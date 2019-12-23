Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-23T19:04+0300
https://ria.ru/20191223/1562736247.html
Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США
https://cdn25.img.ria.ru/images/155942/61/1559426133_0:382:2961:2048_1036x0_80_0_0_7bf8155065506be3962418b73b15db05.jpg
РИА Новости

Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США

17:40 23.12.2019 (обновлено: 19:04 23.12.2019)
84380
© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Оператор "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AG — продолжает работы по скорейшему запуску трубопровода.
Так в компании прокомментировали вступление в силу американских санкций, направленных против энергетического объекта.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Вчера, 14:19
Медведев поручил правительству проработать ответ на санкции США
Как подчеркнул официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер, на сегодня из примерно 2460 километров трубопровода уложено около 2300 километров.
"В интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики Евросоюза, а также из-за обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода", — добавил он.

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал действия Вашингтона и заявил, что Москва считает санкции неприемлемыми. По его словам, Россия даст на них свой ответ, когда это будет отвечать ее национальным интересам.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 12:52
Новак сравнил поставки СПГ в Европу из России и США
В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры.
Ситуацию прокомментировали и в Берлине. Как отметила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер, в Германии детально изучат американский закон, оценят его влияние на проект и после этого примут решение о дальнейших действиях.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии.
Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.
Россия призывает не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к нему исключительно как к экономическому проекту. Кроме того, его активно поддерживают Берлин, Вена и Осло.
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
Вчера, 12:14
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
451227657156
Обсудить 31
Санкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
С удовлетворением наблюдаю находящихся вдруг невдухе наших украинских и прибалтийских друзей. Минусят конкретно. Гы.
23 декабря, 17:53
CCicicipi
121130003
Выход швейцарской компании из Северного потока-2 означает отказ Швейцарии от получения газа по Северному потоку-2. Ну что ж, будем поставлять столько газа в ЕС, чтобы хватило всем, кроме Швейцарии и небратьям.
23 декабря, 18:08
MYMake Yellowstone Great Again
90120003
Рекомендуем
Крымский мост через Керченский пролив
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон признался, что ошибался в отношении России
Певица Нюша
Певицу Нюшу затравили в Сети за странное имя дочери
Высотное здание министерства иностранных дел РФ и Кремль
В Кремле рассказали об ответе на санкции против "Северного потока — 2"
Полиция
В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в поселке Энем
Путин рассказал, что не пьет чай
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Самолет Т-50
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Певец Тимати
"Лечь на пол!" В США вооруженные люди "задержали" Тимати
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Президент РФ Владимир Путин во время поездки на рельсовом автобусе, который отправился по железной дороге Крымского моста
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Предновогодняя распродажа: Китай отказывается кредитовать США
Строительство газопровода Северный поток — 2
Allseas отвела строившие "Северный поток — 2" суда из Балтийского моря
Звезда второго сезона шоу Голос Наргиз Закирова
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Китае хотят в 2020 году покрыть сетью 5G города окружного значения
08:35Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
08:35"Мои документы" назвали самые популярные у москвичей услуги
08:31Авария на Троицком водопроводе оставила без воды 160 тысяч человек
08:31Роскачество проверило китайские фейеверки
08:30В дирекции ФЦП рассказали о распределении финансирования Крыма
08:25В Нью-Дели задержали почти 140 человек за участие в акциях протеста
08:22Украинская община заявила, что Крымский мост стал уроком Киеву
08:17Крымский мост вошел в числе 280 завершенных объектов ФЦП
08:16Новая Зеландия приостановила поиск пропавших после извержения вулкана
08:15В Крыму ответили на претензии Евросоюза из-за Крымского моста
08:13Климатолог ответил на сравнение погоды в Москве с "пушкинской"
08:13Российские астрофизики выдвинули новую теорию "темной энергии"
07:57Финал "Голоса" пройдет в прямом эфире Первого канала 1 января
07:50ОАК подтвердила крушение Су-57 в Хабаровском крае, летчик жив
07:48Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
07:28В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье
07:22СМИ: президента Бразилии доставили в больницу после неудачного падения
07:19Стали известны основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае
07:15Власти Хабаровского края работают над спасением "Амурстали"
Лента новостейМолния