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Санкции против "Северного потока — 2" затронут более 120 компаний Европы
Оператору строительства газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG известно о новых санкциях США против этого трубопровода, однако оператор не... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:39
2020-10-21T17:07
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Оператору строительства газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" компании <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> известно о новых санкциях США против этого трубопровода, однако оператор не может комментировать их потенциальные последствия, сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG."Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект", - сказали в Nord Stream 2 AG."Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - отмечается в сообщении.США во вторник расширили санкции против "Северного потока 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире

Санкции против "Северного потока — 2" затронут более 120 компаний Европы

16:39 21.10.2020 (обновлено: 17:07 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Оператору строительства газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG известно о новых санкциях США против этого трубопровода, однако оператор не может комментировать их потенциальные последствия, сообщили журналистам в Nord Stream 2 AG.
"Нам известно о новых рекомендациях к закону PEESA, опубликованных Государственным департаментом США 20 октября 2020 года. Мы не можем комментировать их потенциальные последствия для компаний, поддерживающих проект", - сказали в Nord Stream 2 AG.
"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - отмечается в сообщении.
США во вторник расширили санкции против "Северного потока 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Санкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАВ мире
 
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