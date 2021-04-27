Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/potok-1730095497.html
"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании
"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании
оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:36
2021-04-27T11:12
россия
nord stream 2 ag
дания
академик черский (судно)
северный поток — 2
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109338_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_35f316dc89512ae07ac481045c9ec32b.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Судно "Академик Черский" после успешного прохождения морских испытаний начало укладку труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать возведению российской магистрали. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку.Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.В марте компания сообщила, что "Академик Черский" присоединится к строительству после испытаний в районе Калининграда. Корабль должен возобновить укладку первой ветки "Северного потока — 2".По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.Москва планирует завершить строительство до конца лета.
https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571109338_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_93a6e471b38b45dc75b6fc5559d73a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, nord stream 2 ag, дания, академик черский (судно), северный поток — 2, экономика

"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании

10:36 27.04.2021 (обновлено: 11:12 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Судно "Академик Черский" после успешного прохождения морских испытаний начало укладку труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку", — добавили там.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать возведению российской магистрали. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку.
Газовое хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 11:51
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока — 2"
Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
В марте компания сообщила, что "Академик Черский" присоединится к строительству после испытаний в районе Калининграда. Корабль должен возобновить укладку первой ветки "Северного потока — 2".
По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.
Москва планирует завершить строительство до конца лета.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияNord Stream 2 AGДанияАкадемик Черский (судно)Северный поток — 2Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
12:01Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
12:01ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
11:33В Москве выявили 2098 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки выписали 8039 переболевших COVID-19
11:32В России зафиксировали минимальный прирост случаев COVID-19 с 27 сентября
Лента новостейМолния