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"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву
"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву - РИА Новости, 09.11.2022
"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву
Ведущая Ангелина Вовк раскритиковала сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Она отметила, что характер певицы "оставлял желать лучшего". РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:51
2022-11-09T16:51
2022-11-09T16:51
шоубиз
ангелина вовк
алла пугачева
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ведущая Ангелина Вовк раскритиковала сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Она отметила, что характер певицы "оставлял желать лучшего". По словам ведущей, певица решила, что Россия ей дать больше ничего не может. Также она прокомментировала фразу Пугачевой о "холопах и рабах". Кроме того, она поделилась мнением об оставшихся артистах, которые предпочли не высказываться о спецоперации.Ранее Кормухина высказалась о коллегах, не поддержавших СВО. Она заявила, что у них другие ценности.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ангелина вовк, алла пугачева
Шоубиз, Ангелина Вовк, Алла Пугачева
"С самого начала презирала нас": Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву
Вовк раскритиковала уехавшую Пугачеву и обвинила ее в эгоизме
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ведущая Ангелина Вовк раскритиковала сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Она отметила, что характер певицы "оставлял желать лучшего".
"Она позволяла себе такие вещи, которые, с моей точки зрения, кажутся неприличными. Я считаю, что в такой ситуации она должна была подумать, прежде чем уезжать. Народ ее обожал с самого начала. Она любила себя. Не думала о людях, думала о себе. Раз она уехала, значит, с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка", – сообщила знаменитость в интервью передачи "Эмпатия Манучи".
По словам ведущей, певица решила, что Россия ей дать больше ничего не может.
"Дело не в том, что она взбалмошная. Она решила, что страна не будет ей ничего давать. Как-будто ей "там" что-то дадут", – рассказала Вовк.
Также она прокомментировала фразу
Пугачевой о "холопах и рабах".
"Сделай что-нибудь героическое, раз ты считаешь, что тут рабы живут. Она же не сделала ничего героического. Только героическое для себя любимой. Дом построить, побольше денег заработать, в банки положить зарубежные", – добавила диктор.
Кроме того, она поделилась мнением об оставшихся артистах, которые предпочли не высказываться о спецоперации.
"Значит они уехали бы, если бы была такая возможность. Пока затихли. Спрятались в кусты. Наверное, ждут, кто победит. Бог им судья", – заключила ведущая.
Ранее Кормухина высказалась
о коллегах, не поддержавших СВО. Она заявила, что у них другие ценности.