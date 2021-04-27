https://ria.ru/20210427/potok-1730095497.html
"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании
"Академик Черский" начал укладку труб "Северного потока — 2" вблизи Дании
оператор проекта Nord Stream 2 AG. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:36
2021-04-27T10:36
2021-04-27T11:12
россия
nord stream 2 ag
дания
академик черский (судно)
северный поток — 2
экономика
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Судно "Академик Черский" после успешного прохождения морских испытаний начало укладку труб "Северного потока — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать возведению российской магистрали. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку.Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.В марте компания сообщила, что "Академик Черский" присоединится к строительству после испытаний в районе Калининграда. Корабль должен возобновить укладку первой ветки "Северного потока — 2".По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.Москва планирует завершить строительство до конца лета.
https://ria.ru/20210420/gaz-1729066039.html
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россия, nord stream 2 ag, дания, академик черский (судно), северный поток — 2, экономика
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Судно "Академик Черский
" после успешного прохождения морских испытаний начало укладку труб "Северного потока — 2
" в водах Дании
, сообщила компания —
оператор проекта Nord Stream 2 AG
.
"Баржа "Фортуна" продолжает трубоукладку", — добавили там.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
США продвигают свой сжиженный газ в Европу и пытаются помешать возведению российской магистрали. В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против участвующих в строительстве компаний, из-за чего швейцарская Allseas сразу же остановила прокладку.
Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020 года оператор Nord Stream 2 AG при помощи судна "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии.
В марте компания сообщила, что "Академик Черский" присоединится к строительству после испытаний в районе Калининграда. Корабль должен возобновить укладку первой ветки "Северного потока — 2".
По данным на 31 марта, газопровод был построен на 95 процентов, а уложить оставалось 121 километр от общей протяженности по двум ниткам в 2460 километров.
Москва планирует завершить строительство до конца лета.