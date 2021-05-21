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США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 21.05.2021
США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока — 2"
США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:53
2021-05-21T23:46
россия
северный поток — 2
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин.В список попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Коксохимтранс", а также 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч" и "Умка".Минфин при этом разрешил операции с "Морспасслужбой", не связанные со строительством "Турецкого потока" и "Северного потока — 2".В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе сообщил, что в интересах Вашингтона не накладывать санкции на самого оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководство. Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, теперь строительство магистрали будет трудно остановить."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию.
https://ria.ru/20210521/potok-1733272957.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
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россия, северный поток — 2, экономика, сша

США ввели санкции против российских компаний и судов из-за "Северного потока — 2"

22:53 21.05.2021 (обновлено: 23:46 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток — 2", сообщил американский Минфин.
В список попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Коксохимтранс", а также 13 судов: "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч" и "Умка".
Минфин при этом разрешил операции с "Морспасслужбой", не связанные со строительством "Турецкого потока" и "Северного потока — 2".
В свою очередь, госсекретарь Энтони Блинкен на этой неделе сообщил, что в интересах Вашингтона не накладывать санкции на самого оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и его руководство. Как отметила представитель Белого дома Джен Псаки, теперь строительство магистрали будет трудно остановить.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 12:24
Рада обратилась к конгрессу США из-за "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2ЭкономикаСША
 
 
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