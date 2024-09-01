"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе

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В день рождения Степашки в 1974 году детям показали мультфильм "Зайчик заблудился". А по его окончании в студии появился длинноухий зайчонок и заявил: "Меня зовут Степан!" Филя сказал: "Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!". А говорил зайчик голосом актрисы Москонцерта Натальи Голубенцевой.

На фото: Татьяна Веденеева.