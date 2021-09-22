Лолита назвала размер пенсии Пугачевой

"В чем смысл, если меня бы за это звание обязали? Вот сейчас я легко отказываюсь от каких-то ненужных мне концертов, например. Если сейчас кто-то похлопочет… сейчас ведь все звания дают, если кто-то похлопочет. Я когда все это увидела, когда еще был дуэт, подумала: "Упаси Господи еще писать на себя характеристику!", – заявила артистка.