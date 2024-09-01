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"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе - РИА Новости, 01.09.2024
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Культура
 
04:18 01.09.2024
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"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе
"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе - РИА Новости, 01.09.2024
"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе
малыши!" Это одна старейших передач на отечественном телевидении, которая продолжает выходить и сейчас, на телеканале "Карусель". Легендарные ведущие, куклы и... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T04:18
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культура
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первого сентября отмечает 60-летие со дня первого выхода в эфир программы "Спокойной ночи, малыши!" Это одна старейших передач на отечественном телевидении, которая продолжает выходить и сейчас, на телеканале "Карусель". Легендарные ведущие, куклы и интересные факты — в фотоленте РИА Новости.
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"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе

Исполнилось 60 лет со дня первого выхода программы "Спокойной ночи, малыши!"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первого сентября отмечает 60-летие со дня первого выхода в эфир программы "Спокойной ночи, малыши!" Это одна старейших передач на отечественном телевидении, которая продолжает выходить и сейчас, на телеканале "Карусель". Легендарные ведущие, куклы и интересные факты — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В 1963 году главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федотова, побывав в ГДР и увидев мультсериал с песочным человечком, решила создать в СССР детскую вечернюю программу.

Программа Спокойной ночи, малыши!

В 1963 году главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федотова, побывав в ГДР и увидев мультсериал с песочным человечком, решила создать в СССР детскую вечернюю программу.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
1 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

А 1 сентября 1964 года по второй программе ЦТ в 20:29 в эфир вышла первая семиминутная передача под руководством редактора Валерии Коноваловой и режиссера Ларисы Крюковой.

Программа Спокойной ночи, малыши!

А 1 сентября 1964 года по второй программе ЦТ в 20:29 в эфир вышла первая семиминутная передача под руководством редактора Валерии Коноваловой и режиссера Ларисы Крюковой.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
2 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В этой передаче одна черно-белая картинка сменяла другую, с закадровым текстом. Ведущей выступила первый диктор ЦТ – Нина Кондратова. Закончилась передача премьерой колыбельной песни "Спят усталые игрушки", а назвать программу решили "Спокойной ночи, малыши!"

Программа Спокойной ночи, малыши!

В этой передаче одна черно-белая картинка сменяла другую, с закадровым текстом. Ведущей выступила первый диктор ЦТ – Нина Кондратова. Закончилась передача премьерой колыбельной песни "Спят усталые игрушки", а назвать программу решили "Спокойной ночи, малыши!"

© Фото : пресс-служба ВГТРК
3 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В 1968 году в творческой мастерской программы был создан первый легендарный персонаж передачи — Филя, прототипом которого стал пес Бравни, найденный на кукольном складе редактором Владимиром Шинкарёвым. Озвучивал Филю артист Театра кукол им. Образцова Григорий Толчинский.

На фото: Анна Михалкова.

Программа Спокойной ночи, малыши!

В 1968 году в творческой мастерской программы был создан первый легендарный персонаж передачи — Филя, прототипом которого стал пес Бравни, найденный на кукольном складе редактором Владимиром Шинкарёвым. Озвучивал Филю артист Театра кукол им. Образцова Григорий Толчинский.

На фото: Анна Михалкова.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
4 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В 1971 год появился Хрюша. Редактор Владимир Шинкарёв решил добавить в передачу озорного и хулиганистого персонажа. Выпуск тогда вела диктор Валентина Леонтьева. Поросенка около 30 лет озвучивала артистка Театра кукол им. Образцова Наталья Державина.

На фото: Ангелина Вовк.

Программа Спокойной ночи, малыши!

В 1971 год появился Хрюша. Редактор Владимир Шинкарёв решил добавить в передачу озорного и хулиганистого персонажа. Выпуск тогда вела диктор Валентина Леонтьева. Поросенка около 30 лет озвучивала артистка Театра кукол им. Образцова Наталья Державина.

На фото: Ангелина Вовк.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
5 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В день рождения Степашки в 1974 году детям показали мультфильм "Зайчик заблудился". А по его окончании в студии появился длинноухий зайчонок и заявил: "Меня зовут Степан!" Филя сказал: "Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!". А говорил зайчик голосом актрисы Москонцерта Натальи Голубенцевой.

На фото: Татьяна Веденеева.

Программа Спокойной ночи, малыши!

В день рождения Степашки в 1974 году детям показали мультфильм "Зайчик заблудился". А по его окончании в студии появился длинноухий зайчонок и заявил: "Меня зовут Степан!" Филя сказал: "Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!". А говорил зайчик голосом актрисы Москонцерта Натальи Голубенцевой.

На фото: Татьяна Веденеева.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
6 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В 1982 году в программе появилась Каркуша – изобретение редактора Игоря Петрова. Он назвал куклу Каркаша, но маленький сын Галины Орловой, режиссера программы, услышав это имя, сказал: "Звучит некрасиво. Пусть лучше будет Каркуша!" Роль вороны стала исполнять драматическая актриса Гертруда Суфимова.

На фото: Сергей Безруков.

Программа Спокойной ночи, малыши!

В 1982 году в программе появилась Каркуша – изобретение редактора Игоря Петрова. Он назвал куклу Каркаша, но маленький сын Галины Орловой, режиссера программы, услышав это имя, сказал: "Звучит некрасиво. Пусть лучше будет Каркуша!" Роль вороны стала исполнять драматическая актриса Гертруда Суфимова.

На фото: Сергей Безруков.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
7 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

В 1984 году "родился" первый Мишутка по эскизам Ольги Быковой. Его "мамой" стала актриса Галина Марченко.

На фото: Михаил Пореченков.

Программа Спокойной ночи, малыши!

В 1984 году "родился" первый Мишутка по эскизам Ольги Быковой. Его "мамой" стала актриса Галина Марченко.

На фото: Михаил Пореченков.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
8 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК

У каждого поколения телезрителей были свои любимые "дяди" и "тети" – ведущие передачи. В советское время это были Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Юрий Григорьев и другие известные артисты. В России вместе с кукольными героями передачу вели Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Фёдорова, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.

На фото: Оксана Федорова.

Программа Спокойной ночи, малыши!

У каждого поколения телезрителей были свои любимые "дяди" и "тети" – ведущие передачи. В советское время это были Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Юрий Григорьев и другие известные артисты. В России вместе с кукольными героями передачу вели Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Фёдорова, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.

На фото: Оксана Федорова.

© Фото : пресс-служба ВГТРК
9 из 9
 
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