https://ria.ru/20230115/zelenskiy-1845021524.html

Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек

Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек - РИА Новости, 15.01.2023

Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:47

2023-01-15T16:47

2023-01-15T17:05

владимир зеленский

егор бероев

андрей кончаловский

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова. Указ №23/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)" опубликован на сайте Зеленского в воскресенье. Среди лиц, попавших под санкции, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов, военный журналист Семен Пегов, телеведущая Марина Ким, писатель и блогер Дмитрий Пучков, генеральный директор Первого общественного православного телеканала "СПАС" Борис Корчевников, телеведущая Ангелина Вовк, журналист Павел Зарубин, журналистка Марина Ахмедова, телеведущая Юлия Барановская, актер Егор Бероев, блогер Юрий Подоляка. Также санкции были введены против украинской журналистки Дианы Панченко. Всего в списке 198 деятелей. Срок применения санкций – 10 лет. Санкции, в частности, предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ, лишение государственных наград Украины.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838157902.html

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владимир зеленский, егор бероев , андрей кончаловский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины