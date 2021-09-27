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Шоубиз
https://ria.ru/20210927/vovk-1751966819.html
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии - РИА Новости, 27.09.2021
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии
Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:06
2021-09-27T12:06
шоубиз
общество
деньги
алла пугачева
ангелина вовк
знаменитости
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты.Ангелина призналась, что могла бы получить льготную путевку в санаторий, но она не уверена, что этот отдых ее устроит. Она также добавила, что путешествовать на 50 тысяч невозможно.Ранее Лолита рассекретила размер пенсии Аллы Пугачевой.
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общество, деньги, алла пугачева, ангелина вовк, знаменитости
12:06 27.09.2021
 
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии

Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ангелина Вовк
Телеведущая Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты.

"Мэр Собянин добавляет заслуженным и народным артистам 30 тысяч рублей. Ну, конечно, сумма небольшая, но в наше суровое время это ощутимая прибавка. Я получаю пенсию такую, как все советские люди – 17 тысяч с копейками. Плюс вот эти 30 тысяч", – сказала Вовк.

Ангелина призналась, что могла бы получить льготную путевку в санаторий, но она не уверена, что этот отдых ее устроит. Она также добавила, что путешествовать на 50 тысяч невозможно.

"Благодаря тому, что я где-то еще работаю и получаю дополнительные деньги или веду какие-то концерты – это тоже дополнительный гонорар, поэтому я могу себе позволить путешествия. Но на пенсию – нет", – заключила Вовк.

Ранее Лолита рассекретила размер пенсии Аллы Пугачевой.
Телеведущая Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
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ШоубизОбществоДеньгиАлла ПугачеваАнгелина ВовкЗнаменитости
 
 
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