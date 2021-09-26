Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210926/konflikt-1751893575.html
Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за фестиваля "Песня года"
Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за "Песни года"
Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за фестиваля "Песня года"
Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала в эфире канала НТВ о конфликте с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T17:34
2021-09-26T17:34
шоубиз
алла пугачева
ангелина вовк
лера кудрявцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147641/36/1476413679_0:149:2895:1777_1920x0_80_0_0_117ae01145b10546697d80d040616d44.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала в эфире канала НТВ о конфликте с Аллой Пугачевой.Ведущая призналась, что дружила с певицей, но перестала общаться с ней после инцидента на "Песне года" несколько лет назад. Вовк должна была вести фестиваль вместе с Евгением Меньшовым и Пугачевой.По словам Вовк, все трое еще до мероприятия репетировали дома у Пугачевой и пришли к пониманию того, что им предстоит делать."Но когда мы с Женей пришли, нас почему-то посадили очень далеко от сцены, и с нами стоял режиссер, Александр Ревзин, который постоянно нервничал и пытался на нас кричать", — рассказала ведущая.Вовк добавила, что после этого фестиваля перестала с ним здороваться, объяснив это тем, что у режиссера не было оснований для столь грубого поведения."Он выслуживался перед Пугачевой, естественно, поэтому, когда мы задавали ему вопросы, он нам нервно, резко и грубо отвечал", — пояснила ведущая.По ее словам, она решила уйти с мероприятия, ее примеру последовал Меньшов."И когда передача уже заканчивалась, вышла наша Примадонна. И она говорит: "Лина, Женя, где вы?", а в ответ тишина", — продолжила Вовк.Она считает, что так все произошло для того, чтобы фестиваль "расстался" с ней и Меньшовым.При этом Вовк подчеркнула, что не считает, что Лера Кудрявцева, ставшая ведущей следующего фестиваля "Песня года", ее "подсидела".
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/pugacheva-1749823882.html
https://ria.ru/20210819/razin-1746426545.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147641/36/1476413679_163:0:2731:1926_1920x0_80_0_0_a71cf7b413b1b3deebc99f21e4cbe387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла пугачева, ангелина вовк, лера кудрявцева
17:34 26.09.2021
 
Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за фестиваля "Песня года"

Телеведущая Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за фестиваля "Песня года"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ангелина Вовк
Телеведущая Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала в эфире канала НТВ о конфликте с Аллой Пугачевой.
Ведущая призналась, что дружила с певицей, но перестала общаться с ней после инцидента на "Песне года" несколько лет назад. Вовк должна была вести фестиваль вместе с Евгением Меньшовым и Пугачевой.
По словам Вовк, все трое еще до мероприятия репетировали дома у Пугачевой и пришли к пониманию того, что им предстоит делать.
"Но когда мы с Женей пришли, нас почему-то посадили очень далеко от сцены, и с нами стоял режиссер, Александр Ревзин, который постоянно нервничал и пытался на нас кричать", — рассказала ведущая.
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 11:18
Пугачева едва не упала в обморок на публике
Вовк добавила, что после этого фестиваля перестала с ним здороваться, объяснив это тем, что у режиссера не было оснований для столь грубого поведения.
"Он выслуживался перед Пугачевой, естественно, поэтому, когда мы задавали ему вопросы, он нам нервно, резко и грубо отвечал", — пояснила ведущая.
По ее словам, она решила уйти с мероприятия, ее примеру последовал Меньшов.
"И когда передача уже заканчивалась, вышла наша Примадонна. И она говорит: "Лина, Женя, где вы?", а в ответ тишина", — продолжила Вовк.
Она считает, что так все произошло для того, чтобы фестиваль "расстался" с ней и Меньшовым.
При этом Вовк подчеркнула, что не считает, что Лера Кудрявцева, ставшая ведущей следующего фестиваля "Песня года", ее "подсидела".
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 18:06Шоубиз
Разин рассказал, что Пугачева ушла из шоу-бизнеса из-за курения
 
ШоубизАлла ПугачеваАнгелина ВовкЛера Кудрявцева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Источник заявил, что к чиновникам крымских курортов "возникли вопросы"
04:55Вучич пообещал задействовать силы для защиты сербского населения в Косово
04:44Премьер Испании поздравил СДПГ c результатами выборов в бундестаг
04:32Согласно прогнозу, "Левые" не проходят в бундестаг
04:23Ученые раскрыли тайну древнейших ювелирных украшений
04:19В Хабаровском крае спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26
04:09Названы самые тяжелые для возврата кредиты
04:02На Камчатке частный вертолет завалился при посадке на бок
04:00Немцы дали Украине совет на фоне ее учений с НАТО
03:58Российские дипломаты призвали предоставить медпомощь Ярошенко
03:54В Приморье пропали три туристки
03:38Исследование: почти половина россиян готовы переехать в новые города Сибири
03:27НАСА и Boeing помогают в расследовании причин появления трещин на МКС
03:21Немецкий политолог заявил, что Германия "развернулась" от России
03:18Юрист рассказал о доплатах пенсионерам в октябре
03:07Жители Канарских островов укрылись в домах из-за приближения лавы к морю
03:00Ученые рассказали, как тренировки влияют на гипертоников
03:00Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье
02:50Глава YouTube рассчитывает продолжить работу сервиса в России
02:46Россияне запатентовали технологию контроля сахара в крови без уколов
Лента новостейМолния