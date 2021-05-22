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Лолита раскрыла размер своей пенсии
Лолита раскрыла размер своей пенсии - РИА Новости, 22.05.2021
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Певица Лолита Милявская в эфире шоу на ютьюб-канале "Макарена" рассказала, что ее пенсия превышает 23 тысячи рублей в месяц. РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T16:59
2021-05-22T16:59
2021-05-22T17:26
шоубиз
лолита милявская
общество
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Певица Лолита Милявская в эфире шоу на ютьюб-канале "Макарена" рассказала, что ее пенсия превышает 23 тысячи рублей в месяц. "Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит", — заявила она, добавив, что артисты театра, например, больше зависят от наград, чем представители шоу-бизнеса.Артистка отметила, что корпоратив с ее участием стоит 30-50 тысяч евро, но это не дает никаких бонусов. "Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Что толку от этого звания?" — сказала певица. При этом она посетовала на "растущую коммуналку" и "безумный капремонт".
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/pensiya-1603286267.html
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лолита милявская, общество
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости
. Певица Лолита Милявская
в эфире шоу на ютьюб-канале
"Макарена" рассказала, что ее пенсия превышает 23 тысячи рублей в месяц.
"Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит", — заявила она, добавив, что артисты театра, например, больше зависят от наград, чем представители шоу-бизнеса.
Артистка отметила, что корпоратив с ее участием стоит 30-50 тысяч евро, но это не дает никаких бонусов. "Ты хоть что там напиши. Хоть ты трижды заслуженный. И на тебя придут две калеки. Что толку от этого звания?" — сказала певица.
При этом она посетовала на "растущую коммуналку" и "безумный капремонт".