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Памятник поэту Дементьеву установили на Кунцевском кладбище в Москве
Памятник поэту Андрею Дементьеву установили в пятницу на Кунцевском кладбище в Москве в день памяти поэта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T14:30
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РИА Новости
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353
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новости культуры, бисер киров, карел готт, юрий поляков (писатель), андрей дементьев, тверь

Памятник поэту Дементьеву установили на Кунцевском кладбище в Москве

14:03 26.06.2020 (обновлено: 14:30 26.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОткрытие памятника поэту Андрею Дементьеву на Кунцевском кладбище Москвы
Открытие памятника поэту Андрею Дементьеву на Кунцевском кладбище Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Памятник поэту Андрею Дементьеву установили в пятницу на Кунцевском кладбище в Москве в день памяти поэта, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии памятника присутствовали председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, певец Марк Тишман, писатель Юрий Поляков, телеведущая Ангелина Вовк и другие. Бронзовая композиция представляет собой раскрытую книгу со знаменитыми строчками поэта "Все будет так же после нас // И слава богу", за которой расположена стопка книг, символизирующих знаменитые произведения и творческие вехи жизни Дементьева. Постамент сделан из балтийского камня.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман на открытии памятника поэту Андрею Дементьеву на Кунцевском кладбище Москвы
Российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман на открытии памятника поэту Андрею Дементьеву на Кунцевском кладбище Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский певец, композитор и телеведущий Марк Тишман на открытии памятника поэту Андрею Дементьеву на Кунцевском кладбище Москвы
"Я безумно счастлива, что Зураб Константинович Церетели сделал этот памятник, он воплотил то, чем жил Андрей", - сказала на открытии вдова поэта Анна Пугач-Дементьева.
"Об Андрее Давыдовиче я не буду говорить в прошедшем времени, он живет в каждом из нас, живет в своих стихах и будет жить еще долго", - сказал Слуцкий.
Друг поэта писатель Юрий Поляков подчеркнул, что Дементьев был смелым человеком и смелым поэтом. "Если говорить о доминанте его творчества - это, конечно, слово "добро" и производные от него. Давно замечено, что доброе слово живет дольше, чем злое", - сказал Поляков.
Андрей Дементьев - советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Родился 16 июля 1928 года в Твери, в 1981-1992 годах был главным редактором журнала "Юность". Дементьев - автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. Ушел из жизни 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.
Колонный зал Дома Союзов. Антивоенный митинг творческой интеллигенции. Выступает поэт Андрей Дементьев
08:00Культура
Человек культуры. Памяти Андрея Дементьева
210001
КультураНовости культурыБисер КировКарел ГоттЮрий Поляков (писатель)Андрей ДементьевТверь
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