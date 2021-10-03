https://ria.ru/20211003/pugacheva-1752256337.html

Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере

Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере - РИА Новости, 03.10.2021

Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере

Наталья Гулькина на днях заявила, что Алла Борисовна многим перекрыла выход на сцену. Бывшая солистка "Миража" не первая, кто бросает в адрес Примадонны... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T00:07

2021-10-03T00:07

2021-10-03T00:07

шоубиз

алла пугачева

мираж

борис корчевников

владимир пресняков

вячеслав малежик

лика стар

ангелина вовк

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наталья Гулькина на днях заявила, что Алла Борисовна многим перекрыла выход на сцену. Бывшая солистка "Миража" не первая, кто бросает в адрес Примадонны подобные обвинения. Кто еще винил Пугачеву в неудавшейся карьере — в материале РИА Новости. Наталья Гулькина"Раньше я была такой наивной девочкой и думала: "Сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне". А все наоборот, оказывается происходит. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и потом их не стало слышно", — заявила Гулькина в беседе с Еленой Хангой. Однако она не стала утверждать, что именно из-за Примадонны у нее самой карьера не сложилась. Тем не менее Гулькина отметила: Пугачева "может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека никогда не было на Первом канале". Скандальное интервью спровоцировало очередную волну сплетен вокруг легенды российской эстрады. Не стала молчать и сама Алла Борисовна. "Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья", — опубликовала пронзительный пост Пугачева.Вячеслав МалежикПовлияла, пусть и косвенно, Алла Борисовна на судьбы участников коллектива "Веселые ребята". Об этом рассказал Вячеслав Малежик в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. "Жены наших ребят сильно приревновали к ней. Даже первые гастроли, в которые Алла отправилась с нами, они решили проведать. Раньше они никогда не приезжали, а тут неожиданно сразу трое или четверо жен явились с инспекцией. И так эти жены накрутили своих мужей, что после поездки вдруг пять человек подало заявление об уходе из ансамбля", — поделился подробностями музыкант. Сам Малежик тогда еще не был женат, но реакция возлюбленных его коллег певца не удивила. "Женщина красивая, а чего бы нет?" — задал риторический вопрос вокалист. Этот случай заставил Малежика задуматься и о своем будущем. В отличие от его коллег, ему уходить тогда некуда было уходить из коллектива. Лика Стар"И буду я все помнить, небо забывая", — записали дуэтом трек "Падший ангел" Лика Стар и Владимир Пресняков — младший. Впрочем, не только творчество связывало музыкантов. Когда исполнительница пропала с экранов, а ее песни перестали крутить на радио, пресса решила, что это Алла Борисовна так отомстила ей за роман со своим зятем.Теперь о случившемся Лика вспоминает с неохотой. "Он увлекся. И слава Богу — есть, что вспомнить", — попыталась уйти от прямого вопроса Бориса Корчевникова звезда 90-х в передаче "Судьба человека". Однако маневр не удался. В итоге Лика сдалась: "Я была в черном списке. Концерты у меня слетали. Меня не приглашали ни на какие программы. Но ошибки делают мудрее. Я все равно шла вперед". Михаил МуромовГоды идут, а "Яблоки на снегу" в исполнении Михаила Муромова до сих пор на слуху — настолько у песни навязчивые мотив и строки. Однако в карьере этого музыканта тоже были трудности. И без вмешательства Аллы Борисовны, по мнению певца, не обошлось. "Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды. Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", — певец заявил в интервью "Собеседнику" в феврале 2020 года. Однако позже музыкант изменил позицию. Он заверил журналистов, что его не так поняли. "У нас с Аллой совершенно разные пути. Никаких у меня вопросов к ней нет", — показали в программе "Ты не поверишь!" интервью с Муромовым. Ангелина ВовкНеоднократно жаловалась на Аллу Борисовну и Ангелина Вовк. Недавно она призналась, что дружила с Примадонной, но перестала общаться с ней после инцидента на "Песне года" несколько лет назад. Вовк должна была вести фестиваль вместе с Евгением Меньшовым и Пугачевой."Но когда мы с Женей пришли, нас почему-то посадили очень далеко от сцены, и с нами стоял режиссер Александр Ревзин, который постоянно нервничал и пытался на нас кричать", — говорит ведущая.Вовк считает, что он "выслуживался перед Пугачевой". "Я поняла, что это был заговор и дальше оставаться бессмысленно", — вспоминала ранее звезда телевидения в другом своем интервью. На сцену Алла Борисовна пригласила их только, когда вечер уже заканчивался. Но к тому моменту Вовк и Меньшов уже уехали с мероприятия."Именно на этом бессменных ведущих "Песни года" тихо задвинули в пыльный угол", — подытожила Вовк. Валентина Легкоступова"Ягода-малина" превратила Валентину Легкоступову в звезду. И когда она все меньше стала появляться на сцене, то поползли слухи о том, что всему виной Примадонна. "Нечаянно брошенное Аллой Пугачевой слово оказало мне медвежью услугу. Был такой журналист Урмас Отт. В интервью с ним она как-то небрежно упомянула мою фамилию. Я была на концерте, когда его показывали. Помню, вернулась в гостиницу, а ко мне весь персонал прибежал: "Валечка, вас Аллочка обидела", — рассказала Легкоступова Борису Корчевникову. Позже певица сама прослушала злополучное интервью. И ничего обидного в нем не нашла. По мнению Легкоступовой, ее карьера пошла на спад совсем по другой причине. "Стала неформатом. Я уходила в декрет в одной стране, а вернулась из него уже в другой. Все поменялось. Я не смогла сориентироваться в новом стиле жизни", — делилась переживаниями вокалистка.

https://ria.ru/20210930/pugacheva-1752509133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, мираж, борис корчевников, владимир пресняков, вячеслав малежик, лика стар, ангелина вовк, елена ханга, александр ревзин, валентина легкоступова