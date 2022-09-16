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Биография Ангелины Вовк - РИА Новости, 16.09.2022
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Биография Ангелины Вовк
Биография Ангелины Вовк - РИА Новости, 16.09.2022
Биография Ангелины Вовк
Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулун Иркутской области в семье офицера ВВС. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T02:23
2022-09-16T02:23
справки
ангелина вовк
тулун
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Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулун Иркутской области в семье офицера ВВС. Осенью 1944 года ее отец погиб, жила с матерью во Внуково в Подмосковье (ныне территория Москвы). В 1965 году окончила актерский факультет ГИТИСа (курс Григория Конского и Ольги Андровской). В 1968 году поступила в Институт телевидения при Гостелерадио на курс режиссеров. После года обучения Ангелина Вовк поняла, что ей не подходит профессия телережиссера, окончила курсы дикторов и была принята в дикторский отдел Центрального телевидения СССР (27 декабря 1991 года на его базе была образована Российская государственная телерадиокомпания "Останкино").На телевидении вела детские передачи "Будильник", "Няня спешит на помощь", "Спокойной ночи, малыши!", которые принесли ей любовь всей страны. Стала постоянной ведущей программы "Песня года". С 1988 по 2006 год вела ее совместно с народным артистом России Евгением Меньшовым. Ангелина Вовк также вела программы "Доброе утро, Россия", "Доброго здоровьица!" с Геннадием Малаховым, "В наше время" и "Дело ваше", где ее соведущими были соответственно Татьяна Веденеева и Людмила Хитяева.Ангелина Вовк также снималась в кино. Сыграла эпизодические роли в фильмах "При исполнении служебных обязанностей" (1963) и "Живет такой парень" (1964). В 1966 году сыграла в военной драме Григория Поженяна "Прощай". Спустя несколько лет Вовк снялась в мюзиклах "Старые песни о главном-2" (1997) и "Пансионат "Сказка", или Чудеса включены" (2015), в которых сыграла саму себя.В 2000 году стала инициатором создания первого Международного детского телефестиваля "Песенка года", который выходил на одном из федеральных каналов, а сейчас имеет постоянную площадку в ВДЦ "Орленок". С 2004 года в течение четырех созывов была депутатом муниципального округа Арбат в Москве. Ангелина Вовк является заведующей кафедры сценической речи и русского языка Московского государственного института культуры (МГИК). В 2021 году Ангелина Вовк открыла творческую академию на базе учреждения "Центр" в московском районе Якиманка. Член Международной академии телевидения и радио.Народная артистка РФ (2019). Награждена орденом святого Александра Невского "За труды и Отечество" (2007). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ангелина вовк, тулун
Справки, Ангелина Вовк, Тулун
02:23 16.09.2022
 

Биография Ангелины Вовк

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкНародная артистка РФ, заведующая кафедрой сценической речи МГИК Ангелина Вовк
Народная артистка РФ, заведующая кафедрой сценической речи МГИК Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Известная телеведущая, народная артистка России Ангелина Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года в городе Тулун Иркутской области в семье офицера ВВС.
Осенью 1944 года ее отец погиб, жила с матерью во Внуково в Подмосковье (ныне территория Москвы).
В 1965 году окончила актерский факультет ГИТИСа (курс Григория Конского и Ольги Андровской).
В 1968 году поступила в Институт телевидения при Гостелерадио на курс режиссеров. После года обучения Ангелина Вовк поняла, что ей не подходит профессия телережиссера, окончила курсы дикторов и была принята в дикторский отдел Центрального телевидения СССР (27 декабря 1991 года на его базе была образована Российская государственная телерадиокомпания "Останкино").
На телевидении вела детские передачи "Будильник", "Няня спешит на помощь", "Спокойной ночи, малыши!", которые принесли ей любовь всей страны. Стала постоянной ведущей программы "Песня года". С 1988 по 2006 год вела ее совместно с народным артистом России Евгением Меньшовым. Ангелина Вовк также вела программы "Доброе утро, Россия", "Доброго здоровьица!" с Геннадием Малаховым, "В наше время" и "Дело ваше", где ее соведущими были соответственно Татьяна Веденеева и Людмила Хитяева.
Ангелина Вовк также снималась в кино. Сыграла эпизодические роли в фильмах "При исполнении служебных обязанностей" (1963) и "Живет такой парень" (1964). В 1966 году сыграла в военной драме Григория Поженяна "Прощай". Спустя несколько лет Вовк снялась в мюзиклах "Старые песни о главном-2" (1997) и "Пансионат "Сказка", или Чудеса включены" (2015), в которых сыграла саму себя.
В 2000 году стала инициатором создания первого Международного детского телефестиваля "Песенка года", который выходил на одном из федеральных каналов, а сейчас имеет постоянную площадку в ВДЦ "Орленок".
С 2004 года в течение четырех созывов была депутатом муниципального округа Арбат в Москве.
Ангелина Вовк является заведующей кафедры сценической речи и русского языка Московского государственного института культуры (МГИК).
В 2021 году Ангелина Вовк открыла творческую академию на базе учреждения "Центр" в московском районе Якиманка.
Член Международной академии телевидения и радио.
Народная артистка РФ (2019). Награждена орденом святого Александра Невского "За труды и Отечество" (2007).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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