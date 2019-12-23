Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал санкции США

Так в компании прокомментировали вступление в силу американских санкций, направленных против энергетического объекта.

Как подчеркнул официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер, на сегодня из примерно 2460 километров трубопровода уложено около 2300 километров.

"В интересах энергобезопасности, доступности цен на газ для европейских потребителей и конкурентности экономики Евросоюза, а также из-за обязательств по защите климата Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, работают над скорейшим запуском трубопровода", — добавил он.

Санкции против трубопроводов

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отозвала специальные суда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал действия Вашингтона и заявил, что Москва считает санкции неприемлемыми. По его словам, Россия даст на них свой ответ, когда это будет отвечать ее национальным интересам.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры.

Ситуацию прокомментировали и в Берлине. Как отметила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер, в Германии детально изучат американский закон, оценят его влияние на проект и после этого примут решение о дальнейших действиях.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубы общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии.

Против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.