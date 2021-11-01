Вовк вспомнила о ревнивом характере Пугачевой

"Я как-то снималась с ним в одном фильме. Я ему очень нравилась, он мне даже сделал предложение. Спустя много лет мы встретились, и он ко мне бросился с криком "Линочка, дорогая, здравствуй!". Аллу это видимо обидело. Она потом зашла ко мне в гримерную, и туда же зашел Саша. Она ему говорит: "Выбирай, кто из нас лучше!" – заключила Вовк.