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В Кремле прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
В Кремле прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости новые санкции США по "Северному потоку 2", обратил внимание на высказанную им ранее... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:41
2021-01-19T19:00
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости новые санкции США по "Северному потоку 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет."Утром на конференц-колле отвечал на подобный вопрос", - сказал Песков, напомнив свои слова - Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.Во вторник, 19 января, США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210119/potok-1593728235.html
https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593721683.html
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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали новые санкции США по "Северному потоку — 2"

18:41 19.01.2021 (обновлено: 19:00 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости новые санкции США по "Северному потоку 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.
"Утром на конференц-колле отвечал на подобный вопрос", - сказал Песков, напомнив свои слова - Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 18:44
Евросоюз не будет препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 18:11
На Украине подсчитали убытки из-за "Северного потока — 2"
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.
Во вторник, 19 января, США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
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