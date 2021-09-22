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Шоубиз
https://ria.ru/20210922/lolita-1751278678.html
Лолита назвала размер пенсии Пугачевой
Лолита назвала размер пенсии Пугачевой - РИА Новости, 22.09.2021
Лолита назвала размер пенсии Пугачевой
Певица Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой. Она получает повышенную выплату, как народная артистка СССР. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T13:19
2021-09-22T15:06
шоубиз
алла пугачева
лолита милявская
знаменитости
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Стал известен размер пенсии Пугачевой
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой. Она получает повышенную выплату, как народная артистка СССР.Несмотря на прибавку к пенсии, артистка добавила, что не видит для себя ценности в званиях.Ранее Милявская отмечала, что корпоратив с ее участием стоит 30-50 тысяч евро, но звание не дает к этой цифре никаких бонусов.
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алла пугачева, лолита милявская, знаменитости
13:19 22.09.2021 (обновлено: 15:06 22.09.2021)
 

Лолита назвала размер пенсии Пугачевой

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XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой. Она получает повышенную выплату, как народная артистка СССР.

"У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, она мне говорила… как у народной артистки! У меня, как у заслуженной, 23 тысячи, потому что ИП, налоги…", – сказала Лолита.

Несмотря на прибавку к пенсии, артистка добавила, что не видит для себя ценности в званиях.

"В чем смысл, если меня бы за это звание обязали? Вот сейчас я легко отказываюсь от каких-то ненужных мне концертов, например. Если сейчас кто-то похлопочет… сейчас ведь все звания дают, если кто-то похлопочет. Я когда все это увидела, когда еще был дуэт, подумала: "Упаси Господи еще писать на себя характеристику!", – заявила артистка.

Ранее Милявская отмечала, что корпоратив с ее участием стоит 30-50 тысяч евро, но звание не дает к этой цифре никаких бонусов.
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