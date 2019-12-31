Ангелина Вовк, Игорь Николаев и Сергей Жилин стали Народными артистами

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Народный артист РФ" телеведущей Ангелине Вовк, музыканту Сергею Жилину и композитору Игорю Николаеву, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
"За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации", - говорится в документе.
Звания удостоились телеведущая Ангелина Вовк (которая является заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры), пианист, дирижер и глава структурного подразделения оркестра "Фонограф" Сергей Жилин и композитор Игорь Николаев.
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