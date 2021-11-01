Вовк вспомнила о ревнивом характере Пугачевой
Вовк вспомнила о ревности Пугачевой из-за комплиментов от Стефановича и Болдина
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ангелина Вовк во время творческого вечера, посвященного ее 70-летнему юбилею, в Московском Доме кино
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ангелина Вовк поделилась воспоминаниями о ревнивом характере Аллы Пугачевой.
"Я никак не могла быть ей соперницей. Но ее мужчины как-то всегда были настроены ко мне очень доброжелательно. А она, по всей видимости, ревнивая женщина – ей это, наверное, не всегда нравилось", – рассказала Вовк.
Бывший муж Примадонны Александр Стефанович даже сделал Вовк предложение, поделилась телеведущая в эфире программы "Судьба человека".
"Я как-то снималась с ним в одном фильме. Я ему очень нравилась, он мне даже сделал предложение. Спустя много лет мы встретились, и он ко мне бросился с криком "Линочка, дорогая, здравствуй!". Аллу это видимо обидело. Она потом зашла ко мне в гримерную, и туда же зашел Саша. Она ему говорит: "Выбирай, кто из нас лучше!" – заключила Вовк.
Позже почти аналогичная история повторилась с другим мужем Примадонны Евгением Болдиным. Он сделал ведущей комплимент, что не понравилось Пугачевой.
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