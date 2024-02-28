https://ria.ru/20240228/vovk-1930022223.html

Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации

Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 28.02.2024

Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации

Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой. РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:50

2024-02-28T15:50

2024-02-28T15:50

культура

новости культуры

здоровье - общество

ангелина вовк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816701876_0:277:2972:1949_1920x0_80_0_0_505bfaddfe15cb5536604974665189c3.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой. "Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство", - сказала РИА Новости 81-летняя телеведущая. Ангелина Вовк - народная артистка РФ, теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 80-х годах. Она вела передачи "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", фестиваль "Песня года" и многие другие проекты.

https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, ангелина вовк