https://ria.ru/20210927/vovk-1751966819.html

Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии

Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии - РИА Новости, 27.09.2021

Ангелина Вовк назвала размер своей пенсии

Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:06

2021-09-27T12:06

2021-09-27T12:06

шоубиз

общество

деньги

алла пугачева

ангелина вовк

знаменитости

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ангелина Вовк в программе "Секрет на миллион" озвучила размер своей пенсии. Благодаря званию народной артистки она получает дополнительные выплаты.Ангелина призналась, что могла бы получить льготную путевку в санаторий, но она не уверена, что этот отдых ее устроит. Она также добавила, что путешествовать на 50 тысяч невозможно.Ранее Лолита рассекретила размер пенсии Аллы Пугачевой.

https://ria.ru/20210926/konflikt-1751893575.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, деньги, алла пугачева, ангелина вовк, знаменитости