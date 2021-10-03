Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211003/pugacheva-1752256337.html
Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере
Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере - РИА Новости, 03.10.2021
Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере
Наталья Гулькина на днях заявила, что Алла Борисовна многим перекрыла выход на сцену. Бывшая солистка "Миража" не первая, кто бросает в адрес Примадонны... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:07
2021-10-03T00:07
шоубиз
алла пугачева
мираж
борис корчевников
владимир пресняков
вячеслав малежик
лика стар
ангелина вовк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_0:111:3041:1822_1920x0_80_0_0_a388bb069664fe118d35c8ca30339872.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наталья Гулькина на днях заявила, что Алла Борисовна многим перекрыла выход на сцену. Бывшая солистка "Миража" не первая, кто бросает в адрес Примадонны подобные обвинения. Кто еще винил Пугачеву в неудавшейся карьере — в материале РИА Новости. Наталья Гулькина"Раньше я была такой наивной девочкой и думала: "Сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне". А все наоборот, оказывается происходит. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и потом их не стало слышно", — заявила Гулькина в беседе с Еленой Хангой. Однако она не стала утверждать, что именно из-за Примадонны у нее самой карьера не сложилась. Тем не менее Гулькина отметила: Пугачева "может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека никогда не было на Первом канале". Скандальное интервью спровоцировало очередную волну сплетен вокруг легенды российской эстрады. Не стала молчать и сама Алла Борисовна. "Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья", — опубликовала пронзительный пост Пугачева.Вячеслав МалежикПовлияла, пусть и косвенно, Алла Борисовна на судьбы участников коллектива "Веселые ребята". Об этом рассказал Вячеслав Малежик в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. "Жены наших ребят сильно приревновали к ней. Даже первые гастроли, в которые Алла отправилась с нами, они решили проведать. Раньше они никогда не приезжали, а тут неожиданно сразу трое или четверо жен явились с инспекцией. И так эти жены накрутили своих мужей, что после поездки вдруг пять человек подало заявление об уходе из ансамбля", — поделился подробностями музыкант. Сам Малежик тогда еще не был женат, но реакция возлюбленных его коллег певца не удивила. "Женщина красивая, а чего бы нет?" — задал риторический вопрос вокалист. Этот случай заставил Малежика задуматься и о своем будущем. В отличие от его коллег, ему уходить тогда некуда было уходить из коллектива. Лика Стар"И буду я все помнить, небо забывая", — записали дуэтом трек "Падший ангел" Лика Стар и Владимир Пресняков — младший. Впрочем, не только творчество связывало музыкантов. Когда исполнительница пропала с экранов, а ее песни перестали крутить на радио, пресса решила, что это Алла Борисовна так отомстила ей за роман со своим зятем.Теперь о случившемся Лика вспоминает с неохотой. "Он увлекся. И слава Богу — есть, что вспомнить", — попыталась уйти от прямого вопроса Бориса Корчевникова звезда 90-х в передаче "Судьба человека". Однако маневр не удался. В итоге Лика сдалась: "Я была в черном списке. Концерты у меня слетали. Меня не приглашали ни на какие программы. Но ошибки делают мудрее. Я все равно шла вперед". Михаил МуромовГоды идут, а "Яблоки на снегу" в исполнении Михаила Муромова до сих пор на слуху — настолько у песни навязчивые мотив и строки. Однако в карьере этого музыканта тоже были трудности. И без вмешательства Аллы Борисовны, по мнению певца, не обошлось. "Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды. Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", — певец заявил в интервью "Собеседнику" в феврале 2020 года. Однако позже музыкант изменил позицию. Он заверил журналистов, что его не так поняли. "У нас с Аллой совершенно разные пути. Никаких у меня вопросов к ней нет", — показали в программе "Ты не поверишь!" интервью с Муромовым. Ангелина ВовкНеоднократно жаловалась на Аллу Борисовну и Ангелина Вовк. Недавно она призналась, что дружила с Примадонной, но перестала общаться с ней после инцидента на "Песне года" несколько лет назад. Вовк должна была вести фестиваль вместе с Евгением Меньшовым и Пугачевой."Но когда мы с Женей пришли, нас почему-то посадили очень далеко от сцены, и с нами стоял режиссер Александр Ревзин, который постоянно нервничал и пытался на нас кричать", — говорит ведущая.Вовк считает, что он "выслуживался перед Пугачевой". "Я поняла, что это был заговор и дальше оставаться бессмысленно", — вспоминала ранее звезда телевидения в другом своем интервью. На сцену Алла Борисовна пригласила их только, когда вечер уже заканчивался. Но к тому моменту Вовк и Меньшов уже уехали с мероприятия."Именно на этом бессменных ведущих "Песни года" тихо задвинули в пыльный угол", — подытожила Вовк. Валентина Легкоступова"Ягода-малина" превратила Валентину Легкоступову в звезду. И когда она все меньше стала появляться на сцене, то поползли слухи о том, что всему виной Примадонна. "Нечаянно брошенное Аллой Пугачевой слово оказало мне медвежью услугу. Был такой журналист Урмас Отт. В интервью с ним она как-то небрежно упомянула мою фамилию. Я была на концерте, когда его показывали. Помню, вернулась в гостиницу, а ко мне весь персонал прибежал: "Валечка, вас Аллочка обидела", — рассказала Легкоступова Борису Корчевникову. Позже певица сама прослушала злополучное интервью. И ничего обидного в нем не нашла. По мнению Легкоступовой, ее карьера пошла на спад совсем по другой причине. "Стала неформатом. Я уходила в декрет в одной стране, а вернулась из него уже в другой. Все поменялось. Я не смогла сориентироваться в новом стиле жизни", — делилась переживаниями вокалистка.
https://ria.ru/20210930/pugacheva-1752509133.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586471996_312:0:3041:2047_1920x0_80_0_0_f0800cccad23c9409cb8f0895dac636a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла пугачева, мираж, борис корчевников, владимир пресняков, вячеслав малежик, лика стар, ангелина вовк, елена ханга, александр ревзин, валентина легкоступова
00:07 03.10.2021
 

Железная леди шоубиза: кто обвинял Аллу Пугачеву в загубленной карьере

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Наталья Гулькина на днях заявила, что Алла Борисовна многим перекрыла выход на сцену. Бывшая солистка "Миража" не первая, кто бросает в адрес Примадонны подобные обвинения. Кто еще винил Пугачеву в неудавшейся карьере — в материале РИА Новости.

Наталья Гулькина

"Раньше я была такой наивной девочкой и думала: "Сейчас Алла Борисовна услышит и поможет мне". А все наоборот, оказывается происходит. Я знаю целый ряд исполнительниц, которых услышала Алла Борисовна, и потом их не стало слышно", — заявила Гулькина в беседе с Еленой Хангой.
Однако она не стала утверждать, что именно из-за Примадонны у нее самой карьера не сложилась. Тем не менее Гулькина отметила: Пугачева "может сделать один звонок и сказать, чтобы этого человека никогда не было на Первом канале".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Гулькина
Певица Наталья Гулькина - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Наталья Гулькина
Скандальное интервью спровоцировало очередную волну сплетен вокруг легенды российской эстрады.
Не стала молчать и сама Алла Борисовна. "Люди, люди, люди! Ничего со мной не сделать вам. Я давно не верю злым словам. Не врите и будете здоровее. Бог вам судья", — опубликовала пронзительный пост Пугачева.

Вячеслав Малежик

Повлияла, пусть и косвенно, Алла Борисовна на судьбы участников коллектива "Веселые ребята". Об этом рассказал Вячеслав Малежик в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкант Вячеслав Малежик
Музыкант Вячеслав Малежик - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Музыкант Вячеслав Малежик
"Жены наших ребят сильно приревновали к ней. Даже первые гастроли, в которые Алла отправилась с нами, они решили проведать. Раньше они никогда не приезжали, а тут неожиданно сразу трое или четверо жен явились с инспекцией. И так эти жены накрутили своих мужей, что после поездки вдруг пять человек подало заявление об уходе из ансамбля", — поделился подробностями музыкант.
Сам Малежик тогда еще не был женат, но реакция возлюбленных его коллег певца не удивила. "Женщина красивая, а чего бы нет?" — задал риторический вопрос вокалист.
Этот случай заставил Малежика задуматься и о своем будущем. В отличие от его коллег, ему уходить тогда некуда было уходить из коллектива.

