https://ria.ru/20221109/vovk-1830267705.html

"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву

"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву - РИА Новости, 09.11.2022

"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву

Ведущая Ангелина Вовк раскритиковала сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Она отметила, что характер певицы "оставлял желать лучшего". РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:51

2022-11-09T16:51

2022-11-09T16:51

шоубиз

ангелина вовк

алла пугачева

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ведущая Ангелина Вовк раскритиковала сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Она отметила, что характер певицы "оставлял желать лучшего". По словам ведущей, певица решила, что Россия ей дать больше ничего не может. Также она прокомментировала фразу Пугачевой о "холопах и рабах". Кроме того, она поделилась мнением об оставшихся артистах, которые предпочли не высказываться о спецоперации.Ранее Кормухина высказалась о коллегах, не поддержавших СВО. Она заявила, что у них другие ценности.

https://ria.ru/20221109/meladze-1830161234.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ангелина вовк, алла пугачева