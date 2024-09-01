"Спокойной ночи, малыши!": 60 лет легендарной программе

Исполнилось 60 лет со дня первого выхода программы "Спокойной ночи, малыши!"
В 1963 году главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федотова, побывав в ГДР и увидев мультсериал с песочным человечком, решила создать в СССР детскую вечернюю программу.
В 1963 году главный редактор редакции программ для детей и юношества Валентина Федотова, побывав в ГДР и увидев мультсериал с песочным человечком, решила создать в СССР детскую вечернюю программу.
А 1 сентября 1964 года по второй программе ЦТ в 20:29 в эфир вышла первая семиминутная передача под руководством редактора Валерии Коноваловой и режиссера Ларисы Крюковой.
А 1 сентября 1964 года по второй программе ЦТ в 20:29 в эфир вышла первая семиминутная передача под руководством редактора Валерии Коноваловой и режиссера Ларисы Крюковой.
В этой передаче одна черно-белая картинка сменяла другую, с закадровым текстом. Ведущей выступила первый диктор ЦТ – Нина Кондратова. Закончилась передача премьерой колыбельной песни "Спят усталые игрушки", а назвать программу решили "Спокойной ночи, малыши!"
В этой передаче одна черно-белая картинка сменяла другую, с закадровым текстом. Ведущей выступила первый диктор ЦТ – Нина Кондратова. Закончилась передача премьерой колыбельной песни "Спят усталые игрушки", а назвать программу решили "Спокойной ночи, малыши!"
В 1968 году в творческой мастерской программы был создан первый легендарный персонаж передачи — Филя, прототипом которого стал пес Бравни, найденный на кукольном складе редактором Владимиром Шинкарёвым. Озвучивал Филю артист Театра кукол им. Образцова Григорий Толчинский.
На фото: Анна Михалкова.
В 1968 году в творческой мастерской программы был создан первый легендарный персонаж передачи — Филя, прототипом которого стал пес Бравни, найденный на кукольном складе редактором Владимиром Шинкарёвым. Озвучивал Филю артист Театра кукол им. Образцова Григорий Толчинский.
На фото: Анна Михалкова.
В 1971 год появился Хрюша. Редактор Владимир Шинкарёв решил добавить в передачу озорного и хулиганистого персонажа. Выпуск тогда вела диктор Валентина Леонтьева. Поросенка около 30 лет озвучивала артистка Театра кукол им. Образцова Наталья Державина.
На фото: Ангелина Вовк.
В 1971 год появился Хрюша. Редактор Владимир Шинкарёв решил добавить в передачу озорного и хулиганистого персонажа. Выпуск тогда вела диктор Валентина Леонтьева. Поросенка около 30 лет озвучивала артистка Театра кукол им. Образцова Наталья Державина.
На фото: Ангелина Вовк.
В день рождения Степашки в 1974 году детям показали мультфильм "Зайчик заблудился". А по его окончании в студии появился длинноухий зайчонок и заявил: "Меня зовут Степан!" Филя сказал: "Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!". А говорил зайчик голосом актрисы Москонцерта Натальи Голубенцевой.
На фото: Татьяна Веденеева.
В день рождения Степашки в 1974 году детям показали мультфильм "Зайчик заблудился". А по его окончании в студии появился длинноухий зайчонок и заявил: "Меня зовут Степан!" Филя сказал: "Оставайся с нами, будем передачу вместе вести, только звать мы тебя будем Степашка!". А говорил зайчик голосом актрисы Москонцерта Натальи Голубенцевой.
На фото: Татьяна Веденеева.
В 1982 году в программе появилась Каркуша – изобретение редактора Игоря Петрова. Он назвал куклу Каркаша, но маленький сын Галины Орловой, режиссера программы, услышав это имя, сказал: "Звучит некрасиво. Пусть лучше будет Каркуша!" Роль вороны стала исполнять драматическая актриса Гертруда Суфимова.
На фото: Сергей Безруков.
В 1982 году в программе появилась Каркуша – изобретение редактора Игоря Петрова. Он назвал куклу Каркаша, но маленький сын Галины Орловой, режиссера программы, услышав это имя, сказал: "Звучит некрасиво. Пусть лучше будет Каркуша!" Роль вороны стала исполнять драматическая актриса Гертруда Суфимова.
На фото: Сергей Безруков.
В 1984 году "родился" первый Мишутка по эскизам Ольги Быковой. Его "мамой" стала актриса Галина Марченко.
На фото: Михаил Пореченков.
В 1984 году "родился" первый Мишутка по эскизам Ольги Быковой. Его "мамой" стала актриса Галина Марченко.
На фото: Михаил Пореченков.
У каждого поколения телезрителей были свои любимые "дяди" и "тети" – ведущие передачи. В советское время это были Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Юрий Григорьев и другие известные артисты. В России вместе с кукольными героями передачу вели Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Фёдорова, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.
На фото: Оксана Федорова.
У каждого поколения телезрителей были свои любимые "дяди" и "тети" – ведущие передачи. В советское время это были Валентина Леонтьева, Владимир Ухин, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев, Юрий Григорьев и другие известные артисты. В России вместе с кукольными героями передачу вели Юлия Пустовойтова, Дмитрий Хаустов, Амаяк Акопян, Анна Михалкова, Оксана Фёдорова, Михаил Пореченков, Сергей Безруков, Николай Валуев, Дмитрий Маликов и другие.
На фото: Оксана Федорова.