https://ria.ru/20211102/kirillov-1757377296.html

Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем

Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем - РИА Новости, 02.11.2021

Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем

Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:07

2021-11-02T14:07

2021-11-02T14:07

справки

ссср

кириллов

москва

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театр на таганке

ангелина вовк

культура

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Церемония прощания проходит на Новодевичьем кладбище в Москве."Руководить дикторским отделом было не так просто, было много красивых женщин, все со своим характером. Ему приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в нашем отделе всегда была доброжелательная атмосфера", - рассказала Вовк на церемонии прощания с диктором.Телеведущая выразила благодарность Кириллову за то, что он поддержал ее на старте карьеры на телевидении."Когда я только пришла на телевидение, он был одержим мыслью о том, чтобы я вела информационную программу, хотя я убеждала его в том, что это не моя стезя, потому что любила музыкальные и детские передачи. Я думала, что для информации никак не гожусь", - добавила ВовкИгорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".

https://ria.ru/20211102/kirillov-1757369468.html

https://ria.ru/20211030/kirillov-1757028268.html

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

ссср

кириллов

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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