Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"

МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Строительство трубопровода "Северный поток — 2" может быть задержано Данией, хотя пока это и не так, сказал журналистам глава OMV Райнер Зеле.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. По словам Зеле, процедура выдачи разрешения осуществляется Данией "профессионально". "Нам просто нужно подождать, как датские власти будут обращаться с этой заявкой... Конечно, замедление приемки в эксплуатацию этого трубопровода может стать реальностью, но насколько это станет действительностью - подтвердить не могу", - отметил глава OMV.