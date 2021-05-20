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Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 - РИА Новости, 20.05.2021
Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:06
2021-05-20T01:24
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.Он заявил, что отмеченные в докладе суда и организации "будут подвергнуты санкциям", хотя и не сказал прямо, что эти санкции будут или были введены."Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", - заявил Блинкен.Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.Как участвовавшие в строительстве названы суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".
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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, сша, экономика

Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2

01:06 20.05.2021 (обновлено: 01:24 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
"Сегодня госдепартамент подал в конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят", - говорится в письменном заявлении Блинкена.
Он заявил, что отмеченные в докладе суда и организации "будут подвергнуты санкциям", хотя и не сказал прямо, что эти санкции будут или были введены.
"Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", - заявил Блинкен.
Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.
Как участвовавшие в строительстве названы суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".
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