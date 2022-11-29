Жители Мелитополя пригласили Вовк познакомить детей с Хрюшей и Степашкой
Мелитопольские общественники пригласили в город телеведущую Вовк с Хрюшей и Степашкой
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкКуклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"
Куклы Степашка и Хрюша в костюмерной детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино". Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Жители города Мелитополь пригласили бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк, чтобы познакомить своих детей с персонажами Хрюшей и Степашкой, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснила РИА Новости представитель активной общественности Мелитополя Екатерина Осетинская, Вовк ранее в эфире одной из телепередач заявила о желании посетить зону спецоперации с Хрюшей и Степашкой.
"Меня зовут Катя, и от лица мамочек Запорожской области приглашаем бывшую телеведущую передачи "Спокойной ночи, малыши" Ангелину Вовк приехать к нам в Запорожскую область, в город Мелитополь, и рассказать о наших любимых персонажах нашего детства - о Хрюше и Степашке. Наши дети не знают, кто это такие. У них сейчас новые персонажи. Мы бы хотели, чтобы они узнали про Хрюшу и Степашу", - сказала РИА Новости представительница общественности Мелитополя Екатерина.
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич написал в своем Telegram-канале, что поддержал инициативу общественности Мелитополя. "Мне кажется, может получиться добрая история… Правда, получиться всё может только при одном условии: если все участники будут готовы дойти до конца. Вот лично я готов", - говорится в сообщении.
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