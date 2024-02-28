Рейтинг@Mail.ru
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 28.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:50 28.02.2024
https://ria.ru/20240228/vovk-1930022223.html
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 28.02.2024
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:50
2024-02-28T15:50
культура
новости культуры
здоровье - общество
ангелина вовк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816701876_0:277:2972:1949_1920x0_80_0_0_505bfaddfe15cb5536604974665189c3.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой. "Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство", - сказала РИА Новости 81-летняя телеведущая. Ангелина Вовк - народная артистка РФ, теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 80-х годах. Она вела передачи "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", фестиваль "Песня года" и многие другие проекты.
https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816701876_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_01c137acda4b52156515c78e6ebae121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, здоровье - общество, ангелина вовк
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Ангелина Вовк
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации

Ангелина Вовк сообщила, что ее никто не госпитализировал и она гуляет на даче

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнгелина Вовк
Ангелина Вовк - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ангелина Вовк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой.
"Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство", - сказала РИА Новости 81-летняя телеведущая.
Ангелина Вовк - народная артистка РФ, теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 80-х годах. Она вела передачи "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", фестиваль "Песня года" и многие другие проекты.
Ведущий программы В мире животных Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Друг Николая Дроздова опроверг сообщения о раке у телеведущего
6 октября 2023, 10:18
 
КультураНовости культурыЗдоровье - ОбществоАнгелина Вовк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала