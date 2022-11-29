Рейтинг@Mail.ru
Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой - РИА Новости, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221129/vovk-1834943199.html
Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой
Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой - РИА Новости, 29.11.2022
Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой
Жители города Мелитополь пригласили бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, чтобы познакомить своих детей с персонажами Хрюшей и... РИА Новости, 29.11.2022
2022-11-29T10:26
2022-11-29T10:26
культура
общество
ангелина вовк
россия
запорожская область
мелитополь
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147971/12/1479711254_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3ad3074842283ee587e48134ebfa0c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители города Мелитополь пригласили бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, чтобы познакомить своих детей с персонажами Хрюшей и Степашкой, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснила РИА Новости представитель активной общественности Мелитополя Екатерина Осетинская, Вовк ранее в эфире одной из телепередач заявила о желании посетить зону спецоперации с Хрюшей и Степашкой."Меня зовут Катя, и от лица мамочек Запорожской области приглашаем бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк приехать к нам в Запорожскую область, в город Мелитополь, и рассказать о наших любимых персонажах нашего детства - о Хрюше и Степашке. Наши дети не знают, кто это такие. У них сейчас новые персонажи. Мы бы хотели, чтобы они узнали про Хрюшу и Степашу", - сказала РИА Новости представительница общественности Мелитополя Екатерина.Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что поддержал инициативу общественности Мелитополя. "Мне кажется, может получиться добрая история… Правда, получиться всё может только при одном условии: если все участники будут готовы дойти до конца. Вот лично я готов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221123/kontsert-1833805511.html
россия
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147971/12/1479711254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f566267374a16b779c3028f6a48605ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ангелина вовк, россия, запорожская область, мелитополь, ситуация в днр и лнр
Культура, Общество, Ангелина Вовк, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:26 29.11.2022
 
Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой

Мелитопольские общественники пригласили в город телеведущую Вовк с Хрюшей и Степашкой

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКуклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи Спокойной ночи, малыши! в телецентре Останкино - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители города Мелитополь пригласили бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, чтобы познакомить своих детей с персонажами Хрюшей и Степашкой, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснила РИА Новости представитель активной общественности Мелитополя Екатерина Осетинская, Вовк ранее в эфире одной из телепередач заявила о желании посетить зону спецоперации с Хрюшей и Степашкой.
"Меня зовут Катя, и от лица мамочек Запорожской области приглашаем бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк приехать к нам в Запорожскую область, в город Мелитополь, и рассказать о наших любимых персонажах нашего детства - о Хрюше и Степашке. Наши дети не знают, кто это такие. У них сейчас новые персонажи. Мы бы хотели, чтобы они узнали про Хрюшу и Степашу", - сказала РИА Новости представительница общественности Мелитополя Екатерина.
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что поддержал инициативу общественности Мелитополя. "Мне кажется, может получиться добрая история… Правда, получиться всё может только при одном условии: если все участники будут готовы дойти до конца. Вот лично я готов", - говорится в сообщении.
В Мелитополе прошел концерт агитбригады Русского радио
23 ноября, 23:03Шоубиз
В Мелитополе прошел концерт агитбригады "Русского радио"
 
КультураОбществоАнгелина ВовкРоссияЗапорожская областьМелитопольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала