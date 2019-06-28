Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T23:43Z
https://ria.ru/20190628/1556030392.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155528/71/1555287195_0:242:3209:2047_1036x0_80_0_0_84ddcaa219ca6908ac7e34c5bef465b0.jpg
РИА Новости

Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании

Вчера, 20:06
93707
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Северный поток — 2" отозвала заявку на строительство по основному маршруту, проходящему в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, и сосредоточится на северо-западном и юго-восточном маршрутах, сообщили в Nord Stream 2 AG.
Соответствующее официальное письмо было передано в Датское энергетическое агентство.
"Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", — пояснил исполнительный директор компании Маттиас Варниг.
Он подчеркнул, что Nord Stream 2 AG и ее инвесторам требуется "законодательная определенность и защита правомерных ожиданий".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
9 июня, 08:00
Не один открытый вопрос. Запустится ли "Северный поток — 2" в этом году
"То есть прозрачный и предсказуемый процесс принятия решения, особенно с учетом того, что в водах четырех других стран строительство газопровода находится на продвинутом этапе", — заключил Варниг.
В компании также объяснили, что отзыв первоначальной заявки необходим для того, чтобы защитить саму Nord Stream 2, а также "Газпром" и европейских инвесторов из Австрии, Франции, Германии и Нидерландов от рисков, связанных с дальнейшими задержками и возможными финансовыми потерями.
В Nord Stream 2 AG также заявили, что северо-западный и юго-восточный маршруты по второй и третьей заявке к Дании соответствуют экологическим и техническим требованиям.
"Поэтому Nord Stream 2 приняла решение сконцентрироваться на данных вариантах", — резюмировали в компании.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 12:45
"Ружье на стене". Эксперт о санкциях против строителей "Северного потока-2"Готовящийся в США законопроект позволит вводить санкции против иностранных участников строительства российских газопроводов. Эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что закон нужен больше для психологического давления.

Строительство газопровода и позиция Дании

"Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается Nord Stream 2 AG. Половину средств проинвестировал "Газпром", остальную часть предоставили Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Новый трубопровод планировалось достроить в 2019-м, осталось получить согласие от Дании. В августе Nord Stream 2 подала заявку на второй маршрут "Северного потока — 2", параллельно ожидая решения Копенгагена по первому, основному маршруту.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
7 июня, 14:45
Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"
В апреле Nord Stream 2 запросила у Дании разрешение на строительство по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне (ИЭЗ), южнее острова Борнхольм.
Однако датские власти пока не могут точно сказать, когда выдадут разрешение на строительство газопровода, так как сначала нужно провести экологическую оценку и общественные консультации.
По мнению представителей Nord Stream 2, Дания специально задерживает реализацию проекта, тем самым подрывая доверие инвесторов.
Рабочий на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
17 мая, 08:46
Сроки завершения строительства "Северного потока — 2" могут перенести
11523324193839
Обсудить 87
Nord Stream 2ДанияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Довыкаблучивались датчане...
28 июня, 20:41
Тамара Грачёва
198500114
Сколько можно вставать на одни и те же грабли и сюсюкаться со слюнтяями,как это делалось на примере с нафтогазом,который изнурил весь мир со своими сопливыми пузырями...
28 июня, 21:15
chchristyanka hrist
149500310
Рекомендуем
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
РИА
Новости
Международный аэропорт Сочи в Адлере
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Лента
новостей
Детеныш рыси
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Вид на набережную города Судака
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Обстановка на Ленинградском вокзале после сбоя в движении электропоездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги
В Подмосковье электрички задерживаются из-за кражи 1,5 километра кабеля
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-"враге"
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner. Архивное фото
Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner, пишут СМИ
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Существенных изменений в ЕГЭ-2020 не будет, заявил глава Рособрнадзора
Женщина пьет воду
От каких пищевых привычек нужно отказаться, чтобы похудеть
Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Путин удивлен накалом дискуссии о либерализме, которую вызвало его интервью
11:11Макрон заявил о возможности построить новое партнерство с Россией
11:10Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин
11:08Трамп заявил, что серьезно рассматривает приглашение на юбилей Победы
11:06Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
11:03Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерные ограничения
11:02Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
11:00Трамп заявил о переговорах об исключении Huawei из "черного списка" в США
10:58Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения
10:57Путин назвал консультации с Трампом полезными
10:55Итоговая декларация саммита G20 не содержит пункт против протекционизма
10:54Путин и Трамп обсудили Венесуэлу и "вмешательство" в выборы в США
10:52Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах
10:49Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии
10:49Путин ответил на возражения Элтона Джона
10:47Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России
10:46Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
10:45Конкретики по встречам в "нормандском формате" нет, заявил Путин
10:42Россия продолжит участвовать в работе "нормандского формата"
10:40Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным
Лента новостейМолния