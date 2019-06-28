Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Северный поток — 2" отозвала заявку на строительство по основному маршруту, проходящему в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, и сосредоточится на северо-западном и юго-восточном маршрутах, сообщили в Nord Stream 2 AG.

Соответствующее официальное письмо было передано в Датское энергетическое агентство.

"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", — пояснил исполнительный директор компании Маттиас Варниг.

Он подчеркнул, что Nord Stream 2 AG и ее инвесторам требуется "законодательная определенность и защита правомерных ожиданий".

"То есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе", — заключил Варниг.

В компании также объяснили, что отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить саму Nord Stream 2, а также "Газпром" и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.

В Nord Stream 2 AG также заявили, что северо-западный и юго-восточный маршруты по второй и третьей заявке к Дании соответствуют экологическим и техническим требованиям.

"Поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах", — резюмировали в компании.

Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Новый трубопровод планировалось достроить в 2019-м, осталось получить согласие от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.

В апреле Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), южнее острова Борнхольм.

Однако датские власти пока не могут точно сказать, когда выдадут разрешение на строительство газопровода, так как сначала нужно провести экологическую оценку и общественные консультации.