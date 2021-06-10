https://ria.ru/20210610/potok-1736531514.html

Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"

Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.06.2021

Завершилась укладка морской части первой нитки "Северного потока — 2"

Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:24

2021-06-10T19:24

2021-06-10T21:30

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG объявила, что строительство морской части первой ветки газопровода технически завершилось.В компании уточнили, что эти работы займут несколько месяцев.Укладка труб морской части второй нитки продолжается в соответствии с выданными разрешениями.О завершении первой линии газопровода на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня сообщил Владимир Путин. Сославшись на информацию главы "Газпрома" Алексея Миллера, президент добавил, что вторую ветку могут достроить за полтора — два месяца.Путин подчеркнул, что "Северный поток — 2" — это чисто экономический проект, его маршрут и короче, чем через страны Европы и Украину, и дешевле.Против газопровода активно выступали США, которые продвигают в Европу свой сжиженный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте.

https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html

россия

германия

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия