывался подписывать документ, называя его "подарком России и Китаю".Бюджет США на 2021 финансовый год предполагает расширение санкций в отношении "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Они будут распространяться, в том числе, на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что осталось проложить около 165 километров "Северного потока — 2", и выразил уверенность, что проект будет реализован. По его словам, это соответствует интересам европейской экономики.
https://ria.ru/20201231/gazoprovod-1591685894.html
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россия, северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, северный поток, владимир путин, сша, экономика

Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток — 2"

23:27 02.01.2021
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за введенных против проекта со стороны США санкций.
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", — приводит РБК выдержку из ее заявления.
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31 декабря 2020, 10:51
Посол в Вене рассказал о позиции Австрии по "Северному потоку — 2"
Также в документе указывается, что DNV GL уже начала реализацию плана по сворачиванию поддержки проекта.
DNV GL является партнером "Северного потока" и "Северного потока — 2". Компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта с 2012 года. Ее проверки призваны минимизировать риски для окружающей природы, жизни людей и имущества.
Отмечается, что сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.

Санкции против "Северного потока — 2"

США, продвигающие в Европе поставки своего сжиженного природного газа, активно выступают против реализации проекта. Помимо этого, Прибалтика и Украина обвиняют Россию в том, что "Северный поток — 2" преследует политические цели. В конце 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas была вынуждена приостановить прокладку.
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В Совфеде назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2"
При этом в середине прошлого месяца в Госдепартаменте заявили о намерении вводить ограничения против "Северного потока — 2" до тех пор, пока он не будет остановлен.
В свою очередь российская сторона неоднократно утверждала, что проект направлен на реализацию экономических целей всех участвующих сторон. Также в Москве подчеркивали, что в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода.

Американский оборонный бюджет

В декабре сенат США принял оборонный бюджет на следующий год. Действующий президент Дональд Трамп наложил на него вето, однако сенату удалось преодолеть его при поддержке двух третей членов верхней палаты Конгресса. За все время своего правления Трамп девять раз ветировал законопроекты, но этот случай стал единственным, когда парламентариям удалось обойти его решение.
Действующий президент отказывался подписывать документ, называя его "подарком России и Китаю".
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На немецком участке завершили прокладку "Северного потока — 2"
Бюджет США на 2021 финансовый год предполагает расширение санкций в отношении "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Они будут распространяться, в том числе, на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.
Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что осталось проложить около 165 километров "Северного потока — 2", и выразил уверенность, что проект будет реализован. По его словам, это соответствует интересам европейской экономики.
 
РоссияСеверный поток — 2Турецкий потокДональд ТрампСеверный потокВладимир ПутинСШАЭкономика
 
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