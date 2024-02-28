https://ria.ru/20240228/vovk-1930022223.html
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 28.02.2024
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации
Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой. РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T15:50
2024-02-28T15:50
2024-02-28T15:50
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ангелина вовк
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой. "Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство", - сказала РИА Новости 81-летняя телеведущая. Ангелина Вовк - народная артистка РФ, теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР в 80-х годах. Она вела передачи "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", фестиваль "Песня года" и многие другие проекты.
https://ria.ru/20231006/drozdov-1900868186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, ангелина вовк
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Ангелина Вовк
Ангелина Вовк опровергла сообщения о госпитализации
Ангелина Вовк сообщила, что ее никто не госпитализировал и она гуляет на даче
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Телеведущая Ангелина Вовк опровергла информацию о своей госпитализации – она гуляет на даче и наслаждается хорошей погодой.
"Нет, это неправда. Вы знаете, это какая-то ошибка. Я на даче, в прекрасный день гуляю, дышу воздухом. Так что не волнуйтесь, спасибо за беспокойство", - сказала РИА Новости 81-летняя телеведущая.
Ангелина Вовк - народная артистка РФ
, теле- и радиоведущая, диктор Центрального телевидения СССР
в 80-х годах. Она вела передачи "Будильник", "Спокойной ночи, малыши!", "Голубой огонек", фестиваль "Песня года" и многие другие проекты.
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