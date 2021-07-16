https://ria.ru/20210716/pamyatnik-1741516905.html

В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву - РИА Новости, 16.07.2021

В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву

В Твери на малой родине знаменитого поэта Андрея Дементьева в день его рождения открыли памятник. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:53

2021-07-16T15:53

2021-07-16T15:53

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Твери на малой родине знаменитого поэта Андрея Дементьева в день его рождения открыли памятник."Каждый свой день рождения он праздновал в Твери, которая всегда была для него отчим домом, — рассказала РИА Новости вдова поэта Анна Пугач. — Эта земля стала для него благодатным краем, вдохновением. Кстати, многие российские поэты приезжали сюда — Пушкин бывал тут 28 раз! Такая связь с высокой литературой, любовь к родной природе сказались в творчестве Андрея Дмитриевича"Памятник представляет собой скульптуру высотой четыре метра и изображает молодого поэта, смотрящего на Волгу. За спиной развевающийся, как парус, пиджак, распахнутая рубашка. Создается ощущение, что поэт восхищен красотой русской природы и мощью великой реки.Рядом — выполненные из мрамора книги, на страницах которых фрагменты из стихотворений поэта: "Никогда ни о чем не жалейте…"; "Пока мы боль чужую чувствуем…"; " Я хочу, чтоб жили лебеди…" и главные строки: "А я без Волги просто не могу…".Памятник выполнен народным художником России, академиком Академии художеств России Андреем Ковальчуком.После открытия памятника на пересечении улицы Андрея Дементьева и набережной Степана Разина, прошел концерт с участием друзей поэта – Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Поллада Бюль-Бюль Оглы, писателя Юрия Полякова, Анны Шатиловой и Ангелины Вовк.Андрей Дементьев – советский и российский поэт, радио- и телеведущий. В 1981-1992 годах был главным редактором журнала "Юность". Дементьев – автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. Ушел из жизни 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.

https://ria.ru/20200626/1573310542.html

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книги, новости культуры, андрей дементьев, ангелина вовк, тамара гвердцители, степан разин