13:19 22.09.2021 (обновлено: 15:06 22.09.2021)
Лолита назвала размер пенсии Пугачевой
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Певица Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой. Она получает повышенную выплату, как народная артистка СССР.
"У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, она мне говорила… как у народной артистки! У меня, как у заслуженной, 23 тысячи, потому что ИП, налоги…", – сказала Лолита.
Несмотря на прибавку к пенсии, артистка добавила, что не видит для себя ценности в званиях.
"В чем смысл, если меня бы за это звание обязали? Вот сейчас я легко отказываюсь от каких-то ненужных мне концертов, например. Если сейчас кто-то похлопочет… сейчас ведь все звания дают, если кто-то похлопочет. Я когда все это увидела, когда еще был дуэт, подумала: "Упаси Господи еще писать на себя характеристику!", – заявила артистка.
Ранее Милявская отмечала, что корпоратив с ее участием стоит 30-50 тысяч евро, но звание не дает к этой цифре никаких бонусов.
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