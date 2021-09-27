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Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии - РИА Новости, 27.09.2021
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии
Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:06
2021-09-27T12:06
2021-09-27T12:06
шоубиз
общество
деньги
алла пугачева
ангелина вовк
знаменитости
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты.Ангелина призналась, что могла бы получить льготную путевку в санаторий, но она не уверена, что этот отдых ее устроит. Она также добавила, что путешествовать на 50 тысяч невозможно.Ранее Лолита рассекретила размер пенсии Аллы Пугачевой.
https://ria.ru/20210926/konflikt-1751893575.html
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общество, деньги, алла пугачева, ангелина вовк, знаменитости
Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии
Ангелина Вовк пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей