В Твери открыли памятник поэту Андрею Дементьеву
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной ПугачУстановка памятника Андрею Дементьеву в Твери
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной Пугач
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Твери на малой родине знаменитого поэта Андрея Дементьева в день его рождения открыли памятник.
"Каждый свой день рождения он праздновал в Твери, которая всегда была для него отчим домом, — рассказала РИА Новости вдова поэта Анна Пугач. — Эта земля стала для него благодатным краем, вдохновением. Кстати, многие российские поэты приезжали сюда — Пушкин бывал тут 28 раз! Такая связь с высокой литературой, любовь к родной природе сказались в творчестве Андрея Дмитриевича"
Памятник представляет собой скульптуру высотой четыре метра и изображает молодого поэта, смотрящего на Волгу. За спиной развевающийся, как парус, пиджак, распахнутая рубашка. Создается ощущение, что поэт восхищен красотой русской природы и мощью великой реки.
Рядом — выполненные из мрамора книги, на страницах которых фрагменты из стихотворений поэта: "Никогда ни о чем не жалейте…"; "Пока мы боль чужую чувствуем…"; " Я хочу, чтоб жили лебеди…" и главные строки: "А я без Волги просто не могу…".
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной ПугачУстановка памятника Андрею Дементьеву в Твери
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной Пугач
Установка памятника Андрею Дементьеву в Твери
Памятник выполнен народным художником России, академиком Академии художеств России Андреем Ковальчуком.
"Когда Андрея вспоминают, все говорят "светлый, добрый, солнечный человек", и скульптор Андрей Ковальчук увидел его именно таким, — отмечает Пугач. — Чтобы выбрать строки для мраморных книг, я практически провела опрос, какие стихи больше всего трогают людей. Ведь Андрей Дмитриевич всегда хотел, чтобы поэзия помогала людям, оберегала и возвышала"
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной ПугачУстановка памятника Андрею Дементьеву в Твери
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Установка памятника Андрею Дементьеву в Твери
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной Пугач
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной ПугачУстановка памятника Андрею Дементьеву в Твери
2 из 2
Установка памятника Андрею Дементьеву в Твери
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной Пугач
1 из 2
Установка памятника Андрею Дементьеву в Твери
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной Пугач
2 из 2
Установка памятника Андрею Дементьеву в Твери
© Фото предоставлено вдовой поэта Анной Пугач
После открытия памятника на пересечении улицы Андрея Дементьева и набережной Степана Разина, прошел концерт с участием друзей поэта – Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Поллада Бюль-Бюль Оглы, писателя Юрия Полякова, Анны Шатиловой и Ангелины Вовк.
Андрей Дементьев – советский и российский поэт, радио- и телеведущий. В 1981-1992 годах был главным редактором журнала "Юность". Дементьев – автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. Ушел из жизни 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.
26 июня 2020, 08:00КультураЧеловек культуры. Памяти Андрея Дементьева