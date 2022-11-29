https://ria.ru/20221129/vovk-1834943199.html

Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой

Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой - РИА Новости, 29.11.2022

Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой

Жители города Мелитополь пригласили бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, чтобы познакомить своих детей с персонажами Хрюшей и... РИА Новости, 29.11.2022

2022-11-29T10:26

2022-11-29T10:26

2022-11-29T10:26

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители города Мелитополь пригласили бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, чтобы познакомить своих детей с персонажами Хрюшей и Степашкой, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснила РИА Новости представитель активной общественности Мелитополя Екатерина Осетинская, Вовк ранее в эфире одной из телепередач заявила о желании посетить зону спецоперации с Хрюшей и Степашкой."Меня зовут Катя, и от лица мамочек Запорожской области приглашаем бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк приехать к нам в Запорожскую область, в город Мелитополь, и рассказать о наших любимых персонажах нашего детства - о Хрюше и Степашке. Наши дети не знают, кто это такие. У них сейчас новые персонажи. Мы бы хотели, чтобы они узнали про Хрюшу и Степашу", - сказала РИА Новости представительница общественности Мелитополя Екатерина.Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что поддержал инициативу общественности Мелитополя. "Мне кажется, может получиться добрая история… Правда, получиться всё может только при одном условии: если все участники будут готовы дойти до конца. Вот лично я готов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221123/kontsert-1833805511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

общество, ангелина вовк, россия, запорожская область, мелитополь, ситуация в днр и лнр