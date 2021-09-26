https://ria.ru/20210926/konflikt-1751893575.html

Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за фестиваля "Песня года"

Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за "Песни года"

Вовк рассказала о конфликте с Пугачевой из-за фестиваля "Песня года"

Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала в эфире канала НТВ о конфликте с Аллой Пугачевой. РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T17:34

2021-09-26T17:34

2021-09-26T17:34

шоубиз

алла пугачева

ангелина вовк

лера кудрявцева

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала в эфире канала НТВ о конфликте с Аллой Пугачевой.Ведущая призналась, что дружила с певицей, но перестала общаться с ней после инцидента на "Песне года" несколько лет назад. Вовк должна была вести фестиваль вместе с Евгением Меньшовым и Пугачевой.По словам Вовк, все трое еще до мероприятия репетировали дома у Пугачевой и пришли к пониманию того, что им предстоит делать."Но когда мы с Женей пришли, нас почему-то посадили очень далеко от сцены, и с нами стоял режиссер, Александр Ревзин, который постоянно нервничал и пытался на нас кричать", — рассказала ведущая.Вовк добавила, что после этого фестиваля перестала с ним здороваться, объяснив это тем, что у режиссера не было оснований для столь грубого поведения."Он выслуживался перед Пугачевой, естественно, поэтому, когда мы задавали ему вопросы, он нам нервно, резко и грубо отвечал", — пояснила ведущая.По ее словам, она решила уйти с мероприятия, ее примеру последовал Меньшов."И когда передача уже заканчивалась, вышла наша Примадонна. И она говорит: "Лина, Женя, где вы?", а в ответ тишина", — продолжила Вовк.Она считает, что так все произошло для того, чтобы фестиваль "расстался" с ней и Меньшовым.При этом Вовк подчеркнула, что не считает, что Лера Кудрявцева, ставшая ведущей следующего фестиваля "Песня года", ее "подсидела".

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/pugacheva-1749823882.html

https://ria.ru/20210819/razin-1746426545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла пугачева, ангелина вовк, лера кудрявцева