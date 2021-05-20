https://ria.ru/20210520/gazoprovod-1733055530.html

Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2

Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 - РИА Новости, 20.05.2021

Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T01:06

2021-05-20T01:06

2021-05-20T01:24

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

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экономика

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG, его главы и работников.Он заявил, что отмеченные в докладе суда и организации "будут подвергнуты санкциям", хотя и не сказал прямо, что эти санкции будут или были введены."Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", - заявил Блинкен.Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.Как участвовавшие в строительстве названы суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также организации "Коксохимтраст", "Мортранссервис", ФГБУ "Морспасслужба" и АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд".

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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, сша, экономика