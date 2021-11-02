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https://ria.ru/20211102/kirillov-1757377296.html
Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем
Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем - РИА Новости, 02.11.2021
Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем
Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:07
2021-11-02T14:07
справки
ссср
кириллов
москва
игорь кириллов
театр на таганке
ангелина вовк
культура
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Церемония прощания проходит на Новодевичьем кладбище в Москве."Руководить дикторским отделом было не так просто, было много красивых женщин, все со своим характером. Ему приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в нашем отделе всегда была доброжелательная атмосфера", - рассказала Вовк на церемонии прощания с диктором.Телеведущая выразила благодарность Кириллову за то, что он поддержал ее на старте карьеры на телевидении."Когда я только пришла на телевидение, он был одержим мыслью о том, чтобы я вела информационную программу, хотя я убеждала его в том, что это не моя стезя, потому что любила музыкальные и детские передачи. Я думала, что для информации никак не гожусь", - добавила ВовкИгорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".
https://ria.ru/20211102/kirillov-1757369468.html
https://ria.ru/20211030/kirillov-1757028268.html
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справки, ссср, кириллов, москва, игорь кириллов, театр на таганке, ангелина вовк, культура, умер игорь кириллов
14:07 02.11.2021
 
Вовк назвала диктора Кириллова отличным руководителем

Вовк: диктор Кириллов был отличным руководителем, умел поддерживать дружескую атмосферу

© РИА Новости / Василий МалышевИгорь Леонидович Кириллов, телеведущий, диктор Центрального телевидения СССР
Игорь Леонидович Кириллов, телеведущий, диктор Центрального телевидения СССР - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Василий Малышев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк рассказала, что диктор Игорь Кириллов был отличным руководителем, который умел поддерживать дружескую атмосферу в коллективе, об этом она рассказала на церемонии прощания с ним.
Кириллов умер 30 октября на 90-м году жизни. Легендарный диктор скончался от осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. Церемония прощания проходит на Новодевичьем кладбище в Москве.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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"Руководить дикторским отделом было не так просто, было много красивых женщин, все со своим характером. Ему приходилось проявлять дипломатические способности, чтобы в нашем отделе всегда была доброжелательная атмосфера", - рассказала Вовк на церемонии прощания с диктором.
Телеведущая выразила благодарность Кириллову за то, что он поддержал ее на старте карьеры на телевидении.
"Когда я только пришла на телевидение, он был одержим мыслью о том, чтобы я вела информационную программу, хотя я убеждала его в том, что это не моя стезя, потому что любила музыкальные и детские передачи. Я думала, что для информации никак не гожусь", - добавила Вовк
Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.
С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.
В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.
В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".
Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 11:40Культура
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов
 
СправкиСССРКирилловМоскваИгорь КирилловТеатр на ТаганкеАнгелина ВовкКультураУмер Игорь Кириллов
 
 
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