Лика Стар

"И буду я все помнить, небо забывая", — записали дуэтом трек "Падший ангел" Лика Стар и Владимир Пресняков — младший. Впрочем, не только творчество связывало музыкантов. Когда исполнительница пропала с экранов, а ее песни перестали крутить на радио, пресса решила, что это Алла Борисовна так отомстила ей за роман со своим зятем.
© Фото : Youtube-аккаунт LIKA STARКадр из клипа Лики Стар "Одинокая Луна"
Кадр из клипа Лики Стар Одинокая Луна - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Youtube-аккаунт LIKA STAR
Кадр из клипа Лики Стар "Одинокая Луна"
Теперь о случившемся Лика вспоминает с неохотой. "Он увлекся. И слава Богу — есть, что вспомнить", — попыталась уйти от прямого вопроса Бориса Корчевникова звезда 90-х в передаче "Судьба человека".
Однако маневр не удался. В итоге Лика сдалась: "Я была в черном списке. Концерты у меня слетали. Меня не приглашали ни на какие программы. Но ошибки делают мудрее. Я все равно шла вперед".

Михаил Муромов

Годы идут, а "Яблоки на снегу" в исполнении Михаила Муромова до сих пор на слуху — настолько у песни навязчивые мотив и строки.
Однако в карьере этого музыканта тоже были трудности. И без вмешательства Аллы Борисовны, по мнению певца, не обошлось.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер, посвященный 30-летию Гильдии актеров кино России
Юбилейный вечер, посвященный 30-летию Гильдии актеров кино России - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Юбилейный вечер, посвященный 30-летию Гильдии актеров кино России
"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды. Она любила тех мужчин, которые ей делали шаги вперед. Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", — певец заявил в интервью "Собеседнику" в феврале 2020 года.
Однако позже музыкант изменил позицию. Он заверил журналистов, что его не так поняли. "У нас с Аллой совершенно разные пути. Никаких у меня вопросов к ней нет", — показали в программе "Ты не поверишь!" интервью с Муромовым.

Ангелина Вовк

Неоднократно жаловалась на Аллу Борисовну и Ангелина Вовк.
Недавно она призналась, что дружила с Примадонной, но перестала общаться с ней после инцидента на "Песне года" несколько лет назад. Вовк должна была вести фестиваль вместе с Евгением Меньшовым и Пугачевой.
"Но когда мы с Женей пришли, нас почему-то посадили очень далеко от сцены, и с нами стоял режиссер Александр Ревзин, который постоянно нервничал и пытался на нас кричать", — говорит ведущая.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ангелина Вовк
Телеведущая Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Ангелина Вовк
Вовк считает, что он "выслуживался перед Пугачевой".
"Я поняла, что это был заговор и дальше оставаться бессмысленно", — вспоминала ранее звезда телевидения в другом своем интервью. На сцену Алла Борисовна пригласила их только, когда вечер уже заканчивался. Но к тому моменту Вовк и Меньшов уже уехали с мероприятия.
"Именно на этом бессменных ведущих "Песни года" тихо задвинули в пыльный угол", — подытожила Вовк.

Валентина Легкоступова

"Ягода-малина" превратила Валентину Легкоступову в звезду. И когда она все меньше стала появляться на сцене, то поползли слухи о том, что всему виной Примадонна.
"Нечаянно брошенное Аллой Пугачевой слово оказало мне медвежью услугу. Был такой журналист Урмас Отт. В интервью с ним она как-то небрежно упомянула мою фамилию. Я была на концерте, когда его показывали. Помню, вернулась в гостиницу, а ко мне весь персонал прибежал: "Валечка, вас Аллочка обидела", — рассказала Легкоступова Борису Корчевникову.
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Аккаунт Валентины Легкоступовой в Instagram
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Позже певица сама прослушала злополучное интервью. И ничего обидного в нем не нашла. По мнению Легкоступовой, ее карьера пошла на спад совсем по другой причине.
"Стала неформатом. Я уходила в декрет в одной стране, а вернулась из него уже в другой. Все поменялось. Я не смогла сориентироваться в новом стиле жизни", — делилась переживаниями вокалистка.
Политический и общественный деятель Ирина Хакамада на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:19Шоубиз
"Не плачь": Пугачева поддержала Хакамаду после смерти мужа
 
ШоубизАлла ПугачеваМиражБорис КорчевниковВладимир ПресняковВячеслав МалежикЛика СтарАнгелина ВовкЕлена ХангаАлександр РевзинВалентина Легкоступова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22В Ростове-на-Дону приземлился самолет по запросу командира судна
13:21Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
Лента новостейМолния