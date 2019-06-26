Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:31Z
https://ria.ru/20190626/1555920160.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/70/1555287024_0:0:2922:1644_1036x0_80_0_0_af3bd303c9256bb69360b4f3e1f97dde.jpg
РИА Новости

Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"

10:31
1107
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Строительство трубопровода "Северный поток — 2" может быть задержано Данией, хотя пока это и не так, сказал журналистам глава OMV Райнер Зеле.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин. Архивное фото
21 июня, 02:10
США опоздали с попытками помешать "Северному потоку — 2", считает инвестор
Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. По словам Зеле, процедура выдачи разрешения осуществляется Данией "профессионально". "Нам просто нужно подождать, как датские власти будут обращаться с этой заявкой... Конечно, замедление приемки в эксплуатацию этого трубопровода может стать реальностью, но насколько это станет действительностью - подтвердить не могу", - отметил глава OMV.
"Это теоретическая возможность. В настоящее время "Северный поток — 2" может соблюсти план времени. Мы не знаем, когда будет представлено разрешение. В прессе мы видим комментарии, что некоторые государства радуются, что якобы датские власти это затягивают. Но я не могу это подтвердить", - подчеркнул Зеле.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
02042012
Обсудить 3
Северный поток-2OMVДанияЭкономика
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
РИА
Новости
"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного газа в Японию
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
Лента
новостей
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров приветствовал позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном
На учениях в Крыму погибли два десантника
Сергей Рябков
В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД
Бари Алибасов
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Облако пепла от вулкана
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском острове Райкоке
Приморский край
Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
10:51Плохая погода мешает выпустить косаток и белух у мыса Перовского
10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
Лента новостейМолния