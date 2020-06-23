Ангелина Вовк рассказала, что видела во время клинической смерти

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк в эфире "России 1" рассказала, как перенесла клиническую смерть.
Она поделилась, что почувствовала себя плохо на съемках "Голубого огонька". Скорая помощь отвезла телеведущую в больницу. Врач заявил, что ей нужно без наркоза сделать надрез в области живота — ей пришлось дать расписку, что она согласна на операцию, а в случае смерти врачи не будут виноваты.
"И если бы утром врачи, которые пришли, не сразу "бросили" меня в операционную, конечно, я бы погибла", — поделилась Вовк.
Врачи боролись за ее жизнь на протяжении двух месяцев.
"Я была каждый день на грани жизни и смерти", — пояснила она.
Телеведущая рассказал, что лежала "вся в трубках". За это время она похудела на 20 килограмм, кормили ее тоже через трубки. Также она вспомнила, что у нее развилась пневмония из-за того, что ее клали на рентгеновский аппарат, который привозили с мороза, а после переливая крови — началось заражение.
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"Все было как-то против меня. И даже те врачи, которые лечили меня в Склифе, по секрету говорили: тебя должны отсюда увезти, потому что здесь ты у нас умрешь", — поделилась Вовк.
В итоге ее перевезли в другую клинику, где и поставили на ноги. Артистка провела в больнице в общей сложности полгода из-за осложнений. Она призналась, что выжила вопреки всем диагнозам.
"Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. <…> Была клиническая смерть. Муки были очень серьезные, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди — коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, а потом я услышала крики врачей", — вспоминает Вовк.
Также артистка поделилась, что, когда ей стало совсем плохо, к ней разрешили приходить прощаться. По словам врачей, Вовк оставалось несколько дней. Однако, потом, как пояснила телеведущая, все изменилось.
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